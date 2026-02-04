বিধানসভা বৃত্তান্ত: জানো আহক ছিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিষয়ে

বিধানসভা বৃত্তান্ত: জানো আহক ছিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিষয়ে
এসময়ৰ অসম গণ পৰিষদৰ দুৰ্গ ছিপাঝাৰ । এই প্ৰতিবেদনত সমষ্টিটোৰ এক চমু অৱলোকন ।
Published : February 4, 2026 at 4:35 PM IST
মঙলদৈ: চমু চাপিছে বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ । তৎপৰ হৈছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে সলনি কৰিছে ৰাজ্যৰ সমষ্টিসমূহৰ ৰেহৰূপ । কি কি সলনি হ'ল, কি কি সংলগ্ন হ'ল, তাকে সামৰি এক বিশেষ সমষ্টিৰ এক অৱলোকন ।
দৰং জিলাৰ এক উল্লেখযোগ্য তথা ছিপাঝাৰ সম জিলাৰ একমাত্ৰ সমষ্টি ছিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টি । দৰং-ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৪৯ নং ছিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টি । অসম আন্দোলনৰ জন্মস্থান দৰঙৰ এই সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ডঃ জয়নাথ শৰ্মাই একেৰাহে ২০ বছৰ বিধায়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত নেতৃত্বাধীন চৰকাৰত ৰাজহ বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । বৰ্তমান ছিপাঝাৰ সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি অহা ডঃ পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে ।
এসময়ত অসম গণ পৰিষদৰ দুৰ্গ স্বৰূপ এই সমষ্টিটোৰ পৰা অসম গণ পৰিষদ, কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি দলে বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে । উত্তৰে বি টি এ ডিৰ পৰা দক্ষিণ দিশত ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈকৈ, পূবে মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা পশ্চিমে কামৰূপ জিলালৈকে, উত্তৰা দক্ষিণাকৈ বহু দীঘলীয়া এই সমষ্টিটো হিন্দু-মুছলমানৰ জনবসতিপূৰ্ণ । ছিপাঝাৰ নগৰ সমিতি, ঐতিহাসিক পথৰুঘাট, ঐতিহাসিক খটৰা সত্ৰ, ধলপুৰ শিৱ ধাম এই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত । মূলতঃ কৃষিপ্ৰধান সমষ্টিটোৰ ছিপাঝাৰ, বঢ়িচৌকা, দিপীলা, নামখলা মূল বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ ।
১৯৮৫ চনৰ পৰা ছিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিধায়কসকল হ'ল-
- ১৯৮৫, ১৯৯১, ১৯৯৬ আৰু ২০০১ চনত ডঃ জয়নাথ শৰ্মা (অসম গণ পৰিষদ)
- ২০০৬, ২০১১ আৰু ২০১৬ চনত বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়া (কংগ্ৰেছ)
- ২০২১ চনত ডঃ পৰমানন্দ ৰাজবংশী (বি জে পি)
বিগত ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীসকলে লাভ কৰা ভোটৰ সংখ্যা আছিল এনেধৰণৰ - মুঠ বৈধ ভোট আছিল ১,৪৪,৫৪৫ টা । ইয়াৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ (অগপ সমৰ্থিত) প্ৰাৰ্থী ডঃ পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে লাভ কৰিছিল ৭৪,৭৩৯ টা ভোট, শতাংশ হিচাপে ৫৩.৩ %, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী কুলদ্বীপ বৰুৱাই লাভ কৰিছিল ৬৭,৬০৫ টা ভোট, শতাংশ হিচাপে ৪৫.৫ % আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী গীতিকা কাকতিয়ে লাভ কৰিছিল ২,২০১টা ভোট, শতাংশ হিচাপে ১.২% । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী ডঃ পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে ৭,১৩৪ টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয় লাভ কৰিছিল ।
২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ মুঠ ভোটৰ ৬৬ শতাংশ আছিল হিন্দু ভোট ৷ বিপৰীতে মুছলিম ভোট আছিল ৩৪ শতাংশ । হিন্দু ভোটৰ ভিতৰত আকৌ কোচ সম্প্ৰদায়ৰ ভোট আছিল ২৬ শতাংশ, নাথ যোগী সম্প্ৰদায়ৰ ভোট আছিল ১৪ শতাংশ, কলিতা সম্প্ৰদায়ৰ ভোট আছিল ৮ শতাংশ, ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়ৰ ভোট আছিল ৬ শতাংশ আৰু অনান্য ভোট ।
শেহতীয়া ভাৱে প্ৰকাশিত খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি ৪৯ নং ছিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২১১২৯৯ গৰাকী । খচৰা সংশোধনৰ পিছত এই সংখ্যা সলনি হ'ব, বিশেষকৈ হিন্দু ভোট বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে মুছলিম ভোট কমিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ।
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত সলনি হৈছে ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ ভোটৰ বিন্যাস, বিশেষকৈ সমষ্টিত হিন্দু ভোট বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে মুছলিম ভোট কমিছে । বিশেষকৈ সংখ্যালঘু ভোট কমিছে । ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গৰুখুঁটি অঞ্চলৰ সংখ্যালঘু লোকসকলক উচ্ছেদ কৰাৰ পিছত উচ্ছেদিত লোকসকলৰ ভোটাধিকাৰ ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰিবৰ্তে নতুনকৈ সংস্থাপিত কৰা দলগাঁও সমষ্টিত হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও আগৰ কলাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ হিন্দু বসতি প্ৰধান বহু কেইখন গাঁও নতুনকৈ ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হৈছে ।
২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকল:
বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক ডঃ পৰমানন্দ ৰাজবংশী, যুৱ নেতা বনমালী শৰ্মা, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মিডিয়া আহ্বায়ক ৰানা বশিষ্ঠ, দৰং জিলা পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ধীৰেন্দ্ৰ ডেকা, প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ন-বিজেপি কুলদ্বীপ বৰুৱা, বিজেপিৰ কিষাণ মৰ্চাৰ নেতা নিপন নাথে, মুকুন্দ ডেকা, ভূষণ ডেকা, অঞ্জনজ্যোতি গোস্বামীয়ে আৱেদন জনাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
অগপৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকল:
প্ৰাক্তন ৰাজহ মন্ত্ৰী ছিপাঝাৰৰ ২০ বছৰৰ বিধায়ক ডঃ জয়নাথ শৰ্মা আৰু ছিপাঝাৰ পৌৰসভাৰ খণ্ড আয়ুক্ত তথা অগপ নেতা দুলাল নাথ ।
কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকল:
প্ৰাক্তন বিধায়ক বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়া ৰাজ্যিক সম্পাদকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি থকা কন্দৰ্প কলিতা ।
পূৰ্বৰে পৰা এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি হিচাপে বিবেচিত ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ ভোটাৰসকল শিক্ষিত আৰু বিচাৰ বিবেচনাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি অহা দেখা গৈছে । এই সমষ্টিটোত নিৰ্দিষ্ট একক ভোটবেংক নাই । ২০২৬ নিৰ্বাচনতো ছিপাঝাৰ সমষ্টিয়ে বিশেষ গুৰুত্ব বহন কৰিব ।