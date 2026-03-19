কংগ্ৰেছৰ পৰা দুবাৰকৈ পৰাজিত সুৰুজ দিহিঙীয়া মাহমৰাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী

মাহমৰাত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে সুৰুজ দিহিঙীয়াক । মাহমৰাত বিৰোধীয়ে প্ৰাৰ্থী বিচাৰি পোৱা নাই বুলি মন্তব্য সুৰুজ দিহিঙীয়াৰ ।

Festive atmosphere regarding Suruj Dihingia being given a candidacy in Mahmora constituency
মাহমৰাত সুৰুজ দিহিঙীয়াক বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ পিছতে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 19, 2026 at 4:02 PM IST

ডিব্ৰুগড়: কল্পনা-জল্পনাৰ অন্ত পেলাই চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় সুৰুজ দিহিঙীয়াই । ন বিজেপি নেতা সুৰুজ দিহিঙীয়াই দুবাৰকৈ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াই পৰাজিত হোৱাৰ পাছত এইবাৰ মাহমৰাত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা পাছতেই বিজেপি কৰ্মীসকল উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ।

৯৪ নং মাহমৰা সমষ্টিত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা পাছতে সুৰুজ দিহিঙীয়াৰ বাসগৃহত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । দুটাকৈ কাৰ্যকাল কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মহনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা মাহমৰা সমষ্টিত এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ সৃষ্টি হৈছিল সংঘাত ।

বহু কেইজন পুৰণি বিজেপি নেতাই প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আবেদন কৰিছিল যদিও শেষত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে বিজেপিৰ কেইবাজনো প্ৰভাৱশালী নেতাৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সুৰুজ দিহিঙীয়াই প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

ঐতিহাসিক চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা সমষ্টিত ২০১৬ চনৰ পৰাই সমষ্টিটোত বিজেপিৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ বৰ্তমানলৈ দুবাৰলৈ মাহমৰা সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অসম চৰকাৰৰ কেইবাটাও বিভাগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰী দায়িত্ব লাভ কৰা দহ বছৰে মন্ত্ৰী হৈ থকা মাহমৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক যোগেন মহনক ৰাজ্য সভালৈ প্ৰেৰণ কৰা পাছতেই মাহমৰা সমষ্টিত ভাগ্য উদয় হয় সুৰুজ দিহিঙীয়াৰ ।‌

সুৰুজ দিহিঙীয়াক মিঠাই খুৱাই আদৰণি বিজেপি কৰ্মীৰ (ETV Bharat Assam)

দুবাৰকৈ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী আছিল:

২০১৬ আৰু ২০২১ চনত দুবাৰকৈ মাহমৰা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াই পৰাজিত হৈছিল সুৰুজ দিহিঙীয়া । মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি পৰাজিত হোৱা সুৰুজ দিহিঙীয়াই এটা বছৰ পূৰ্বে যোগদান কৰিছিল বিজেপি দলত ।

দলে বিশ্বাস আৰু আশ্বাস ৰাখি প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান:

১৭ টাকৈ গাঁও পঞ্চায়ত আৰু এটা পৌৰসভা থকা সমষ্টিটোৰ বিজেপি টিকট লাভ কৰিয়েই জয় নিশ্চিত বুলি কয় সুৰুজ দিহিঙীয়াই । আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয়, "প্ৰাৰ্থিত্ব বহুজনে বিচাৰিছিল যদিও দলে মোৰ ওপৰত বিশ্বাস আৰু আশ্বাস ৰাখি প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে । আমি সকলো কাৰ্যকতাই একত্ৰিতভাৱে এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াম ।"

বিৰোধীয়ে প্ৰাৰ্থী বিচাৰি পোৱা নাই:

মাহমৰাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কেনেকুৱা হ'ব এইবাৰ এই সম্পৰ্কে তেওঁ কয়, "এইবাৰ মাহমৰা সমষ্টিৰ বিজেপি কৰ্মীৰ বডী লেংগুৱেজ দেখি বিৰোধীয়ে প্ৰাৰ্থী দিবলৈ ভয় কৰিছে । বিৰোধীয়ে প্ৰাৰ্থী বিচাৰি পোৱা নাই । মাহমৰাত বিভিন্নজনক নিৰ্বাচন খেলিবলৈ আহ্বান জনায় আছে যদিও কোনো আগবাঢ়ি অহা নাই । মাহমৰাত বিৰোধী কোনো প্ৰত্যাহ্বান নহয় । বিজেপিয়ে বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম ।"

