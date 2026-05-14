দায়িত্বশীল নাগৰিক হিচাপে তদন্তত সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ: পৱন খেড়া

২৫ মে’ত পুনৰ অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাৰ সন্মুখত হাজিৰ হ’ব কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়া ।

Pawan Khera case
পৱন খেড়া ফাইল ফটো (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 14, 2026 at 9:27 PM IST

গুৱাহাটী : ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ গোচৰত কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াৰ জেৰা অব্যাহত আছে । জেৰাৰ বাবে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সংবাদ মাধ্যম আৰু যোগাযোগ বিভাগৰ অধ্যক্ষ পৱন খেড়া বৃহস্পতিবাৰে একেৰাহে দ্বিতীয় দিনৰ বাবে গুৱাহাটী অপৰাধ শাখাৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হয় । প্ৰথমদিনা অপৰাধ শাখাৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰেও আৰক্ষীৰ কাৰ্যবিধিৰ সময়ত কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়ায় । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া আৰু যোগাযোগ বিভাগৰ এক প্ৰেছ বিবৃতিত এই কথা প্ৰকাশ ।

আনহাতে, বৃহস্পতিবাৰে প্ৰায় ৮ ঘণ্টা ধৰি সোধা-পোছাৰ অন্তত অপৰাধ শাখাৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা ওলাই আহি পৱন খেড়াই সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰে । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ উল্লেখ কৰে যে এগৰাকী দায়িত্বশীল নাগৰিক হিচাপে তেওঁ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াই যাব । লগতে অহা ২৫ মে’ত তেওঁক পুনৰ অপৰাধ শাখাৰ সন্মুখত হাজিৰ হ’বলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ কথা প্ৰকাশ কৰি খেড়াই কয় যে তেওঁ এই চমন মানি চলিব ।

অৱশ্যে তদন্তৰ সবিশেষ সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমে কৰা নিৰ্দিষ্ট প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ পৰা খেড়া বিৰত থাকে । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়, "যিহেতু বিষয়টো বৰ্তমান আদালতৰ বিচাৰাধীন, গতিকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোনো মন্তব্য কৰাটো উপযুক্ত নহ'ব । অপৰাধ শাখাৰ সংশ্লিষ্ট তদন্তকাৰী বিষয়াসকলক সকলো উত্তৰ যথাযথ প্ৰদান কৰা হৈছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "তেওঁলোকে মোক প্ৰশ্ন কৰে আৰু মই উত্তৰ দিওঁ । এনেকৈয়ে চলি আহিছে । ২৫ তাৰিখে মোক পুনৰ চমন কৰিছে । মই আহিম আৰু সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াম, ঠিক যেনেদৰে প্ৰতিজন দায়িত্বশীল নাগৰিকে কৰিব লাগে ।”

উল্লেখ্য যে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৫ এপ্ৰিলত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ তিনিখনকৈ পাছপ'ৰ্ট আৰু বিদেশত সম্পত্তি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল পৱন খেড়াই । কিন্তু এই অভিযোগক ভিত্তিহীন বুলি উল্লেখ কৰি ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ শাখাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল । এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে পৱন খেড়াক বিচাৰি দিল্লী পৰ্যন্ত অভিযান চলায় । কিন্তু তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত ব্যৰ্থ হয় ।

আনহাতে, তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে পৱন খেড়াক ৭ দিনৰ চৰ্তসাপেক্ষ অগ্ৰিম জামিন প্ৰদান কৰে যদিও এই জামিন নিৰ্দেশনাত ত্ৰুটি ৰৈ যোৱাৰ অভিযোগ তুলি অসম চৰকাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ চৰ্তসাপেক্ষ জামিনত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰে । ইয়াৰ পিছতে পৱন খেড়াই এই স্থগিতাদেশৰ নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই পুনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় যদিও উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেওঁক অসমৰ আদালতত জামিন আবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । ইয়াৰ পিছত তেওঁ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় যদিও গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন আবেদন নাকচ কৰাত পুনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পৱন খেড়াৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে ।

