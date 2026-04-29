জয়ী হোৱাৰ পাছত উলিয়াব নোৱাৰিব সমদল : ভোটগণনাৰ বাবে সাজু নিৰ্বাচন আয়োগ

ভোটগণনাৰ প্ৰস্তুতি আৰু বিভিন্ন দিশ সামৰি দিছপুৰত ৰাজ্যৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া অনুৰাগ গোৱেলৰ সংবাদমেল সম্বোধন ।

ৰাজ্যৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া অনুৰাগ গোৱেলৰ সংবাদমেল সম্বোধন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 29, 2026 at 6:03 PM IST

Updated : April 29, 2026 at 6:08 PM IST

গুৱাহাটী : ৰাজ্যৰ ১২৬ টা সমষ্টিত ৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হোৱা ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াৰ পাছত এতিয়া অহা ৪ মে'ত ভোটগণনাৰ বাবে সাজু হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগ । অসমৰ নিৰ্বাচনী ইতিহাসত এইবাৰ সৰ্বাধিক ভোটদান হৈছে ।

অহা ৪ মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগণনা আৰু ঘোষিত হ'ব ফলাফল । ভোটগণনাৰ পাছত জয়ী হোৱা কোনো দল বা প্ৰাৰ্থীয়ে সমদল উলিয়াব নোৱাৰিব । এইক্ষেত্রত কঠোৰ নিৰ্দেশনা নিৰ্বাচন আয়োগৰ ।

তিনিখন জিলাত দুটা, এখনত তিনিটা ভোটগণনা কেন্দ্ৰ

বুধবাৰে ভোটগণনা পৰ্বৰ প্ৰস্তুতিকে ধৰি বিভিন্ন দিশ সামৰি দিছপুৰত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া অনুৰাগ গোৱেলে । সংবাদমেলত মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া অনুৰাগ গোৱেলে কয়, "ৰাজ্যৰ ৩৫ খন জিলাৰ ১২৬টা সমষ্টিৰ বাবে ৪০টা কেন্দ্ৰত ভোটগণনা সম্পন্ন হ'ব । ইয়াৰ ভিতৰত কোকৰাঝাৰ, তিনিচুকীয়া আৰু যোৰহাট জিলাত দুটাকৈ ভোটগণনা কেন্দ্ৰ আছে । সেইদৰে নগাঁও জিলাত আছে তিনিটা ভোটগণনা কেন্দ্ৰ ।"

বহিঃৰাজ্যৰ পৰ্যবেক্ষক নিয়োগ

ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া স্বচ্ছ কৰিবৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ভোটগণনাৰ বাবে ১২৬ গৰাকী ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পৰ্যবেক্ষক নিযোগ কৰিছে । আনহাতে, কাউণ্টিং বিষয়া ৫,৯৮১ গৰাকী নিযুক্ত কৰা হৈছে । কাউণ্টিঙৰ বাবে মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰ নিযুক্ত কৰা হৈছে ২,৩৪৮ গৰাকী । প্ৰতিখন টেবুলত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ একো একোজন মাইক্ৰ' পৰ্যবেক্ষক থাকিব ।"

পৰ্যাপ্ত নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ

আনহাতে, ষ্ট্ৰং ৰুমৰ সুৰক্ষা আৰু ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়াত পৰ্যাপ্ত নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "ভোটগণনাৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সুৰক্ষাৰ লগতে সকলো দিশতে বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । ষ্ট্ৰং ৰুমৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে চিআৰপিএফৰ ২৫টা কোম্পানী নিযুক্ত কৰা হৈছে । তদুপৰি, অসম আৰক্ষীৰ ১৩টা কোম্পানী আৰু এটা প্লাটোন ৯ এপ্ৰিলৰ পৰা নিযুক্ত হৈ আছে । ষ্ট্ৰং ৰুমত অসম আৰক্ষীৰ ৮০০ লোক নিযোগ কৰা হৈছে । আনহাতে, অৰ্ধ সামৰিক বাহিনীৰ দুটা কোম্পানী মোতায়েন কৰাৰ লগতে অসম আৰক্ষীৰ ৯৩টা কোম্পানী ইতিমধ্যে জিলাসমূহত মোতায়ন কৰা হৈছে । তদুপৰি, আছে ৮৫ এছল্ট গ্ৰুপ তথা কামাণ্ডো বাহিনী ।"

বিজয়ী প্ৰাৰ্থীয়ে উলিয়াব নোৱাৰিব বিজয় সমদল

তেওঁ লগতে কয়, "নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি জয়ৰ পাছত কোনো দল নাইবা প্ৰাৰ্থীয়ে সমদল উলিয়াব নোৱাৰিব । ইতিমধ্যে দলসমূহৰ লগতে প্ৰাৰ্থীসকলক বিজয় উল্লাস কৰাৰ পৰা বিৰত থকাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে, যাতে আইন-শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় । আনহাতে, যিকোনো পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰাৰ বাবে আৰক্ষী সকলো সময়তে সষ্টম হৈ থাকিব । ষ্ট্ৰং ৰুমসমূহ কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজত ৰখা হৈছে ।"

মুঠ ৪০টা ভোটগণনা কেন্দ্ৰ স্থাপন

আনহাতে, ৰাজ্যত স্থাপন কৰা ভোটগণনা কেন্দ্ৰ সন্দৰ্ভত গোৱেলে কয়, "৩৫ খন জিলাত ৪০টা ভোটগণনা কেন্দ্ৰ আছে । পোষ্টেল বেলটৰ গণনা পৃথকভাৱে কৰা হ'ব । পোষ্টেল বেলেটযোগে ১,১৯,৪৬৩ গৰাকী ভোটাৰে ভোটদান কৰিছে । ডাকযোগে ভোটগণনাৰ আগলৈকে ছাৰ্ভিচ ভোটাৰৰ পোষ্টেল ভোট লাভ কৰা হ'ব । ইভিএম মেচিন খোলাৰ পূৰ্বে পোষ্টেল বেলটৰ ভোটখিনি আগতীয়াকৈ গণনা কৰা হয় । ইভিএমত ভুল হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে । কাৰণ মেচিনত যাক ভোট দিছে সেইটো কাউণ্ট হ'বই । সামান্য ৫-৬টা ভোটৰ পাৰ্থক্য থাকিলে পোষ্টেল বেলটৰ গণনা পুনৰ হ'ব পাৰে ।"

নিৰ্বাচনৰ সময়ত ১১৪.৪৩ কোটি টকা মূল্যৰ সামগ্ৰী জব্দ

নিৰ্বাচনৰ সময়ত জব্দ কৰা নগদ ধন আৰু আন সামগ্ৰীৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "১৫ মাৰ্চৰ পৰা ২৭ এপ্ৰিললৈ নগদ ধনকে ধৰি ১১৪.৪৩ কোটি টকা মূল্যৰ সামগ্ৰী জব্দ কৰা হৈছে । ইয়াৰে ভিতৰত নগদ ধন হৈছে ৫৯৯.৬৪ লাখ টকা । আনহাতে, ২,২৬৮.৭৭ লাখ টকা মূল্যৰ সুৰা, ৬,৭৪৬.৯০ লাখ টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে ।"

জিলা হিচাপে ভোটদানৰ শীৰ্ষত দক্ষিণ শালমাৰা, সৰ্বনিম্ন ভোটদান কামৰূপ মহানগৰত

মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত দক্ষিণ শালমাৰা জিলাত সৰ্বাধিক ৯৫.৬০ শতাংশ আৰু বীৰচিং জাৰুৱা সমষ্টিত ৯৬.৫৪ শতাংশ ভোটদান হয় । সেইদৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত সৰ্বনিম্ন ৭৭.৫১ শতাংশ আৰু নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত ৭২.৩৭ শতাংশ ভোটদান হয় । এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২,৫০,৫৪,৪৬৩ গৰাকী । ইয়াৰে ১,২৫,৩১,৫৫২ জন পুৰুষ, ১,২৫,২২,৫৯৩ গৰাকী মহিলা আৰু ৩১৮ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ । বিশেষভাৱে সক্ষম ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২০,৫০৮৫ গৰাকী আৰু ৮৫ ঊৰ্ধ্বৰ ভোটাৰ হৈছে ১,০২,৩০২ গৰাকী । শতবৰ্ষ গৰকা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২,৪৬৬ গৰাকী । সেইদৰে ১৮-১৯ বছৰৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোট দিয়া ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৬,৪২,৩১৪ গৰাকী আৰু ২০-২৯ বছৰ বয়সৰ ভোটাৰ হৈছে ৬৬,৬৮,৪৫৫ গৰাকী ।

১৫ ভোটকেন্দ্ৰ বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত

এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত মুঠ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা আছিল ৩১,৪৯০ টা । ইয়াৰে ১৫ টা ভোটকেন্দ্ৰ বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় । মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ভোটকেন্দ্ৰ হৈছে ৪,০১২টা ।

এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা মুঠ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে ৭২২ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত ৬৬৩ জন পুৰুষ আৰু ৫৯ গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী ।

উল্লেখ্য যে অহা ৪ মে'ত এইসকল প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব ।

