অসমৰ লোকসকলক বিজেপিয়ে প্ৰতাৰণা কৰিছে ! নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত বিজেপিক তুলাধূনা ঝাৰখণ্ডৰ মন্ত্ৰীৰ

অসমৰ লোকসকলক বিজেপিয়ে প্ৰতাৰণা কৰিছে ! নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত বিজেপিক তুলাধূনা ঝাৰখণ্ডৰ মন্ত্ৰীৰ
ঝাৰখণ্ডৰ মন্ত্ৰী শিল্পী নেহা তিৰ্কীয়ে শুকুৰবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰি বিগত দশকত বিজেপিয়ে ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নহ’ল বুলি দাবী কৰি কঠোৰ সমালোচনা কৰে ৷
By ANI
Published : April 3, 2026 at 8:10 PM IST
ডিব্ৰুগড়: নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত শাসক-বিৰোধীৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰেৰে ভৰি পৰিছে ৰাজ্য ৷ পাঁচটা দিন পাৰ হ’লেই ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ’ব বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন ৷ ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিছে ঝাৰখণ্ডৰ মন্ত্ৰী শিল্পী নেহা তিৰ্কী ৷ প্ৰচাৰৰ সময়ত বিজেপিক কঠোৰ বাক্যবাণেৰে তীব্ৰ সমালোচনা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
ঝাৰখণ্ডৰ মন্ত্ৰী শিল্পী নেহা তিৰ্কীয়ে শুকুৰবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰি বিগত দশকত বিজেপিয়ে ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নহ’ল বুলি দাবী কৰি দলটোক কঠোৰ সমালোচনা কৰে ৷ অসমৰ জনসাধাৰণে বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা প্ৰতাৰণা অনুভৱ কৰিছে আৰু বিজেপিৰ শাসনকালত কাৰ্যকৰী হোৱা নীতিয়ে অঞ্চলটোৰ চাহ বাগিচাসমূহত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে ।
ডিব্ৰুগড় আৰু ইয়াৰ সমীপৰ অঞ্চলসমূহ ভ্ৰমণৰ সময়ত এ এন আইৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত তিৰ্কীয়ে কয়, ‘‘মই ডিব্ৰুগড় আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলসমূহ ভ্ৰমণ কৰি আছো ৷ মই ক'ব পাৰো যে ইয়াৰ জনসাধাৰণে বিজেপিৰ দ্বাৰা প্ৰতাৰিত অনুভৱ কৰিছে । চৰকাৰে দিয়া কোনো প্ৰতিশ্ৰুতিও পূৰণ হোৱা নাই ৷ আনহাতে, এনে কিছু নতুন আইন আৰু নীতি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে যিয়ে অঞ্চলটোৰ চাহ বাগিচাসমূহক দুৰ্বল কৰি তুলিছে ।’’
নিৰ্বাচিত কেইজনমানৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ পূৰণৰ বাবে নীতিগত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি তিৰ্কীয়ে কয়, ‘‘যোৱা ১০ বছৰত অসমৰ চাহ বাগিচাসমূহ দুৰ্বল কৰাৰ বাবে কেইবাটাও নীতি, নিয়ম আৰু আইন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে ৷ যাৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য হৈছে বিজেপিৰ পৰিচিত ব্যৱসায়ী আৰু কৰ্প’ৰেট ক্ষেত্ৰৰ বন্ধুসকলক উপকৃত কৰা । জনসাধাৰণে এই সকলোবোৰ বুজি পাইছে ।’’
স্থানীয় লোকসকলে ব্যক্ত কৰা উদ্বেগক আলোকপাত কৰি মন্ত্ৰী তিৰ্কীয়ে কয়, ‘‘যেতিয়া আপুনি যিকোনো চাহ বাগিচালৈ যাব, তেতিয়া মানুহে নিজেই ক’ব যে বহু ঠাইত ক্ষতিপূৰণ নীতি মানি নচলাকৈয়ে ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰা হৈছে ।’’
পৰিৱেশ আৰু জীৱিকাৰ প্ৰভাৱৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ঝাৰখণ্ডৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘তেল খননৰ ফলত হোৱা ক্ষতিকাৰক প্ৰদূষণৰ বাবে সমগ্ৰ চাহ বাগিচাৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য ধ্বংস হৈছে । বহু ঠাইত বিজেপি চৰকাৰে চাহ বাগিচাত ব্যৱসায়িক কাম-কাজৰ অনুমতি দিয়া আইন প্ৰণয়ন কৰিছে ৷ কিন্তু এই কাম কেৱল তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক বন্ধুসকলৰ লাভালাভৰ বাবেহে কৰা হৈছে ।’’
তিৰ্কীয়ে দাবী কৰে যে এনে উন্নয়নে শ্ৰমিকসকলক প্ৰভাৱিত কৰিছে ৷ ‘‘এই বাণিজ্যিক কাৰ্যকলাপৰ বাবে বহু চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকে চাকৰি হেৰুৱাইছে আৰু স্থানচ্যুত হৈছে’’ বুলি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
আনহাতে, ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি মন্ত্ৰী তিৰ্কীয়ে কয়, ‘‘চাহ বাগিচা আৰু চাহৰ পৰিচয়ে আছিল ৰাজ্যখনৰ মূল ভেটি, যিয়ে বিজেপিৰ শাসনৰ সময়ত বিপদত পৰিছে । সেইবাবেই সকলোৱে এইবাৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰি ভোট দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।’’
বিৰোধী কংগ্ৰেছক মুকলিকৈ সমৰ্থন জনাই তিৰ্কীয়ে কয় যে গৌৰৱ গগৈৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ দ্বাৰা স্বচ্ছ চৰকাৰৰ বিকল্প বিচাৰিছে । আগন্তুক বিধানসভা নির্বাচনৰ পূর্বে অসমত চলি থকা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে ঝাৰখণ্ডৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰা দেখা যায় ৷ পূৰ্বৰ তুলনাত কংগ্ৰেছে চাহ বাগিচা অধ্যুষিত অঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তোলা বুলিও মন্ত্ৰী তিৰ্কীয়ে ব্যক্ত কৰে ৷
