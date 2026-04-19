গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত সোমবাৰে পৱন খেড়াৰ জামিন আবেদন দাখিল কৰিব অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ পাছপ'ৰ্ট আৰু সম্পত্তিৰ গোচৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সকাহ প্ৰদান কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি পৱন খেড়াক অসমৰ আদালতত আৱেদন কৰিবলৈ কয় ।
Published : April 19, 2026 at 7:55 PM IST
গুৱাহাটী : কংগ্ৰেছৰ নেতা পৱন খেড়াৰ জামিন আবেদন সোমবাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিব অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ আইনী দলে গুৱাহাটীত উচ্চ ন্যায়ালয়ত খেড়াৰ জামিন আবেদন দাখিল কৰিব । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ তথা আইনী কোষৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰিতম সিঙে ইটিভি ভাৰতৰে হোৱা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত জানিবলৈ দিয়ে এই কথা ।
ৰিতম সিঙে কয়, "সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত পৱন খেড়াৰ জামিন আৱেদন দাখিল কৰিম । আমাৰ ৫-৬ জনীয়া দলে জামিন আবেদন দাখিল প্ৰক্ৰিয়া তদাৰক কৰি আছে ।"
উল্লেখ্য যে, অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত থকা সময়তে এআইচিচিৰ মিডিয়া আৰু প্ৰচাৰ বিভাগৰ অধ্যক্ষ পৱন খেড়াই ৫ এপ্ৰিলত নতুন দিল্লীত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ একাধিক পাছপ’ৰ্ট আৰু বিদেশী সম্পত্তি আছে আৰু এইবোৰ ৯ এপ্ৰিলত অসমত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাখিল কৰা নিৰ্বাচনী শপতনামাত ঘোষণা কৰা হোৱা নাছিল বুলি দাবী কৰিছিল ।
কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ এই অভিযোগ নাকচ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই সেইদিনা নিশাই পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে পানবজাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত এজাহাৰ দাখিল কৰে । সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত গোচৰ ৰুজু হৈছিল ।
আনহাতে, তেলেংগানা উচ্চ ন্য়ায়ালয়ে তেওঁক এসপ্তাহৰ বাবে অগ্ৰিম জামিন প্ৰদান কৰিছিল । পৱন খেড়াৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিনক প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ অসম চৰকাৰ । গুৱাহাটীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন জামিন প্ৰদান কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন জামিন নিৰ্দেশনাত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰে ।
ইয়াৰ পিছতে পৱন খেড়াই এই স্থগিতাদেশৰ নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই শুকুৰবাৰে পুনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় । কিন্তু শুনানিৰ অন্তত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পৱন খেড়াৰ আবেদনখন খাৰিজ কৰি তেওঁক অসমৰ আদালতত জামিন আবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । এই নিৰ্দেশৰ পিছতেই সোমবাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত জামিন আবেদন দাখিল কৰিবলৈ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে সিদ্ধান্ত লৈছে ।