নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল অতি গুৰুতৰ বিষয়: বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনত আলোচনাৰ বাবে সাজু চৰকাৰ
বিৰোধীয়ে নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বিষয়টো সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ দাবী উত্থাপন কৰাৰ লগতে পৰীক্ষাৰ অনিয়মৰ অভিযোগত ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ দাবী কৰিছে ।
Published : July 22, 2026 at 4:20 PM IST
নতুন দিল্লী : নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিষয়টোক লৈ বৰ্তমান সদনৰ ভিতৰে-বাহিৰে পৰিৱেশ উত্তপ্ত হৈ আছে । তাৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে বুধবাৰে জনাইছে যে নীট ইউজি প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিষয়টো সংসদত আলোচনাৰ বাবে চৰকাৰ সাজু । কিন্তু লগতে তেওঁ কয় যে এই আলোচনা কোন নিয়মৰ অধীনত হ’ব সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব ।
ৰিজিজুৱে কয় যে বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথমদিনাৰ পৰাই এই বিষয়ত আলোচনাৰ বাবে চৰকাৰ সাজু হৈছে । সংসদ চৌহদত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "তিনিদিন ধৰি চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছে । আমি প্ৰথমদিনাৰ পৰাই আমাৰ বিৰোধী নেতাসকলক অৱগত কৰিছোঁ আৰু লগতে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ আৰু ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষকো জনাইছোঁ যে বিষয়টো সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ বাবে চৰকাৰ সাজু হৈছে ।"
Delhi: Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, "We have from day one informed our opposition leaders and also informed the honourable speaker and the chairman of the rajya sabha that the government is ready for discussion, but we have to decide under which rule… pic.twitter.com/bcoK2g2kcz— IANS (@ians_india) July 22, 2026
"কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব কোনটো নিয়মৰ অধীনত আলোচনা হ'ব । লগতে আলোচনাৰ তাৰিখ আৰু সময়সীমাও নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব । আমি কেৱল আলোচনাৰ স্বাৰ্থতে কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনাৰ আওতালৈ ৰাখিব নোৱাৰোঁ । আমি কিছুমান নিয়মৰ অধীনত আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু আমি অতি বিশদ আলোচনা বিচাৰোঁ । আলোচনা কেতিয়া আৰু কেনেকৈ হ'ব লাগে সেই সন্দৰ্ভত সকলো দলৰ সংসদীয় নেতাৰ সৈতে আলোচনা হ'ব লাগে ।"
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাটো দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে, দেশৰ বাবে এক অতি গুৰুতৰ বিষয় আৰু চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহ দেশবাসীয়ে জানিব লাগিব ।
এই কথা জনোৱাৰ পাছত লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই এই বিষয়ত আলোচনা কৰিবলৈ চৰকাৰ সাজু বুলি উল্লেখ কৰি আলোচনাৰ বাবে কি এজেণ্ডা হ'ব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ বিৰোধী দলসমূহক আমন্ত্ৰণ জনায় ।
ৰিজিজুৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱে কয় যে নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত হোৱা আলোচনা ৰাজনৈতিক দলৰ স্বাৰ্থতকৈও ডাঙৰ । "এইসকল আমাৰ ছাত্ৰ আৰু আমি তেওঁলোকৰ বাবে যুঁজিছোঁ; তেওঁলোকে ৰাজপথত আক্ৰমণ কৰিব । বিষয়টো কেৱল পদত্যাগতে সীমাবদ্ধ নহয় । ই হৈছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অধিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বিষয়ে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সদনত বক্তব্য ৰাখিব লাগে ।"
Rose to speak in the Lok Sabha, demanding Dharmendra Pradhan’s removal. Also insisted that the Adjournment Motion to discuss the education sector crisis and police brutality done on July 20 be accepted.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) July 22, 2026
Our demand is simple, when the entire nation is feeling the pain of our… pic.twitter.com/9ygz58mqwa
ইয়াৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ কে চি বেণুগোপালে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবী পুনৰবাৰ উত্থাপন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাৰীকেয়ে কয় যে বিৰোধীয়ে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱৰ জৰিয়তে নীট আৰু চিবিএছই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আলোচনাৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি যাবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত বেণুগোপালে কয় যে বিৰোধী দলসমূহে এই বিষয়ত আলোচনা কৰি সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱৰ অধীনত বিতৰ্ক বিচাৰিবলৈ সন্মত হৈছে । তেওঁ কয়, "আজি পুৱা বিৰোধী দলসমূহৰ সৈতে আলোচনা হৈছিল । আমি অতি স্পষ্টভাৱে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, কালি, তাৰ আগদিনা আৰু আজিকে ধৰি বিগত তিনিদিন ধৰি আমি এই নীট-চিবিএছই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বিষয়টোক লৈ ধাৰাবাহিকভাৱে সভা স্থগিত ৰখাৰ প্ৰস্তাৱ দি আহিছোঁ, শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবী জনাইছোঁ আৰু এই প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিষয়টো বন্ধ কৰাৰ বাবে সঠিক কাৰ্য পৰিকল্পনাৰ দাবী জনাইছোঁ ।"
বেণুগোপালে কয় যে চৰকাৰে সভা স্থগিতৰ প্ৰস্তাৱ মানি ল’লে বিৰোধীয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ইচ্ছুক ।
উল্লেখ্য যে বুধবাৰে সংসদ চৌহদত বিৰোধী দলৰ সাংসদসকলে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক’লা সাজ পৰিধান কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী, সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱ, প্ৰিয়ংকা গান্ধী আদি উপস্থিত থাকে । কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাই কয় যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰকৃত দাবী আছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ অধিকাৰ বিচাৰিছে ।
ইফালে, নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বিষয়টোক লৈ চৰকাৰে বিতং আলোচনা কৰিবলৈ ইচ্ছুক বুলি লোকসভাক জনোৱাৰ পিছতে বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাক সাক্ষাৎ কৰে ।
চৰকাৰে অধ্যক্ষ বিৰলাক সকলো পক্ষৰ বৈঠক আহ্বান কৰি বিতৰ্কৰ নিয়ম, তাৰিখ আৰু সময়সীমা সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত ল’বলৈ আহ্বান জনায় । পূৰ্বে অধিৱেশন স্থগিত ৰখাৰ পিছত দুপৰীয়া সদন পুনৰ একত্ৰিত হোৱাৰ লগে লগে বিৰলাই সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুক নিজৰ বক্তব্য আগবঢ়াবলৈ কয় যদিও কংগ্ৰেছ নেতা কে চি বেণুগোপালে ইয়াত হস্তক্ষেপ কৰি এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে বিৰোধীয়ে শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰো পদত্যাগ বিচাৰিছে ।
উল্লেখ্য যে নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বিষয়ক লৈ বিৰোধীয়ে আলোচনাৰ দাবী উত্থাপন কৰাৰ লগতে পৰীক্ষাত সংঘটিত অনিয়মৰ অভিযোগক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ বিচাৰিছে ।