আজমলে হিন্দু-মুছলমানৰ মাজত কাজিয়া লগাব পৰা নাই বাবে হিমন্তই ওৱেইছিক আনিছে: জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰৰ দাবী

এইবাৰ অসমৰ পৰা স্বৈৰাচাৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিদায় দিব ৰাইজে । অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'ব । মন্তব্য জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰৰ ।‌

Jakir Hussain Sikdar
পাকাবেতবাৰী সমষ্টিত জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 3, 2026 at 3:40 PM IST

জনীয়া : "বিজেপি-এজিপি আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখন বিদায় দিয়াৰ কাৰণে সকলো ৰাইজ কংগ্ৰেছ দলৰ লগতে আছে । পাকাবেতবাৰীৰ ৰাইজে জানে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপি-এজিপিৰ চৰকাৰখন বিদায় দিবলৈ হ'লে কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ বাহিৰে অসমত আৰু বেলেগ ৰাজনৈতিক শক্তি নাই ।" বৰপেটা জিলাৰ পাকাবেতবাৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰৰ এই মন্তব্য । পাকাবেতবাৰী সমষ্টিৰ ঘুগুবাৰী খৰিচালাত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী জনসভা সম্বোধন কৰি সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ।

আনহাতে, আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সন্দৰ্ভত জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰৰ মন্তব্য, "আছাদুদ্দিন ওৱেইছি অসমলৈ যে আহিছে, এইটো প্ৰচাৰ হৈছে ইউ ডি এফে মাতি আনিছে । সেয়া ভুল । আছাদুদ্দিন ওৱেইছিক মোদী ডাঙৰীয়া, অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমলৈ মাতি আনিছে । মঞ্চ দিছে ইউ ডি এফৰ, কিন্তু তেখেত মানুহ, তেখেত বন্ধু বিজেপিৰহে । বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই যেতিয়া হিন্দু-মুছলমানৰ মাজত কাজিয়া লগাই দিব পৰা নাই, মেৰুকৰণ কৰাব পৰা নাই চিন্তাত পৰি মোদী ডাঙৰীয়াই, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আছাদুদ্দিন ওৱেইছিক আনি অসমৰ মাটিত মুছলমানৰ হৈ গৰম গৰম কথা ক'ব, হিন্দু-মুছলমানৰ মাজত ভাগ হ'ব, বিজেপি লাভান্বিত হ'ব সেই আশাৰে ওৱেইছি ডাঙৰীয়া অসমলৈ আহিছে ।"

উল্লেখ্য যে ২৫ নং পাকাবেতবাৰী সমষ্টিৰ খৰিচালা, ধৰ্মপুৰ, ঘূগুবাৰী, বিলৰতাৰি, হালধীয়া, লাচাংগা আদি গাঁৱত বিশাল বাইক ৰেলীৰে কংগ্ৰেছ দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় । আনহাতে, খৰিচালাত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী জনসভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ।

তেওঁ কয়, "স্বৈৰাচাৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অসমৰ পৰা বিদায় দিবলৈ এইবাৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছক ভোট দিব । অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব । কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'লে পাঁচটাকৈ কামৰ গেৰাণ্টি দিছে ।"‌

লগতে জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰৰ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিলৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে, তেখেতক যিসকলে সমৰ্থন কৰে তেওঁলোকে কাৰ চৰকাৰ হোৱাটো বিচাৰে । আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে যদি মুছলমানক বুৰ্বক বুলি ভাবিছে সেয়া ভুল বুলিও জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰে মন্তব্য কৰে ।

পাকাবেতবাৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে খৰিচালাৰ জনসভাত ভাষণ প্ৰসংগত গুইলেজা-জয়ান বজাৰত বেকী নদীৰ দলং নিৰ্মাণ, খৰিচালাত চিকিৎসালয় স্থাপন, সকলো ৰাস্তা পকীকৰণ কৰা, শিক্ষকৰ অভাৱ দূৰ কৰা আদি কেইবাটাও প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে ।

