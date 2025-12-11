ETV Bharat / politics

দলৰ শিপা থকা সমষ্টিতহে প্ৰাৰ্থী দিব অসম গণ পৰিষদ দলে

বিজেপিৰ সৈতে সন্মানজনক মিত্ৰতা কৰিব অসম গণ পৰিষদে । উজনিৰ ৩৩টা সমষ্টি সামৰি ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হ'ল অগপৰ উজনি অসম ভিত্তিক সতীৰ্থ সন্মিলন ।

AGP meeting in Dibrugarh
ডিব্ৰুগড়ত অগপৰ নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি সভা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 11, 2025 at 7:58 PM IST

3 Min Read
ডিব্ৰুগড় : ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ কঁকালত টঙালি বান্ধিছে অসম গণ পৰিষদে । বিজেপি দলৰ সৈতে মিত্ৰতাৰে ২০১৬ চনৰ পৰাই অসম চৰকাৰৰ অংশীদাৰ হোৱা অসম গণ পৰিষদ দলে '২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে তৎপৰ হৈছে ।

শাসকীয় দল বিজেপিয়ে সাংগঠনিক ভেঁটি শক্তিশালী কৰিবলৈ ৰাজ্যজুৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে উজনিৰ ৩৩টা সমষ্টিত নিজৰ ভেঁটি শক্তিশালী কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড়ত বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হয় অগপৰ উজনি অসম ভিত্তিক সতীৰ্থ সন্মিলন । এই সন্মিলনত গোলাঘাট, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, মাজুলী, লখিমপুৰ আৰু ধেমাজিসহ উজনিৰ ৯ জিলাৰ সভাপতি-সম্পাদকে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

ডিব্ৰুগড়ত অগপৰ নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি সভা (ETV Bharat Assam)

উজনিৰ এই ৯ খন জিলাত বৰ্তমানে অসম গণ পৰিষদ দলৰ ৫ জনকৈ বিধায়ক আছে যদিও বিধায়কৰ সংখ্যা যাতে এইবাৰ বৃদ্ধি কৰিব পাৰি তাৰ পৰিকল্পনা কৰিবলৈ এই সতীৰ্থ সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰিছে অগপৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সৈতে মিত্ৰতা বজাই ৰাখি দলৰ শিপা থকা সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদ দলে এইবাৰ বিধানসভাত যাতে প্ৰাৰ্থী দিব পাৰে তাক লৈ পৰ্যালোচনা কৰা হয় এই সন্মিলনত ।

সন্মিলনত দলটোৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰা, কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক, বিধায়ক পোনাকণ বৰুৱা, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য, সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ লগতে কেইবাগৰাকীও কেন্দ্ৰীয় নেতা উপস্থিত থাকে ।

আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনক লক্ষ্য কৰি উজনি অসমত সাংগঠনিক ভেঁটি শক্তিশালী কৰাত অসম গণ পৰিষদ যে নামি পৰিব তাৰ ইংগিত এই সন্মিলনৰ জৰিয়তে অসম গণ পৰিষদ দলে দিছে ।

AGP meeting in Dibrugarh
ডিব্ৰুগড়ত অগপৰ নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি সভা (ETV Bharat Assam)

বিজেপিৰ সৈতে সন্মানজনক মিত্ৰতা কৰিব অসম গণ পৰিষদে

উজনি অসম ভিত্তিত অনুষ্ঠিত সতীৰ্থ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই কয়, "ডিব্ৰুগড় জিলা পুথিভঁৰালত অনুষ্ঠিত সতীৰ্থ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে উজনিৰ ৯ খন জিলাৰ সভাপতি, সম্পাদকে । সন্মুখত যিহেতু নিৰ্বাচন‌, গতিকে তৃণমূল পৰ্যায়ত দলৰ কাম-কাজ কেনেদৰে আগবাঢ়িছে সেই বিষয়সমূহ আজি সভাত আলোচনা কৰা হৈছে । দলটোৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈ আমি কি পদক্ষেপ ল'ব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে । দলৰ শিপা থকা সমষ্টিত, য'ত দলে প্ৰাৰ্থী দিব পাৰিব তাত‌ সাংগঠনিক কাম-কাজ শক্তিশালী কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।"

AGP meeting in Dibrugarh
সভাত উপস্থিত একাংশ অগপ কৰ্মী (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম পালন কৰি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব অসম গণ পৰিষদ । আজি সতীৰ্থ সন্মিলন সভা আমাৰ দলটোৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । আমি এতিয়ালৈকে বিজেপিৰ সৈতে আসন ভাগ-বাটোৱাৰা কৰা বিষয়টো আলোচনা কৰা নাই । য'ত প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে জয়লাভ কৰিব, তাতে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিবেচনা কৰা হ'ব । বিজেপিৰ সৈতে সন্মানজনক মিত্ৰতাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।"

