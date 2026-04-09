তেলেংগানা হাইকোৰ্টত স্থগিত পৱন খেড়াৰ অগ্ৰিম জামিন আৱেদন

উল্লেখ্য যে সোমবাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই বিষয়টো সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে দিল্লীস্থিত খেড়াৰ ঘৰত অভিযান চলোৱা হয় ।

তেলেংগানা হাইকোৰ্টত স্থগিত পৱন খেড়াৰ অগ্ৰিম জামিন আবেদন (ANI)
By ANI

Published : April 9, 2026 at 5:35 PM IST

হায়দৰাবাদ : তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্থগিত ৰাখিছে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াৰ অগ্ৰিম জামিন আৱেদনৰ ৰায় । তেলেংগানা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ আইনী কোষৰ অধিবক্তা পোন্নাম অশোক গৌড়ে বৃহস্পতিবাৰে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ।

এক সাক্ষাৎকাৰত এএনআইৰ আগত গৌড়ে কয় যে খেড়াৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ নিৰ্বাচনী মনোনয়ন-পত্ৰত তথ্য দাখিল নকৰা বা লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগৰ সৈতে জড়িত আৰু সেইবোৰ এতিয়াও প্ৰমাণিত হোৱা নাই ।

"অসমৰ মহাধিবক্তা আদালতত হাজিৰ হৈ বিষয়টোৰ ওপৰত যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে । সেয়েহে গোচৰটো আজি দিনৰ ২.১৫ বজালৈ স্থগিত ৰখা হয় । তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ কেৱল নিৰ্বাচনী মনোনয়ন-পত্ৰত তথ্য দাখিল নকৰায়ে নহয়, সেইবোৰ লুকুৱাবলৈ বিচৰা সন্দৰ্ভতো । এই অভিযোগবোৰক প্ৰমাণ কৰিব লাগিব । কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাজ্যখনে পৰিস্থিতিৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিছে, নিজৰ পক্ষটোহে ৰাখে আৰু ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আৰক্ষীৰ এটা দল দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰে । তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আনকি শাৰীৰিক দুৰ্ব্যৱহাৰৰ সম্ভাব্য আশংকাও আছিল । ১৪ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত আমাৰ নিজক সুৰক্ষিত কৰাটোত সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে । সেইবাবেই তেওঁ আদালতৰ কাষ চাপে আৰু আমি আবেদনখন দাখিল কৰোঁ ।" তেওঁ কয় ।

গৌড়ে লগতে অভিযোগ কৰে যে ৰাজ্যখনে অতি খৰখেদাকৈ কাম কৰিছে । ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আৰক্ষীৰ দল দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰা বুলিও দাবী কৰে ।

তেওঁ কয়, "তেওঁ সম্ভাৱ্য গ্ৰেপ্তাৰ আনকি শাৰীৰিক দুৰ্ব্যৱহাৰৰো আশংকা কৰিছিল । ১৪ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত আমাৰ নিজৰ পক্ষ লোৱাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে । সেইবাবেই তেওঁ আদালতৰ কাষ চাপি আবেদন দাখিল কৰে ।" তেওঁ কয় ।

বিচাৰ ক্ষমতাৰ বিষয়ত গৌড়ে কয় যে প্ৰতিবাদীয়ে যুক্তি দিয়ে যে তেলেংগানাৰ পৰিৱৰ্তে দিল্লী বা অসমত আৱেদন দাখিল কৰিব লাগিছিল ।

তেওঁ কয়, "প্ৰতিবাদী পক্ষৰ যুক্তিৰ উত্তৰত অধিবক্তাই যুক্তি দিছে যে বিচাৰৰ ক্ষেত্ৰাধিকাৰৰ কথা নাই, আমি দিল্লী বা অসমতো আবেদন দাখিল কৰিব পাৰিলোঁহেঁতেন... কাইলৈ ​​পুৱা প্ৰায় ১১ বজাত চূড়ান্ত ৰায় আহিব ।"

উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ পৱন খেড়াক 'পলৰীয়া' আখ্যা দি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । "ক'ত আছে এই কংগ্ৰেছ দল ? কোন এই কংগ্ৰেছ দল ? মই এই দলটোৰ বিষয়ে একো শুনাও নাই । পৱন খেড়া কোন ? তেওঁ এজন পলৰীয়া । তেওঁক উত্তৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন কি ?" এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

চলিত পাছপ’ৰ্টৰ বিতৰ্কৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে পৱন খেড়াই উত্থাপন কৰা শেহতীয়া অভিযোগৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁৰ এই মন্তব্য । ইফালে বুধবাৰে X পোষ্টত কংগ্ৰেছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি 'অজ্ঞাত স্থান'ৰ পৰা খেড়াই নিজে ৰেকৰ্ড কৰা এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰে । তাত মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি দলটোৱে লিখিছে, "আপোনাৰ সাহস থাকিলে উত্তৰ দিয়ক ।"

ভিডিঅ’টোত খেড়াই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা আৰক্ষীৰ কাৰ্যক সমালোচনা কৰি তেওঁৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দাবী কৰে । আনহাতে, বিষয়টোৰ তদন্তৰ আহ্বান জনাই কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ ভয় নকৰে । কংগ্ৰেছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ হাতত তিনিখন পাছপ’ৰ্ট থকা বুলি দাবী কৰাৰ পিছতে এই মন্তব্য আহিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে অসম আৰক্ষীয়ে দিল্লীত থকা পৱন খেড়াৰ বাসগৃহত তালাচী চলায় । সোমবাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই বিষয়টো সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে এই অভিযান চলোৱা হয় ।

পৱন খেড়া বিতৰ্ক
ৰিণিকি ভূঞা পাছপোৰ্ট বিতৰ্ক
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ইটিভি ভাৰত অসম
