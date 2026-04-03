মই জুবিনৰ বন্ধু, জুবিনক লৈ ৰাজনীতি হোৱাটো ময়ো নিবিচাৰোঁ : পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা

মই জুবিনৰ বন্ধু, জুবিনক লৈ ৰাজনীতি হোৱাটো ময়ো নিবিচাৰোঁ : পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা
জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি নকৰিবলৈ আহ্বান জনালে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই । ৰাহুল গান্ধীক তীব্ৰ সমালোচনা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ।
Published : April 3, 2026 at 8:06 PM IST
ডিব্ৰুগড়: "জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় সকলোৱে বিচাৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনালোকলৈকে সকলোৱে বিচাৰিছে । এইটো স্বাভাৱিক কথা আমাকতো ক'বই লাগিব । গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰত্যেকটো ভাষ্য আমি শুনিবই লাগিব আৰু বিহিত ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ।" জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ প্ৰসংগৰে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি গৰম হৈ থকাৰ সময়তে এই প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ।
তেওঁ কয়,"মই জুবিনৰ বন্ধু । মই এগৰাকী গুণগ্ৰাহী শ্ৰোতাই হওক, নাগৰিকেই হওক বা বন্ধু হিচাপেই হওক জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি কৰাটো কেতিয়াও কোনোৱে নিবিচাৰে । মই যিদৰে নিবিচাৰোঁ, পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে যিদৰে নিবিচাৰে, আপোনালোকৰ এই অনুষ্ঠান চাই থকা দৰ্শক সকলেও নিবিচাৰে । জুবিন গাৰ্গ বেলেগ, ৰাজনীতিৰ পৰা দূৰত ।"
ন্যায়ৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"ন্যায় কোনে দিয়ে ? ন্যায়পালিকাই দিয়ে । ৰাহুল গান্ধীয়ে কালি সভা এখনত যেনেকৈ কৈছে, তেওঁ চুপ্ৰিম কৰ্টৰ জাষ্টিচ নেকি ? এইবিলাক ক'ব নাপায় । তেওঁ নিজক সুধিলেই হ'ল । তেখেতৰ প্ৰয়াত পিতৃ বা আইতাকৰ বিচাৰ চলিবলৈ ত্ৰিছ বছৰ পৰ্যন্ত লাগিছিল । যদিও মই বন্ধু এইটো এতিয়া ন্যায়পালিকাৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে মই টিপ্পনী দিয়াটো অনুচিত । আপোনালোকৰ দৰে ময়ো অপেক্ষাৰত । আমিও বিচাৰোঁ ন্যায় পাওক, এটা সিদ্ধান্ত হওঁক । ন্যায় চুপ্ৰিম ক'ৰ্ট, হাইক'ৰ্টে দিয়ে, কংগ্ৰেছৰ হেডকোৱাৰ্টাৰে ন্যায় নিদিয়ে ।"
মাহমৰাত বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰুয দিহিঙীয়াৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ক সন্দৰ্ভত বিৰোধীয়ে কৰা সমালোচনাক লৈ এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ । উল্লেখযোগ্য যে, চৰাইদেউ জিলাৰ ৯৪ নং মাহমৰা বিধানসভা সমষ্টিত শুকুৰবাৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰুজ দিহিঙীয়াৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ।
মাহমৰাৰ কচুমাৰীত অনুষ্ঠিত যুৱ সমাৰোহত অংশ লৈ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই উজনিৰ আটাইকেইটা সমষ্টিত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে । একেখন সভাতে সাংসদ যোগেন মহনে ভাষণ প্ৰদান কৰি মাহমৰাৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত সকলোকে বিজেপি প্ৰাৰ্থীজনক ভোটদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । যুৱ সমাৰোহখনত প্ৰায় তিনি শতাধিক যুৱক-যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।