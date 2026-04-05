নিৰ্বাচন দুৱাৰমুখত, কংগ্ৰেছৰ অথন্তৰেই গুচা নাই : আকৌ কংগ্ৰেছ এৰিলে পাৰ্থপ্ৰতিম বৰাই

নদুৱাৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আছিল পাৰ্থপ্ৰতিম বৰা । কিন্তু কংগ্ৰেছে তেওঁক টিকট নিদিলে ।

Parthapratim Bora
পাৰ্থপ্ৰতিম বৰা
Published : April 5, 2026 at 8:47 PM IST

গুৱাহাটী: নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত কংগ্ৰেছত পুনৰ মোক্ষম আঘাত । কংগ্ৰেছৰ সকলো দায়িত্ব আৰু সদস্যপদ ত্য‍াগ কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক তথা মুখ্য মুখপাত্রৰ দায়িত্বত থকা পাৰ্থপ্ৰতিম বৰাই । নিৰ্বাচনলৈ মাজত ৩ দিন থাকোতে কংগ্ৰেছ এৰিলে পাৰ্থপ্ৰতিম বৰাই ।

কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰি কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে পাৰ্থপ্ৰতিম বৰাই । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে মিছা অভিযোগ অনা বুলি অভিযোগ কৰি কংগ্ৰেছৰ এনে নীতিৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে পাৰ্থপ্ৰতিম বৰাই ।

উল্লেখ্য যে, নদুৱাৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আছিল পাৰ্থপ্ৰতিম বৰা । কিন্তু কংগ্ৰেছে তেওঁক টিকট নিদিলে । দেওবাৰে কংগ্ৰেছৰ নীতিৰ বিৰোধিতা কৰি কংগ্ৰেছ সকলো দায়িত্ব ত্যাগ কৰে । তেওঁ ছ’চিয়েল মিডিয়াযোগে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

সামাজিক মাধ্যমযোগে পাৰ্থপ্ৰতিম বৰাই কয়, ‘‘আমাৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ বৰ্তমানৰ স্থিতি সকলোৰে জ্ঞাত ৷ মই পুৰণি কংগ্ৰেছ কৰ্মী, বহু ভাল সময় দেখিছোঁ, বেয়া সময় দেখিছোঁ । সেইবুলি নিৰ্বাচনৰ বতৰত খহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কুৎসা ৰচনাত মই বিশ্বাসী নহয় ।’’

তেওঁ কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে মিছা অভিযোগ আনিবলৈ পৱন খেৰা, পি আৰ এজেন্সী ইনক্লুচিভ মাইণ্ড আৰু কংগ্ৰেছ আই টি চেলৰ এই নীতিৰ বিৰুদ্ধে মই আগতেও প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ । কিন্তু তেওঁলোকে নামানিলে । এনেকৈ সংগঠন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দল এটা চলিব নোৱাৰে । গতিকে এই নীতি বহিৰ্ভূত কাৰ্যৰ প্ৰতিবাদত মই কংগ্ৰেছ দলৰ সকলো দায়িত্বৰ আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্যতা ত্যাগ কৰিছো ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এয়াই হৈছে কংগ্ৰেছৰ নিকৃষ্টমানৰ ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰা । এটা স্পষ্ট আৰু সুচিন্তিত ষড়যন্ত্ৰ, য’ত Inclusive Mind আৰু কংগ্ৰেছ দলে নিজৰ নিম্নতম মানসিকতাৰ প্ৰমাণ দিছে । এনে লজ্জাজনক আৰু অসৎ ৰাজনৈতিক কৌশলৰ সৈতে মই অন্ততঃ নিজকে কোনোদিনে জড়িত কৰিব নোৱাৰোঁ । এই প্ৰবঞ্চনামূলক, ছলনাময় আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ কাৰ্যকলাপক মই সদায়েই কঠোৰভাৱে নিন্দা কৰোঁ । এয়াই প্ৰথমবাৰ নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বেও এনে কৌশল বহুবাৰ প্ৰয়োগ কৰা হৈছে । মই প্ৰতিটো সময়তে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছিলোঁ আৰু দলীয় নেতৃত্বক সতৰ্ক কৰি দিছিলোঁ যে এনে কুটিল আৰু অনৈতিক কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হ’ব নালাগে । মই স্পষ্টকৈ কৈছিলোঁ যে দলক এনে ষড়যন্ত্ৰত টানি অনা হ’লে কংগ্ৰেছ দলৰ বিশ্বাসযোগ্যতা আৰু জনতাৰ আস্থা গভীৰভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ’ব । অসমৰ জনসাধাৰণ অন্ধ নহয়, তেওঁলোকে সকলো বুজে আৰু এনেধৰণৰ ছলনাৰ দ্বাৰা বিভ্ৰান্ত নহ’ব । দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে, পুনঃপুনঃ সতৰ্কবাণীৰ পাছতো নেতৃত্বই এই চিন্তাবোৰ উপেক্ষা কৰিলে । তাৰ বিপৰীতে, নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বমুহূৰ্তত এনেধৰণৰ অপমানজনক কাৰ্যকলাপ ইচ্ছাকৃতভাৱে পৰিকল্পনা কৰা হ’ল । মই এনে ৰাজনীতিৰ সৈতে কোনোদিনে থিয় নিদিওঁ আৰু নিদিম । মই জনবিশ্বাস আৰু গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধৰ এই বিশ্বাসঘাতকতাৰ বিৰুদ্ধে দৃঢ়ভাৱে থিয় দিছোঁ ।’’

