তেলেংগানা হাইকোৰ্টত স্থগিত পৱন খেড়াৰ অগ্ৰিম জামিন আৱেদন
By ANI
Published : April 9, 2026 at 5:35 PM IST
হায়দৰাবাদ : তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্থগিত ৰাখিছে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াৰ অগ্ৰিম জামিন আৱেদনৰ ৰায় । তেলেংগানা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ আইনী কোষৰ অধিবক্তা পোন্নাম অশোক গৌড়ে বৃহস্পতিবাৰে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ।
এক সাক্ষাৎকাৰত এএনআইৰ আগত গৌড়ে কয় যে খেড়াৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ নিৰ্বাচনী মনোনয়ন-পত্ৰত তথ্য দাখিল নকৰা বা লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগৰ সৈতে জড়িত আৰু সেইবোৰ এতিয়াও প্ৰমাণিত হোৱা নাই ।
"অসমৰ মহাধিবক্তা আদালতত হাজিৰ হৈ বিষয়টোৰ ওপৰত যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে । সেয়েহে গোচৰটো আজি দিনৰ ২.১৫ বজালৈ স্থগিত ৰখা হয় । তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ কেৱল নিৰ্বাচনী মনোনয়ন-পত্ৰত তথ্য দাখিল নকৰায়ে নহয়, সেইবোৰ লুকুৱাবলৈ বিচৰা সন্দৰ্ভতো । এই অভিযোগবোৰক প্ৰমাণ কৰিব লাগিব । কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাজ্যখনে পৰিস্থিতিৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিছে, নিজৰ পক্ষটোহে ৰাখে আৰু ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আৰক্ষীৰ এটা দল দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰে । তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আনকি শাৰীৰিক দুৰ্ব্যৱহাৰৰ সম্ভাব্য আশংকাও আছিল । ১৪ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত আমাৰ নিজক সুৰক্ষিত কৰাটোত সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে । সেইবাবেই তেওঁ আদালতৰ কাষ চাপে আৰু আমি আবেদনখন দাখিল কৰোঁ ।" তেওঁ কয় ।
গৌড়ে লগতে অভিযোগ কৰে যে ৰাজ্যখনে অতি খৰখেদাকৈ কাম কৰিছে । ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আৰক্ষীৰ দল দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰা বুলিও দাবী কৰে ।
তেওঁ কয়, "তেওঁ সম্ভাৱ্য গ্ৰেপ্তাৰ আনকি শাৰীৰিক দুৰ্ব্যৱহাৰৰো আশংকা কৰিছিল । ১৪ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত আমাৰ নিজৰ পক্ষ লোৱাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে । সেইবাবেই তেওঁ আদালতৰ কাষ চাপি আবেদন দাখিল কৰে ।" তেওঁ কয় ।
বিচাৰ ক্ষমতাৰ বিষয়ত গৌড়ে কয় যে প্ৰতিবাদীয়ে যুক্তি দিয়ে যে তেলেংগানাৰ পৰিৱৰ্তে দিল্লী বা অসমত আৱেদন দাখিল কৰিব লাগিছিল ।
তেওঁ কয়, "প্ৰতিবাদী পক্ষৰ যুক্তিৰ উত্তৰত অধিবক্তাই যুক্তি দিছে যে বিচাৰৰ ক্ষেত্ৰাধিকাৰৰ কথা নাই, আমি দিল্লী বা অসমতো আবেদন দাখিল কৰিব পাৰিলোঁহেঁতেন... কাইলৈ পুৱা প্ৰায় ১১ বজাত চূড়ান্ত ৰায় আহিব ।"
উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ পৱন খেড়াক 'পলৰীয়া' আখ্যা দি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । "ক'ত আছে এই কংগ্ৰেছ দল ? কোন এই কংগ্ৰেছ দল ? মই এই দলটোৰ বিষয়ে একো শুনাও নাই । পৱন খেড়া কোন ? তেওঁ এজন পলৰীয়া । তেওঁক উত্তৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন কি ?" এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
চলিত পাছপ’ৰ্টৰ বিতৰ্কৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে পৱন খেড়াই উত্থাপন কৰা শেহতীয়া অভিযোগৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁৰ এই মন্তব্য । ইফালে বুধবাৰে X পোষ্টত কংগ্ৰেছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি 'অজ্ঞাত স্থান'ৰ পৰা খেড়াই নিজে ৰেকৰ্ড কৰা এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰে । তাত মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি দলটোৱে লিখিছে, "আপোনাৰ সাহস থাকিলে উত্তৰ দিয়ক ।"
ভিডিঅ’টোত খেড়াই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা আৰক্ষীৰ কাৰ্যক সমালোচনা কৰি তেওঁৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দাবী কৰে । আনহাতে, বিষয়টোৰ তদন্তৰ আহ্বান জনাই কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ ভয় নকৰে । কংগ্ৰেছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ হাতত তিনিখন পাছপ’ৰ্ট থকা বুলি দাবী কৰাৰ পিছতে এই মন্তব্য আহিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে অসম আৰক্ষীয়ে দিল্লীত থকা পৱন খেড়াৰ বাসগৃহত তালাচী চলায় । সোমবাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই বিষয়টো সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে এই অভিযান চলোৱা হয় ।