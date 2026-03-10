বিধানসভা বৃত্তান্ত: জানো আহক ৯৩ নং সোণাৰি বিধানসভা সমষ্টিক
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে কিদৰে সলনি কৰিছে সোণাৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰূপৰেখা । এক চমু অৱলোকন ।
Published : March 10, 2026 at 3:11 PM IST
ডিব্ৰুগড়: সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত চৰ্চাত থকা এক উল্লেখযোগ্য সমষ্টি হ'ল ঐতিহাসিক চৰাইদেউ জিলাৰ সদৰ ৯৩ নং সোণাৰি বিধানসভা সমষ্টি । পূৰ্বে শিৱসাগৰ জিলাত এই সমষ্টিটো অন্তৰ্ভুক্ত আছিল যদিও ২০১৫ চনত চৰাইদেউ জিলা গঠন হোৱাত জিলাখনৰ সদৰ সমষ্টি হিচাপে পৰিগণিত হয় । ঐতিহাসিকভাৱে চহকী সমষ্টিটোত আছে ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদামৰ লগতে বহু আহোম ৰাজশাসনৰ ঐতিহাসিক সমল । অসম নাগালেণ্ডৰ সীমান্তত অৱস্থিত সোণাৰি সমষ্টি অসম পৰ্যটনৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ স্বৰূপ ।
ঐতিহাসিক ধোদৰ আলি এই সমষ্টিটোৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং আৰু নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ সীমাত অৱস্থিত সোণাৰি সমষ্টিৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে ৫২ নং B ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ । সোণাৰি চহৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে উজনিমুৱা অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ ৰে'ল ষ্টেচন । ভজো ষ্টেচনটো সোণাৰি সমষ্টিৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰে'ল ষ্টেচন হোৱা বাবে যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত চহকী সমষ্টিটো । অভয়পুৰ বনাঞ্চলৰ লগতে কেইবাখনো চাহ বাগিচাৰে সমৃদ্ধিশালী সোণাৰি সমষ্টি ।
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত ৰূপৰেখা:
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত সোণাৰি সমষ্টিৰ ৰূপৰেখা বিশেষ সাল-সলনি নহ'ল । এখন পৌৰসভা আৰু ২২খনকৈ গাঁও পঞ্চায়ত থকা সমষ্টিৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত ভজো আৰু চফ্ৰাই গাঁও পঞ্চায়ত হেৰুৱাব লগা হয় । সোণাৰি সমষ্টিৰ কৰ্তন হোৱা এই পঞ্চায়ত দুটা মাহমৰা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হয় । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত পাছত ২০ খন গাঁও পঞ্চায়ত থাকে সোণাৰি সমষ্টিত ।
জনগাঁথনি আৰু আনুমানিক ভোটাৰ:
ঐতিহাসিক চৰাইদেউ জিলাৰ সদৰ সমষ্টি সোণাৰিত বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোকে বসবাস কৰে । সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰাইদেউ জিলাৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে জিলা নিৰ্বাচন আয়োগে । চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰি সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰ হৈছে ১,৭১,৬৫৫ । পুৰুষ ভোটাৰ ৮৪,৬০২ আৰু মহিলা ভোটাৰ হৈছে ৮৭,২৫২, তৃতীয় লিংগ ১ গৰাকী ।
বৰ্তমানৰ বিধায়ক:
ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ঐতিহাসিক ৯৩ নং সোণাৰি বিধানসভা সমষ্টিত বৰ্তমান বিধায়ক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আছে ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে । ২০২১ চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ জয়লাভ কৰি সোণাৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক হোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰে ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে ।
২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল:
সোণাৰি সমষ্টিত শাসক দল বিজেপিৰ সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছ দলো শক্তিশালী । ২০২১ চনত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী তথা বৰ্তমানৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে লাভ কৰিছিল ৬৯,৬৯০ টা ভোট । কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী সুশীল কুমাৰ সুৰীয়ে লাভ কৰিছিল ৫৪,৫৭৩ টা ভোট । অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী গৌতম হাতিমূৰাই লাভ কৰিছিল ১৬,৭৯৯ টা ভোট ।
নিৰ্বাচনী ইতিহাস:
সোণাৰি সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী ইতিহাস অতি চকুত লগা । দীৰ্ঘ সময় ধৰি কংগ্ৰেছ দলে এই সমষ্টিটো নিজৰ দখলত ৰাখিছিল । আজি পৰ্যন্ত সোণাৰি সমষ্টিৰ বিধায়কে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী দায়িত্ব লাভ কৰিছে বহুবাৰ । সমষ্টিটোৰ নিৰ্বাচনী ইতিহাস চালে দেখা যায় ১৯৫১ চনৰ পৰা ১৯৫৭ চনলৈ পূৰ্ণানন্দ চেতিয়াই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল ।
ইয়াৰ পাছত ক্ৰমাগতভাৱে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা ১৯৬২ পৰা ১৯৬৭ চনলৈ বিমলা প্ৰসাদ চলিহা, ১৯৭২ চনত জানকীনাথ সন্দিকৈ , ১৯৭৮ পৰা ১৯৮৩ চনলৈ সত্য তাঁতী বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । কিন্তু ১৯৮৫ চনত ভদ্ৰেশ্বৰ বুঢ়াগোঁহাই অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰা নিৰ্বাচিত হয় । অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়ক গৰাকীয়ে এটা কাৰ্যকাল সমষ্টিত বিধায়ক হোৱা পাছত পুনৰ সমষ্টিটো ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ দলৰ দখললৈ যায় ।
পুনৰ ১৯৯১ চনৰ পৰা ২০১১ চনলৈ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে শৰৎ বৰকটকীয়ে দীৰ্ঘদিন বিধায়ক হৈ থাকে । কিন্তু ২০১৬ চনত তপন কুমাৰ গগৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দলৰ পৰা সোণাৰি সমষ্টিত প্ৰথম বিধায়ক হয় । ইয়াৰ পিছত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে ২০১৯ চনত নৱনীতা সন্দিকৈ আৰু ২০২১ চনত ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ।
কি হ'ব ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন:
ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন সমষ্টিৰ দৰে সোণাৰি সমষ্টিটো ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন এইবাৰ আকৰ্ষণীয় হ'ব । কংগ্ৰেছৰ দলে এইবাৰ চৰাইদেউ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি উৎপল গগৈক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে যদিও বিজেপিয়ে এতিয়াও প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰা নাই । বৰ্তমানৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে পুনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব বুলি চৰ্চা চলি থকাৰ লগতে সাংগঠনিক কাম-কাজ শক্তিশালীভাৱে কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
উল্লেখযোগ্য যে, যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত সোণাৰি সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে ভোট বেছি পাইছিল । তেনে ক্ষেত্ৰত সোণাৰি সমষ্টিত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক ।