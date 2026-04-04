মিঞা থকালৈকে অসম বিৰোধীশূন্য নহয় : পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা

মিঞা থকালৈকে অসম বিৰোধীশূন্য নহয় : পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা
Published : April 4, 2026 at 6:06 PM IST
মাজুলী: সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন । ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টাৰে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাজনৈতিক সভাসমূহ । শনিবাৰে বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী ভূৱন গামৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ মাজুলীত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্র মাৰ্ঘেৰিটা । মাজুলীত প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি কংগ্ৰেছ দলক তীব্র সমালোচনা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
অসমত কোনো কাৰণতে বিৰোধীশূন্য নহয় বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে মিঞা অধ্যুষিত অঞ্চলত কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধী ঐক্যৰ বিজয় নিশ্চিত । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"এটা কথা স্বীকাৰ কৰিবলৈ মই কুণ্ঠাবোধ নকৰোঁ যে বিৰোধী সদায় থাকিব ইয়াত । বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ সদায় থাকিব, কাৰণ ২৪-২৫ খন আসন মিঞা অধ্যুষিত, তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা আমি শতযোজন আঁতৰত । তেওঁলোক বহু আগুৱাই গৈছে মিঞা এলেকাত । যিহেতু অসমৰ এক অংশত মিঞাসকল আছেই, মিঞাসকলে প্ৰাণত থাপি লৈছে কংগ্ৰেছ, ৰাইজৰ দল ইত্যাদিক ।"
কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ইন্দ্ৰনীল পেগুক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়,"ইন্দ্ৰনীল পেগুৰ দলটোৰ দম্ভ হৈছে তেওঁলোকে মিঞা এলেকাত ২৪ খন আসন পাবই । তেওঁলোকৰ আৰম্ভ হ'ব সেই ২৪ খন আসনেৰে আৰু আমাৰ আৰম্ভ হ'ব মাজুলীৰ দৰে তীৰ্থস্থানেৰে । গতিকে কেতিয়াও বিৰোধী শূন্য নহয় । মিঞা যেতিয়ালৈকে থাকিব কংগ্ৰেছ, ইন্দ্ৰনীল পেগু, গৌৰৱ গগৈ, অখিল, লুৰীণজ্যোতি গগৈ সদায় উজ্জ্বল হৈ থাকিব, সেই নিৰ্দ্দিষ্ট এলেকাবোৰত ।"
ইফালে মাজুলীৰ নিৰ্বাচনী যুঁজত এইবাৰ শিক্ষা আৰু উন্নয়নক লৈ চলিছে তীব্ৰ বিতৰ্ক । এই সন্দৰ্ভত মাৰ্ঘেৰিটাই কয়,"আমাৰ ভূৱন গামো এগৰাকী শিক্ষিত ব্যক্তি । মাৰ্কশ্বীটখনত হয়তো কাৰোবাৰ মাৰ্ক বেছি থাকিব পাৰে, কাৰোবাৰ কম থাকিব পাৰে । শিক্ষা মানে কেৱল মাৰ্কশ্বীটেই বুজাই বুলি মই নাভাবোঁ । ভূৱন গামৰ আৰু বেলেগ শিক্ষা হ'ল তেওঁ মাটিৰ সৈতে মিলি থাকে । তেওঁ কোনো চাহাবী প্ৰতিনিধি নহয় । তেখেতক যিকোনো মানুহে যিকোনো সময়ত লগ পাব পাৰে ।"