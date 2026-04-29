ভোটকেন্দ্ৰত শুভেন্দুক দেখি তৃণমূল সমৰ্থকৰ শ্ল'গান- চোৰ... চোৰ...
ভোটৰ মাজতে ভৱানীপুৰত উত্তেজনা অব্যাহত । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ লাঠীচালনা ৷
Published : April 29, 2026 at 3:19 PM IST
কলকাতা: পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ চলি থকাৰ মাজতে ভৱানীপুৰ সমষ্টিত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় । তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি সমৰ্থকৰ মাজত পুনৰ সংঘাত । এইবাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী শুভেন্দু অধিকাৰীক লৈ দুই ফৈদৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় । অধিকাৰীয়ে ভোটাৰক প্ৰলোভিত কৰাৰ অভিযোগ তৃণমূল কৰ্মীৰ । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে লাঠীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় । নিৰ্বাচন আয়োগেও পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে ।
উল্লেখ্য যে পুৱাৰে পৰা শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটগ্ৰহণ চলি আছে । ভৱানীপুৰ সমষ্টিত মমতা বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ পৰা শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে । বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বিভিন্ন ভোটকেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে ।
তাৰ মাজতে মুক্তাদল ক্ৰছিঙত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে তৃণমূলৰ কৰ্মী আৰু সমৰ্থকে তেওঁক উদ্দেশ্যি 'চোৰ, চোৰ !' শ্ল'গান দিয়ে । অৱশ্যে সমদলটোক ছত্ৰভংগ দিবলৈ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে লাঠীচালনা কৰে । ইয়াৰ পিছত শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় বাহিনীৰ জোৱানৰ সৈতে পতুৱা পাৰা অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে । সেই সময়ত তৃণমূল কৰ্মীৰ 'জয় বাংলা' শ্ল'গানৰ বিপৰীতে বিজেপি কৰ্মী আৰু সমৰ্থকে 'জয় শ্ৰী ৰাম' ধ্বনি দিয়ে । সেই সময়ত উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।
ইফালে বিভিন্ন ভোটকেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শনৰ সময়ত শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে কয় যে ৰাইজে কোনো ভয় নোহোৱাকৈ ভোটদান কৰিছে । ভোটাৰৰ হাৰ যদি ৯০ শতাংশৰ সীমা স্পৰ্শ কৰে তেন্তে বিজেপিৰ বিজয়ৰ ব্যৱধান আৰু অধিক হ'ব বুলিও তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে ।
তেওঁ কয়, "মই তথ্য লাভ কৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে ভৱানীপুৰত ৩৫ শতাংশতকৈ অধিক ভোটদান হৈছে । মই নিশ্চিত যে এই সমষ্টিত ৮০ৰ পৰা ৮৫ শতাংশ ভোটদান হ'ব আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আৰামদায়ক বিজয় সাব্যস্ত কৰিব ।" আত্মবিশ্বাসী বিৰোধী নেতাগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ৭৭ নং ৱাৰ্ডৰ বাহিৰে বাকী ৮ টা ৱাৰ্ডতে বিজেপি অগ্ৰসৰ হ'বলৈ সাজু হৈছে ।
শুভেন্দুৱে চলিত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ সাংগঠনিক প্ৰস্তুতিৰ সবিশেষও আলোকপাত কৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজেপিয়ে ভৱানীপুৰৰ ২৬৭ টা ভোটকেন্দ্ৰৰ সকলোতে এজেণ্টক সফলভাৱে নিয়োগ কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও ৩৬ টা শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে আৰু নিয়ম কঠোৰভাৱে পালন কৰি প্ৰতিটো বুথতে দুজন এজেণ্ট ৰখা হৈছে । ভোটাৰসকলক উদ্দেশ্যি তেওঁ কয়, "অনুগ্ৰহ কৰি ভোটকেন্দ্ৰলৈ যাওক । অৱশ্যে ভোটকেন্দ্ৰৰ ভিতৰত মোবাইল ফোন লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচন আয়োগে দিয়া নিষেধাজ্ঞা ১০০ শতাংশ মানি চলাটো নিশ্চিত কৰক ।"
অৱশ্যে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া লেহেমীয়া সন্দৰ্ভত বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয় যে ইভিএমৰ বুটামটো টিপাৰ পিছত ভিভিপিএটি ইউনিটৰ পৰা সংশ্লিষ্ট শব্দটো আহিবলৈ প্ৰায় ৭ ছেকেণ্ড সময় লাগে । এই বিলম্বৰ বাবেই সমগ্ৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াটো লেহেমীয়া হৈছে । আনকি এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰীৰ সৈতেও ফোনযোগে কথা পাতিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
গৃহ মন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ সৈতে কথা পাতি হাওৰা, বাৰাকপুৰ আৰু কলকাতাৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলৰ বাবে অতিৰিক্ত নিৰ্বাচনী কৰ্মচাৰীৰ দল ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনায় । তদুপৰি তেওঁ জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াক চেতলা অঞ্চললৈ অতিৰিক্ত দল প্ৰেৰণ কৰিবলৈও অনুৰোধ জনাইছে । শুভেন্দুৱে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰত ভোটদানৰ সময় বৃদ্ধিৰো দাবী জনায় ।
