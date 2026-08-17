ETV Bharat / politics

পি চিদাম্বৰম 'দিমাগী নক্সাল' নহয়, বৰং এগৰাকী প্ৰকৃত নক্সাল : হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ দাবী অসমৰ মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ ।

Himanta Biswa Sarma on P Chidambaram
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী পি চিদাম্বৰম (ETV Bharat Assam)
author img

By ANI

Published : August 17, 2026 at 4:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : এইবাৰ 'দিমাগী নক্সাল' (মতাদৰ্শগত নক্সাল) প্ৰসংগত কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী পি চিদাম্বৰমৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সৰৱ হৈ পৰিছে । প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ কাৰ্যকালত নক্সালবাদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পৰা ইচ্ছাকৃতভাৱে বিৰত আছিল নেকি সেই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই তদন্তৰ দাবী জনাইছে ।

প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী চিদাম্বৰমে সামাজিক মাধ্য়মত দিয়া পোষ্টত কয় যে তেওঁ 'দিমাগী নক্সাল' হোৱা বাবে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে । ইয়াৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰাৰ সময়ত ৰাজনৈতিক সংঘাতক আৰু অধিক তীব্ৰ কৰি কয়, "পি চিদাম্বৰমৰ স্বীকাৰোক্তিয়ে গভীৰ মতাদৰ্শগত সম্পৰ্কৰ প্ৰকাশ কৰিছে ।"

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "পি চিদাম্বৰম এগৰাকী 'দিমাগী নক্সাল' নহয়, বৰং এগৰাকী প্ৰকৃত নক্সাল । গৃহমন্ত্ৰী হৈ থকা সময়ছোৱাত তেওঁ ইচ্ছাকৃতভাৱে নক্সালবাদৰ অন্ত পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল নেকি সেই বিষয়ে তদন্ত কৰা উচিত ।"

স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা লালকিল্লাৰ পৰা ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই ৰাজনৈতিক বিবাদৰ সূত্ৰপাত ঘটায় । ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে গ্ৰাম্য অৰণ্যত সশস্ত্ৰ নক্সালবাদ বহুলাংশে হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে দেশৰ বিকাশ প্ৰতিহত কৰিবলৈ এটা নতুন প্ৰত্যাহ্বান 'দিমাগী নক্সাল' (মতাদৰ্শগত নক্সাল)-এ প্ৰতিষ্ঠান, নীতি নিৰ্ধাৰণৰ স্থান আৰু ৰাজহুৱা পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ ভিতৰত নিজকে শিপাইছে । সেই বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেশৰ জনগণক এনে ব্যৱস্থা বিৰোধী মানসিকতাক আশ্ৰয় দিয়া ব্যক্তিসকলক চিনাক্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যৰ পিছতেই প্ৰত্যুত্তৰত পি চিদাম্বৰমে এক্স পোষ্টত কয়, "মই এজন দিমাগী নক্সাল হোৱা বাবে গৌৰৱান্বিত !" ইফালে, মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাইও কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক লক্ষ্য কৰি কয়, "ছোনিয়া গান্ধীয়েই হওক বা ৰাহুল গান্ধী হওক, তেওঁলোকে দেশৰ বিৰুদ্ধে যোৱাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । দেশৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে ।"

'বন্দে মাতৰম' পৰিৱেশনৰ সময়ত হোৱা এক ঘটনাৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "বন্দে মাতৰম পৰিৱেশনৰ সময়ত ছোনিয়া গান্ধীৰ আচৰণে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে কংগ্ৰেছ ক্ষমতালৈ আহিলে দেশৰ কি হ'ব । মানুহক প্রতিবাদৰ বাবে উচটনি দিয়া আৰু দেশত অৰাজক পৰিবেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ কোৱা এইসকল লোকে মুকলিকৈ দেশ বিৰোধী কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছে ।"

লগতে পঢ়ক:ছোনিয়া গান্ধী, কংগ্ৰেছে দেশবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খোজক, অন্যথা দেশবাসীয়ে মাফ নকৰে কংগ্ৰেছক: অমিত শ্বাহ

‘মহিলা সংৰক্ষণ নহয় মোদী সংৰক্ষণ বিধেয়ক’... প্ৰধানমন্ত্ৰীক কটাক্ষ জয়ৰাম ৰমেশৰ

TAGGED:

নক্সাল
ইটিভি ভাৰত অসম
স্বাধীনতা দিৱস
P CHIDAMBARAM
ASSAM CM ON DIMAAGI NAXAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.