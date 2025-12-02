ETV Bharat / politics

সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশন: 'ছাৰ'ক লৈ বিৰোধী সাংসদৰ প্ৰতিবাদ

কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীয়েও এই প্ৰতিবাদত যোগদান কৰে ।

Parliament Winter Session
'ছাৰ'ক লৈ বিৰোধী সাংসদৰ প্ৰতিবাদ (ANI)
author img

By ANI

Published : December 2, 2025 at 12:24 PM IST

5 Min Read
নতুন দিল্লী : সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ মঙলবাৰে দ্বিতীয় দিন । কিন্তু এই দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ পূৰ্বে বৰ্তমান চলি থকা ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণৰ (এছ আই আৰ) বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ আৰু অন্যান্য বিৰোধী সাংসদসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

দিনটোৰ কার্যসূচীৰ পূর্বে সংসদৰ মকৰদ্বাৰৰ বাহিৰত সমবেত হৈ ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সাংসদসহ বিৰোধী সদস্যসকলে চলিত 'ছাৰ'ৰ (SIR) কৰ্মসূচীক লৈ অসন্তুষ্টি প্রকাশ কৰে ৷

উল্লেখ্য যে সোমবাৰে শীতকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথমদিনা সোমবাৰে লোকসভা দুপৰীয়া ২ বজালৈকে কেইবাবাৰো স্থগিত ৰাখিবলগা হয় । আনহাতে, দিনটোৰ শেষৰ ফালেও বিৰোধী সাংসদসকলে ১২ খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলত চলি থকা এছ আই আৰ সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ দাবী জনোৱাত সংসদৰ কাম-কাজ অচল হৈ পৰে ।

কংগ্ৰেছৰ সাংসদ মণিকম ঠাকুৰে কয়, "কালি পুৱা ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটে সিদ্ধান্ত লৈছিল যে আমি এছ আই আৰ আৰু নিৰ্বাচনী সংস্কাৰ সম্পৰ্কীয় কথাৰ আলোচনাৰ বাবে জোৰ দিম । আজি পুৱা ১০.৩০ বজাত আমি মকৰদ্বাৰৰ সন্মুখত একেটা কথাকে দাবী জনাই বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ । সংসদৰ বাহিৰত সকলো সাংসদে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে ।"

ঠাকুৰে লগতে এই কথা জোৰ দি কয় যে নাগৰিকৰ ভোটাধিকাৰৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি বিৰোধীয়ে এই বিষয়টোৰ ওপৰত বিতৰ্ক বিচাৰিছে ।

"মই এজেণ্ডা প্ৰস্তাৱো দিছিলোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে সেইবোৰ গ্ৰহণ কৰা হ'ব । আমি সেই বিষয়বোৰত বিতৰ্ক বিচাৰোঁ । চৰকাৰে এই জটিল বিষয়টোৰ পৰা পলাব নালাগে, কিয়নো ভোটাধিকাৰ সংকটত পৰিছে । বিহাৰত ৬২ লাখ ভোটাৰ আঁতৰাই দিয়া হৈছে । এতিয়া ১২ খন ৰাজ্যত ইয়াক প্ৰযোজ্য কৰা হৈছে । বহু বি এল অ'ৱে আত্মহত্যা কৰিছে । আমি ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰক সুৰক্ষিত কৰিব বিচাৰিছোঁ । আৰু তাৰ বাবে আমাক সংসদত এক বিতৰ্ক লাগে ।" কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে এইদৰে কয় ।

আনহাতে, সোমবাৰে কংগ্ৰেছ সাংসদ দিগ্বিজয় সিঙে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ (CAA) সৈতে তুলনা কৰি নাগৰিকত্বৰ প্ৰশ্নত গভীৰভাৱে সোমাই পৰাৰ বাবে এছ আই আৰ অনুশীলনক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।

তেওঁ কয়, "আমি সদায় এছ আই আৰৰ পক্ষত আছিলোঁ । আগতেও এনেকুৱা হৈছিল । তেতিয়া এছ আই আৰ ২-৪ মাহ ধৰি চলিছিল আৰু ই প্ৰতিজন নাগৰিকৰ ভোট পঞ্জীয়নৰ প্ৰক্ৰিয়া আছিল । ভোটাৰে কোনো প্ৰ-পত্ৰ পূৰণ কৰা নাছিল । বি এল অ'ৱে আহি সুধিছিল আৰু আমি তেওঁলোকক তথ্য দিছিলোঁ । তাৰ পিছত আমাৰ ভোট যোগ হ'ব । এই এছ আই আৰত আমি প্ৰ-পত্ৰ পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণ দিব লাগিব । আপোনালোকে চি এ এ বলৱৎ কৰিছে; ইয়াৰ অনুসন্ধান কৰিছে । এইটো এছ আই আৰ নহয়, ই হৈছে চি এ এ । আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰোঁ ।"

সিঙে লগতে কয়, "আমাৰ দুৰ্বলতা হ’ল কংগ্ৰেছ দলে কৰিবলগীয়া তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কাম আমি কৰিব পৰা নাই ।"

ইফালে সদনৰ ভিতৰত অবিৰত প্ৰতিবাদ আৰু শ্লোগানৰ মাজতে বিৰোধী দলক প্ৰত্যুত্তৰ দি বিজেপিৰ সাংসদ অপৰাজিতা সাৰংগীয়ে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 'নাটক' আখ্যাৰে তেওঁলোকক নিজৰ এখন আইনা দেখুৱাইছিল । তেওঁ লগতে কয় যে যদিহে ইণ্ডিয়া ব্লকে 'ভিত্তিহীন বিষয়'ক লৈ হুলস্থুলৰ সৃষ্টি কৰি থাকে, তেন্তে বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দৰেই নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব ।

বিজেপি সাংসদগৰাকীয়ে কয়, "কালি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিৰোধী নেতাসকলক এক দাপোণ দেখুৱাইছিল । লগতে সাংসদসকলক পৰামৰ্শও দিছিল যে আমি লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত গঠনমূলক কাম কৰিব লাগে, আৰু য'তেই আলোচনা হয় তাতেই গঠনমূলকভাৱে আমাৰ চিন্তাধাৰা প্ৰকাশ কৰিব লাগে । কিন্তু এইটো নহ'ল । বিহাৰৰ ফলাফলৰ পিছত বিৰোধী দলসমূহে অন্তৰ্দৃষ্টি কৰি গম পোৱা উচিত আছিল যে যদি সংসদত হুলস্থুলৰ সৃষ্টি কৰে, ভিত্তিহীন বিষয় উত্থাপন কৰে, বিহাৰত যি ঘটিছিল, তাৰেই পুনৰাবৃত্তি হ’ব ৷”

উল্লেখ্য যে শীতকালীন অধিৱেশনৰ দ্বিতীয়দিনা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় আবকাৰী (সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৫, লোকসভাত বিবেচনা আৰু গৃহীত কৰাৰ বাবে উত্থাপন কৰাৰ কথা । কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত আবকাৰী শুল্ক আৰু চেছ বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱকে ধৰি কেন্দ্ৰীয় আবকাৰী আইন সংশোধনৰ বিধেয়কখন উত্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

