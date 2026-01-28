ETV Bharat / politics

ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণৰে আৰম্ভ সংসদৰ বাজেট অধিবেশন

চলিত বৰ্ষৰ বাজেট অধিৱেশন ৬৫ দিন ধৰি চলিব, য’ত ৩০ খন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ব । ২ এপ্ৰিলত বাজেট অধিৱেশনৰ সামৰণি পৰিব ।

সংসদৰ বাজেট অধিবেশনৰ ফাইল ফটো (ANI)
নতুন দিল্লী: আজি অৰ্থাৎ বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন । ভাৰত চৰকাৰৰ বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰাকক্ষণত সংসদত উপস্থিত হয় দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ৷ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক উষ্ম আদৰণি জনাই উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণণ, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা আৰু সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে ৷ ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মু সংসদত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁক গাৰ্ড অৱ অনাৰ প্ৰদান কৰা হয় ।

কেন্দ্ৰীয় বাজেট অধিবেশন ২০২৬ৰ আৰম্ভণিতে সংসদৰ যৌথ বৈঠকত ভাষণ দিয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ৷ তেওঁ ভাষণত সামাজিক ন্যায়, কল্যাণ, আৰু স্বচ্ছতাৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতাক আলোকপাত কৰে । ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে এতিয়া সমগ্ৰ দেশৰ প্ৰায় ৯৫ কোটি নাগৰিকৰ ওচৰলৈ সামাজিক সুৰক্ষাৰ সুবিধা লাভ কৰিছে । তেওঁ লগতে কয় যে চৰকাৰে দুৰ্নীতি আৰু কেলেংকাৰী মোকাবিলা কৰাৰ বাবে শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, ৰাজহুৱা ধনৰ উন্নত আৰু স্বচ্ছ ব্যৱহাৰ নিশ্চিত কৰিছে ।

সংসদৰ এই অধিৱেশনত ভাষণ দি মই অতি সুখী : ৰাষ্ট্ৰপতি

ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে সংসদৰ দুয়োখন সদনক সম্বোধন কৰি এনেদৰে কয়, ‘‘সংসদৰ এই অধিৱেশনত ভাষণ দিবলৈ পাই মই অতিশয় সুখ অনুভৱ কৰিছো । সমগ্ৰ দেশতে বন্দে মাতৰমৰ ১৫০ বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপন কৰা হৈছে । এই মহৎ প্ৰেৰণাৰ বাবে বংকিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জীক দেশে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছো । এই বিষয়ত সংসদত অনুষ্ঠিত হোৱা বিশেষ আলোচনাৰ বাবে সকলো সাংসদক অভিনন্দন জনাইছো ।’’

উল্লেখ্য যে, দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে দুয়োখন সদনক সম্বোধন কৰি ভাষণ প্ৰদান কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ আৰম্ভণি হয় ৷ কাৰ্যসূচী অনুসৰি, ২৯ জানুৱাৰীত ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক জৰীপৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হ’ব ৷ ১ ফেব্ৰুৱাৰীত দাখিল কৰা হ’ব ২০২৬-২৭ ৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট ৷

বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে প্ৰস্তুত কৰা অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাত ২০২৫-২৬(এপ্ৰিল-মাৰ্চ) অৰ্থনীতিৰ অৱস্থা আৰু আগন্তুক বিত্তীয় বৰ্ষৰ বিভিন্ন পৰিমাপৰ তথ্য প্ৰদান কৰা হৈছে । এই অধিবেশন ৬৫ দিন ধৰি চলিব, য’ত ৩০ খন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ব । ২ এপ্ৰিলত বাজেট অধিৱেশনৰ সামৰণি পৰিব ।

এই অধিৱেশনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ সামৰণি পৰিব ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীত ৷ পুনৰ ৯ মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বাজেট অধিৱেশন, যাতে স্থায়ী সমিতিসমূহে বিভিন্ন মন্ত্ৰালয় আৰু বিভাগৰ অনুদানৰ দাবী পৰীক্ষা কৰিব পাৰে ।

