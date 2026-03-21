ETV Bharat / politics

বিশ্বনাথ আদালতত পদ্ম হাজৰিকাৰ এশ কোটিৰ মানহানি গোচৰ

আদালতৰ জৰুৰী নিৰ্দেশনা- অভিযুক্তই চলাব নোৱাৰিব অপপ্ৰচাৰ ৷ জামুগুৰিহাটত পদ্ম হাজৰিকাৰ সংবাদমেল ৷

Padma Hazarika filed a defamation case worth one crore at Bishwanath court
বিশ্বনাথ আদালতত পদ্ম হাজৰিকাৰ এশ কোটিৰ মানহানি গোচৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 21, 2026 at 8:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

চতিয়া: নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী পদ্ম হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ১০ মাৰ্চত চতিয়াৰ মানৱ হাজৰিকা নামৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীগৰাকীয়ে "পদ্ম হাজৰিকা হত্যাকাৰী" বুলি উত্থাপন কৰিছিল অভিযোগ । পিছে সেই অভিযোগক নস্যাৎ কৰি শনিবাৰে জামুগুৰিহাটত এক সংবাদমেল আয়োজন কৰে পদ্ম হাজৰিকাই ৷

সংবাদমেলত পদ্ম হাজৰিকাই কয়,"২০০১ চনত বিশ্বনাথৰ সাধাৰুত পুষ্প গোৱালা আৰু ৰাজু মুণ্ডা নামৰ দুজন চাহ জনজাতি যুৱকক মই গুলীয়াই হত্যা কৰা বুলি চতিয়াৰ শলালগাঁও নিবাসী মানৱ হাজৰিকা নামৰ যুৱকগৰাকীয়ে ফেচবুক একাউন্টৰ জৰিয়তে যি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল সেই অভিযোগৰ বিৰুদ্ধে মই বিশ্বনাথ আদালতত এক মানহানি গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ ৷ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰূপে খ্যাত মানৱ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে এশ কোটি টকাৰ মানহানি গোচৰ তৰাৰ লগতে অসমৰ মূখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ এই সন্দৰ্ভত চি বি আইৰ তদন্ত বিচাৰি এক পত্ৰও প্ৰেৰণ কৰিছোঁ ৷"

বিশ্বনাথ আদালতত পদ্ম হাজৰিকাৰ এশ কোটিৰ মানহানি গোচৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়,"ইতিমধ্যে এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে আদালতে এক নিৰ্দেশনাযোগে মানৱ হাজৰিকাৰ লগতে তেওঁৰ অনুগামীসকলে এতিয়াৰে পৰা সামাজিক মাধ্যমত মোৰ বিৰুদ্ধে পৰৱৰ্তী শুনানি নোহোৱা পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰত লিপ্ত হ’ব নোৱাৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷"

Padma Hazarika filed a defamation case worth one crore at Bishwanath court
মানহানি গোচৰ (ETV Bharat Assam)

সংবাদমেলখনত পদ্ম হাজৰিকাই লগতে কয়,"নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত মানৱ হাজৰিকাই কু-চক্ৰান্তৰে মোৰ ৰাজনৈতিক ভাৱমূৰ্তি বিনস্ত কৰা মানসিকতাৰে তথা চাহ জনজাতি ৰাইজৰ মাজত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷ মোৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা এই অপপ্ৰচাৰ আৰু ষড়যন্ত্ৰকাৰীক শীঘ্ৰে চিনাক্ত কৰি আইনে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি মই নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰে পদ্ম হাজৰিকাই ৷"

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন 2026
বিজেপি প্ৰাৰ্থী পদ্ম হাজৰিকা
চতিয়া
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.