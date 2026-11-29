বিতৰ্কিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীক একত্ৰিত কৰাৰ প্ৰয়াস কংগ্ৰেছৰ
চেন্নাইত ডিএমকে আৰু মুম্বাই এনচিপিৰ (এছপি) সৈতে বৈঠকত বহিব কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব ।
Published : November 29, 2026 at 1:02 PM IST
নতুন দিল্লী : সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ পূৰ্বে বিতৰ্কিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কক লৈ বিৰোধীয়ে তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে । কংগ্ৰেছকে ধৰি বিভিন্ন বিৰোধী দলে এই বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে মত প্ৰকাশ কৰিছে । এনে সময়তে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন ইণ্ডিয়া ব্লকে বিৰোধী ঐক্য সুদৃঢ় কৰাৰো তৎপৰতা বৃদ্ধি কৰিছে । বিধেয়কখনক লৈ সমৰ্থন আৰু বিৰোধিতাৰ অংক স্পষ্ট কৰাৰ লক্ষ্যৰে দেওবাৰে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব চেন্নাইত ডিএমকেৰ নেতা এম কে ষ্টেলিন আৰু মুম্বাইত এনচিপিৰ (এছপি) নেতা শৰদ পাৱাৰৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব ।
সূত্ৰৰ মতে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী, দলৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, ছোনিয়া গান্ধীসহ বিৰোধী শিবিৰৰ কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ নেতা এই বৈঠকত উপস্থিত থাকিব । কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী, অভিষেক বেনাৰ্জী আৰু আৰজেডিৰ নেতাও এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
Lok Sabha LoP Rahul Gandhi tweets, "Senior leaders of the INDIA bloc and I are going to Chennai to meet MK Stalin and request him and the DMK to oppose the delimitation Constitutional amendment bills. An expansion to 850 seats will finish democracy in India. It will give BJP-RSS unlimited space to redraw India's entire electoral map to their advantage. Brother Stalin has always stood like a rock against anti-Tamil forces. In the national interest, in Tamil Nadu’s interest and to protect the Constitution, we have to defeat this bill together."— ANI (@ANI) November 29, 2026
উল্লেখ্য যে পূৰ্বৰ স্থিতিৰ পৰা আঁতৰি শনিবাৰে ডিএমকে দলে বিধেয়কখনক সমৰ্থনৰ ঘোষণা কৰিছিল । তাৰ পিছতে দলটোৰ মুৰব্বী ষ্টেলিনক বুজনি দিয়াৰ লক্ষ্যৰে কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব চেন্নাইলৈ উৰা মাৰিছে । ইফালে শৰদ পাৱাৰৰ দলে বিধেয়কখনক লৈ ৰাজহুৱাভাৱে স্থিতি স্পষ্ট কৰা নাই যদিও দলটোৰ একাংশ নেতাৰ মন্তব্যই প্ৰস্তাৱিত বিধেয়কখনক সমৰ্থন কৰাৰ ইংগিত দিছে । তামিলনাডুৰ মন্ত্ৰী বিশ্বনাথনে ইতিমধ্যে নিশ্চিত কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, ছোনিয়া গান্ধী আৰু কেৰালাম, তেলেংগানা আৰু কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যখনৰ ৰাজধানী ভ্ৰমণ কৰিব ।
#WATCH | Chennai: Tamil Nadu Minister P. Viswanathan says, "Just now I received a message from Delhi that Congress President, senior Congress leaders, Madam Gandhi, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi and Telangana Chief Minister Revanth Reddy, all Indian National Congress senior leaders, are coming to Chennai. After they arrive in Chennai, I will call the press people and brief them..."— ANI (@ANI) November 29, 2026
ইফালে কংগ্ৰেছ নেতাসকলৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে দেওবাৰে ডিএমকেৰ জ্যেষ্ঠ নেতা উদয়ানিধি ষ্টেলিনে কয় যে ডিএমকেয়ে 'সঠিক সময়ত সঠিক সিদ্ধান্ত' ল'ব, যি সিদ্ধান্তই তামিলনাডুৰ অধিকাৰৰ সৈতে আপোচ নকৰে । কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি দলৰ আগমনৰ সন্দৰ্ভত চেন্নাইত সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰাজ্যৰ বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন কৰে- "তেওঁলোক আহি আছে নেকি ? আহিব দিয়ক । আহিব নালাগে বুলি কৈছো নেকি ?"
এই বিষয়ত বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএক দলটোৱে দিয়া সমৰ্থন পুনৰ বিবেচনা কৰিব নেকি বুলি সোধা প্ৰশ্নত উদয়ানিধিয়ে কয় যে কেৱল ষ্টেলিনেহে যিকোনো সিদ্ধান্ত ল'ব । দলৰ মুৰব্বী, জ্যেষ্ঠ নেতা আনী কানিমোঝি, এ ৰাজা আৰু থাংগাম থেন্নাৰাছুৱে ডিএমকেয়ে বিধেয়কখনক সমৰ্থন কৰা সন্দৰ্ভত পৰ্যাপ্ত ব্যাখ্যা দিছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
Chennai: On Rahul Gandhi's tweet that Senior leaders of the INDIA bloc and he are going to Chennai to meet DMK Chief MK Stalin and request him to oppose the proposed delimitation bill, Tamil Nadu LoP Udhayanidhi Stalin says, "Our leader will take the final decision on it." https://t.co/w5XYAbc2TP— ANI (@ANI) November 29, 2026
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সোমবাৰে লোকসভাত প্ৰস্তাৱিত বিধেয়কখন উত্থাপন কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে । প্ৰস্তাৱিত বিধেয়ক অনুসৰি মহিলা সংৰক্ষণ কাৰ্যকৰী কৰাৰ উদ্দেশ্যে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা তথা বিধানসভাৰ আসনৰ সংখ্যা ৫০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । লগতে সংশোধিত আসনৰ সংখ্যা আৰু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ ২০৫১ চনলৈ স্থিৰ ৰখাৰো প্ৰস্তাৱ আছে ।
৩০ নৱেম্বৰ (সোমবাৰে) লোকসভাৰ বিশেষ অধিৱেশন আৰু ২ ডিচেম্বৰত ৰাজ্যসভাৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব । ৩ ডিচেম্বৰত এই অধিৱেশন সমাপ্ত হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়ক সদনত গৃহীত কৰিবলৈ মেজিক নম্বৰ আছে নে শাসকীয় পক্ষৰ !