উদুলি-মুদুলি হৈ পৰিল যোৰহাট জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়, পৰিল ইখনৰ পিছত সিখনকৈ মনোনয়ন

উদুলি-মুদুলি হৈ পৰিল যোৰহাট জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়, পৰিল ইখনৰ পিছত সিখনকৈ মনোনয়ন
ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ সৈতে অসমবাসী তথা যোৰহাটৰ ৰাইজ থাকিব ৷ ক'লে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ।
Published : March 24, 2026 at 3:21 PM IST
যোৰহাট: সোমবাৰে মনোনয়ন দাখিলৰ শেষ দিনটোত শাসক-বিৰোধীৰ কৰ্মী-সমৰ্থকৰে ভৰি পৰিল যোৰহাট জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় । সকলোফালেই শুনা গ'ল কংগ্ৰেছ, বিজেপি জিন্দাবাদ ধ্বনি । মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ শেষৰ দিনটোত ১০২ নং তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাণ কুৰ্মী, বিজেপিৰ ধীৰাজ গোৱালা আৰু নিৰ্দলীয় হিচাপে কংগ্ৰেছ ত্যাগী বিধায়ক ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱা, ৯৯ নং টীয়ক সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ পল্লৱী শইকীয়া গগৈ, বিজেপি মিত্ৰজোটৰ অগপৰ প্ৰাৰ্থী বিকাশ শইকীয়াই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ।
ইফালে ১০০নং যোৰহাট সমষ্টিৰ বাবে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ, বিজেপিৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী, আম আদৰ্মি পাৰ্টীৰ প্ৰণৱ প্ৰিয়াংকুশ দত্ত আৰু ১০১ নং মৰিয়নী সমষ্টি পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে । ইতিমধ্যে ১০১ নং মৰিয়নী সমষ্টিৰ পৰা বিৰোধী ঐক্যৰ অৰ্থাৎ ৰাইজ দলৰ হৈ জ্ঞানশ্ৰী বৰাই শুকুৰবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ।
সোমবাৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীসকলৰ মনোনয়ন প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কয়,"আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলক এইবাৰ ৰাইজে আৰ্শীবাদ দিব । কাৰণ যোৰহাটৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ বাবে নৱপ্ৰজন্ম পৰা জেষ্ঠ জনলৈকে সকলোৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্ব হ'বলগীয়া চৰকাৰৰ অংশীদাৰ হ'ব ।"
তেওঁ লগতে কয়,"এতিয়া বাটে-ঘাটে , ঘৰে-দুৱাৰে গোটেই যোৰহাটখন গেৰুৱা হৈছে, সকলো বিকাশ আৰু উন্নয়ন অংশীদাৰ হোৱা স্বাৰ্থত ।" আনহাতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাট সমষ্টি পৰা নিৰ্বাচনত অৱৰ্তীণ হোৱা বাবে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । লগতে তেওঁ কয় যে গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত বিৰোধী দল অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
ইফালে ৰাইজৰ মাজত আৰম্ভ হোৱা এটা চৰ্চিত প্ৰশ্ন আঁতধৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"কাল্পনিকভাৱে গৌৰৱ গগৈ যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হয়, তেতিয়াহ'লে বিধায়ক পদ এৰিবনে, লোকসভা পদটো এৰিব । পুনৰ আকৌ লোকসভালৈ ঘুৰি যাবগৈ নেকি ? আনহাতে ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ সৈতে অসমবাসী তথা যোৰহাটৰ ৰাইজ থাকিব , সকলোৱে উন্নয়ন আৰু বিকাশ বিচাৰে । সেয়েহে এইবাৰ যোৰহাটবাসী ৰাইজে ১০০নং যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীক আৰ্শীবাদ প্ৰদান কৰিব ।
লগতে পুনৰ এক কৌশলী মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি মাৰ্ঘেৰিটাই কয়,"শিৱসাগৰ, নাজিৰা, তিতাবৰ বিৰোধী হাতত থকা বাবে অন্য সমষ্টিতকৈ বহু পিছপৰি থাকিল । মুখ্যমন্ত্ৰী সৈতে মিলা-প্ৰীতিৰে থকা বাবে অতি ভদ্ৰ তিতাবৰ বিধায়ক ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱা টিকট কৰ্তন কৰা হ'ল, কিন্তু উন্নয়ন স্বাৰ্থত বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাই চৰকাৰখনৰ লগত আগবাঢ়ি গৈছিল ।" আনহাতে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি নিৰ্দলীয় হিচাপে বিধায়ক ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি ওলাই অহা সময়তে তেওঁক কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই আলিংগন কৰাৰ লগতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।
আনহাতে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি ওলাই আহি হঠাতে সুৰ সলনি কৰি বিধায়ক ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাই কয়,"গৌৰৱ গগৈ মোৰ হৃদয়ত থকা ব্যক্তি । কংগ্ৰেছ হাইকামাণ্ড বেছ থকা এটা পাৰ্টী আৰু চিষ্টেমত থকা দল । সেয়েহে হাইকামাণ্ডে যি নিৰ্দেশ দিয়ে সেই মতে তেওঁ কাম কৰে । গৌৰৱ গগৈয়ে মোৰ টিকট কৰ্তন কৰা নাই ।" আনহাতে প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ফটো বুকুৰ মাজত কঢ়িয়াই আনি তিতাবৰ সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰাণ কুৰ্মীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ ।