২০২৪ ত আইন প্ৰণয়ন কৰা সত্ত্বেও প্ৰশ্নকাকত ফাদিল অব্যাহত আছে : লোকসভাত গৌৰৱ গগৈ
আপোনাৰ অলপো লাজ নালাগেনে ? লোকসভাত ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক গৌৰৱৰ প্ৰশ্ন ৷
By PTI
Published : July 28, 2026 at 5:17 PM IST
নতুন দিল্লী: পূৰ্বৰ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰাৰ পিছতো প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বিতৰ্কৰ অন্ত পৰা নাই ৷ মঙলবাৰে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল ৰোধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰস্তাৱিত আইনখনৰ সংশোধনী সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । বৰ্তমানৰ আইনখন প্ৰযোজ্য থকাৰ পিছতো দেশৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাত প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ধাৰা অব্যাহত আছে ৷ যিয়ে এই আইনখনৰ কাৰ্যকাৰিতাক ব্যৰ্থ প্ৰমাণিত কৰিছে ।
‘ৰাজহুৱা পৰীক্ষা সংশোধনী বিধেয়ক, ২০২৬’ সন্দৰ্ভত লোকসভাত বিতৰ্ক আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে সৰৱ হৈ পৰে কংগ্ৰেছৰ উপ-দলপতি গৌৰৱ গগৈ ৷ গগৈয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হোৱা বুলি সদনৰ মজিয়াত দাবী কৰে ৷ একেদৰে তেওঁলোকৰ যন্ত্ৰণা বুজি পোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলিও সাংসদগৰাকীয়ে কয় ।
নীট ইউ-জি পৰীক্ষাত হোৱা অনিয়মক লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ পিছতে সোমবাৰে চৰকাৰে লোকসভাত এখন বিধেয়ক উত্থাপন কৰে । এই বিধেয়কখনত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ’লে গুৰুতৰ শাস্তি বিহাৰ প্ৰস্তাৱ উল্লেখ কৰা হৈছে ৷ এনেক্ষেত্ৰত দোষীক ১০ বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাবাস আৰু ৫০ লাখ টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহাৰো ব্যৱস্থাৰ কথা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে ৷
গগৈয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে পেলেট গান আৰু বৈদ্যুতিক লাঠি ব্যৱহাৰক লৈ চৰকাৰক সমালোচনা কৰে ৷ তেওঁ মহিলাৰ স্বাভিমান খৰ্ব কৰা দিল্লী আৰক্ষীৰ ব্যৱহাৰক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
সাংসদগৰাকীয়ে কয়, ‘‘এয়া কেৱল মাথোঁ সংশোধনী বিধেয়ক ৷ এই বিধেয়কখন দুবছৰ পূৰ্বেও উত্থাপন কৰা হৈছিল । ২০২৪ চনৰ নীট ইউ-জি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এই বিধেয়কখন অনা হৈছিল । তেতিয়াও চৰকাৰে দাবী কৰিছিল যে এয়া এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ, যিয়ে এনেধৰণৰ কাৰ্য পুনৰাই সংঘটিত হোৱাত বাধা দিব ৷ কিন্তু ২০২৬ চনত পুনৰবাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ঘটনাই প্ৰমাণ কৰিলে যে আইনখন বিফল হ'ল আৰু ই ভৱিষ্যতেও বিফল হ'ব ।’’
উল্লেখ্য যে, কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পিছত সংসদত উপস্থিত হোৱা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক আদৰণি জনোৱাৰ বাবে অন্যান্য বিজেপি সাংসদসকলকো গৌৰৱ গগৈয়ে কঠোৰ সমালোচনা কৰে । তেওঁ প্ৰধানক উভতি ধৰি কয়, ‘‘তেতিয়া(২০২৪ চনত) সেই একেজন ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল আৰু এইবাৰো তেৱেঁই আছিল ৷ সদনত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত তেওঁক পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি বিজয়ী হৈ উভতি অহাৰ দৰে আদৰণি জনোৱা হৈছে । আপুনি মুঠেও লাজ অনুভৱ নকৰেনে ?’’
দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজৰ কেবিনেটৰ সতীৰ্থসকলক কোচিং চেণ্টাৰ, প্ৰশ্নকাকত তৈয়াৰ আৰু প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ মাফিয়াৰ বিষয়ত বিতংকৈ আলোচনা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ইনষ্টাগ্ৰামত অধিক মনোনিৱেশ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা বুলিও গৌৰৱ গগৈয়ে কটাক্ষ কৰে ৷
গগৈয়ে কয়, ‘‘তেওঁলোকে উচ্চস্তৰীয় কমিটীৰ কথা কৈছে ৷ কিন্তু ইছৰোৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী কে ৰাধাকৃষ্ণনৰ অধ্যক্ষতাত দুবছৰ পূৰ্বে গঠন কৰা কমিটীখনৰ কি হ’ল ? চৰকাৰে ইয়াক অতি সাধাৰণ বিষয় বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ উঠি-পৰি লাগিছে । ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাৰ ৪৭ জন বিষয়া-কৰ্মচাৰীক অপসাৰণ কৰা বুলিও চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল ।’’ তেওঁ লগতে কয়, ‘‘মই জানিব বিচাৰো যে তেওঁলোক কোন কোন ? সংস্থাৰ অনুমোদিত বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা ৩৪ গৰাকী । তেনেস্থলত এই ৪৭ গৰাকী লোক কোন কোন ? আমি এই কথা জনাটো অতি প্ৰয়োজন ।’’
লগতে পঢ়ক: দিল্লীত অসমৰ সাংসদৰ সৈতে বান সম্পৰ্কীয় আলোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ