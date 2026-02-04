ETV Bharat / politics

বিধানসভা বৃত্তান্ত: জানো আহক ছিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিষয়ে

এসময়ৰ অসম গণ পৰিষদৰ দুৰ্গ ছিপাঝাৰ । এই প্ৰতিবেদনত সমষ্টিটোৰ এক চমু অৱলোকন ।

Overview of the newly formed Sipajhar assembly constituency after delimitation
জানো আহক ৪৯ নং ছিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিষয়ে (ETV Bharat Assam Gfx)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 4, 2026 at 4:35 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

মঙলদৈ: চমু চাপিছে বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ । তৎপৰ হৈছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে সলনি কৰিছে ৰাজ্যৰ সমষ্টিসমূহৰ ৰেহৰূপ । কি কি সলনি হ'ল, কি কি সংলগ্ন হ'ল, তাকে সামৰি এক বিশেষ সমষ্টিৰ এক অৱলোকন ।

দৰং জিলাৰ এক উল্লেখযোগ্য তথা ছিপাঝাৰ সম জিলাৰ একমাত্ৰ সমষ্টি ছিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টি । দৰং-ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৪৯ নং ছিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টি । অসম আন্দোলনৰ জন্মস্থান দৰঙৰ এই সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ডঃ জয়নাথ শৰ্মাই একেৰাহে ২০ বছৰ বিধায়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত নেতৃত্বাধীন চৰকাৰত ৰাজহ বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । বৰ্তমান ছিপাঝাৰ সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি অহা ডঃ পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে ।

এসময়ত অসম গণ পৰিষদৰ দুৰ্গ স্বৰূপ এই সমষ্টিটোৰ পৰা অসম গণ পৰিষদ, কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি দলে বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে । উত্তৰে বি টি এ ডিৰ পৰা দক্ষিণ দিশত ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈকৈ, পূবে মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা পশ্চিমে কামৰূপ জিলালৈকে, উত্তৰা দক্ষিণাকৈ বহু দীঘলীয়া এই সমষ্টিটো হিন্দু-মুছলমানৰ জনবসতিপূৰ্ণ । ছিপাঝাৰ নগৰ সমিতি, ঐতিহাসিক পথৰুঘাট, ঐতিহাসিক খটৰা সত্ৰ, ধলপুৰ শিৱ ধাম এই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত । মূলতঃ কৃষিপ্ৰধান সমষ্টিটোৰ ছিপাঝাৰ, বঢ়িচৌকা, দিপীলা, নামখলা মূল বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ ।

Overview of the newly formed Sipajhar assembly constituency after delimitation
বৰ্তমানলৈকে বিধায়কসকল (ETV Bharat Assam Gfx)

১৯৮৫ চনৰ পৰা ছিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিধায়কসকল হ'ল-

  1. ১৯৮৫, ১৯৯১, ১৯৯৬ আৰু ২০০১ চনত ডঃ জয়নাথ শৰ্মা (অসম গণ পৰিষদ)
  2. ২০০৬, ২০১১ আৰু ২০১৬ চনত বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়া (কংগ্ৰেছ)
  3. ২০২১ চনত ডঃ পৰমানন্দ ৰাজবংশী (বি জে পি)

বিগত ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীসকলে লাভ কৰা ভোটৰ সংখ্যা আছিল এনেধৰণৰ - মুঠ বৈধ ভোট আছিল ১,৪৪,৫৪৫ টা । ইয়াৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ (অগপ সমৰ্থিত) প্ৰাৰ্থী ডঃ পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে লাভ কৰিছিল ৭৪,৭৩৯ টা ভোট, শতাংশ হিচাপে ৫৩.৩ %, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী কুলদ্বীপ বৰুৱাই লাভ কৰিছিল ৬৭,৬০৫ টা ভোট, শতাংশ হিচাপে ৪৫.৫ % আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী গীতিকা কাকতিয়ে লাভ কৰিছিল ২,২০১টা ভোট, শতাংশ হিচাপে ১.২% । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী ডঃ পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে ৭,১৩৪ টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয় লাভ কৰিছিল ।

Overview of the newly formed Sipajhar assembly constituency after delimitation
২০২১ ৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল (ETV Bharat Assam Gfx)

২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ মুঠ ভোটৰ ৬৬ শতাংশ আছিল হিন্দু ভোট ৷ বিপৰীতে মুছলিম ভোট আছিল ৩৪ শতাংশ । হিন্দু ভোটৰ ভিতৰত আকৌ কোচ সম্প্ৰদায়ৰ ভোট আছিল ২৬ শতাংশ, নাথ যোগী সম্প্ৰদায়ৰ ভোট আছিল ১৪ শতাংশ, কলিতা সম্প্ৰদায়ৰ ভোট আছিল ৮ শতাংশ, ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়ৰ ভোট আছিল ৬ শতাংশ আৰু অনান্য ভোট ।

শেহতীয়া ভাৱে প্ৰকাশিত খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি ৪৯ নং ছিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২১১২৯৯ গৰাকী । খচৰা সংশোধনৰ পিছত এই সংখ্যা সলনি হ'ব, বিশেষকৈ হিন্দু ভোট বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে মুছলিম ভোট কমিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ।

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত সলনি হৈছে ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ ভোটৰ বিন্যাস, বিশেষকৈ সমষ্টিত হিন্দু ভোট বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে মুছলিম ভোট কমিছে । বিশেষকৈ সংখ্যালঘু ভোট কমিছে । ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গৰুখুঁটি অঞ্চলৰ সংখ্যালঘু লোকসকলক উচ্ছেদ কৰাৰ পিছত উচ্ছেদিত লোকসকলৰ ভোটাধিকাৰ ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰিবৰ্তে নতুনকৈ সংস্থাপিত কৰা দলগাঁও সমষ্টিত হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও আগৰ কলাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ হিন্দু বসতি প্ৰধান বহু কেইখন গাঁও নতুনকৈ ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হৈছে ।

Overview of the newly formed Sipajhar assembly constituency after delimitation
প্ৰাক্তন বিধায়ক ড৹ জয়নাথ শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
Overview of the newly formed Sipajhar assembly constituency after delimitation
প্ৰাক্তন বিধায়ক বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়া (ETV Bharat Assam)
Overview of the newly formed Sipajhar assembly constituency after delimitation
বৰ্তমানৰ বিধায়ক ড৹ পৰমানন্দ ৰাজবংশী (ETV Bharat Assam)

২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকল:

বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক ডঃ পৰমানন্দ ৰাজবংশী, যুৱ নেতা বনমালী শৰ্মা, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মিডিয়া আহ্বায়ক ৰানা বশিষ্ঠ, দৰং জিলা পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ধীৰেন্দ্ৰ ডেকা, প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ন-বিজেপি কুলদ্বীপ বৰুৱা, বিজেপিৰ কিষাণ মৰ্চাৰ নেতা নিপন নাথে, মুকুন্দ ডেকা, ভূষণ ডেকা, অঞ্জনজ্যোতি গোস্বামীয়ে আৱেদন জনাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

অগপৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকল:

প্ৰাক্তন ৰাজহ মন্ত্ৰী ছিপাঝাৰৰ ২০ বছৰৰ বিধায়ক ডঃ জয়নাথ শৰ্মা আৰু ছিপাঝাৰ পৌৰসভাৰ খণ্ড আয়ুক্ত তথা অগপ নেতা দুলাল নাথ ।

কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকল:

প্ৰাক্তন বিধায়ক বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়া ৰাজ্যিক সম্পাদকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি থকা কন্দৰ্প কলিতা ।

পূৰ্বৰে পৰা এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি হিচাপে বিবেচিত ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ ভোটাৰসকল শিক্ষিত আৰু বিচাৰ বিবেচনাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি অহা দেখা গৈছে । এই সমষ্টিটোত নিৰ্দিষ্ট একক ভোটবেংক নাই । ২০২৬ নিৰ্বাচনতো ছিপাঝাৰ সমষ্টিয়ে বিশেষ গুৰুত্ব বহন কৰিব ।

লগতে পঢ়ক: বিধানসভা বৃত্তান্ত: নৱগঠিত আলগাপুৰ-কাটলিচেৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ অৱলোকন

বিধানসভা বৃত্তান্ত : ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ অৱলোকন

TAGGED:

CONSTITUENCY IN ASSAM
SIPAJHAR MLAS
SIPAJHAR ASSEMBLY CONSTITUENCY
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.