বিধানসভা বৃত্তান্ত : ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ অৱলোকন
Published : February 3, 2026 at 5:15 PM IST
নগাঁও: সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে সলনি কৰিছে নগাঁও জিলাৰ ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰূপৰেখা । সলনি হৈ পৰিছে ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ জনগাথঁনিও । বৃদ্ধি পাইছে ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা । সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ পাছত ৰহা সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ সমষ্টিটোৰ ক্ৰমিক ক্ৰমিক নম্বৰ হৈছে ৬১ ।
৬১ নং ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা হৈছে -২,৪১,৬১২, ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা-১,১৯,৬৮৩ জন, মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা-১,২১,৯১৩ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা -১৬গৰাকী । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পূৰ্বে ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল ১,৯৬,৮১৬ গৰাকী । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত ৰহা সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২,৪১,৬১২ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
ইফালে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত মুঠ ২৭ খন পঞ্চায়তৰে গঠিত হৈছে ৰহা সমষ্টি । নতুনকৈ ৯ খন পঞ্চায়ত সংলগ্ন হোৱাৰ বিপৰীতে সমষ্টিটোৰ পৰা কৰ্তন হৈছে ৭ খনকৈ গাঁও পঞ্চায়ত । কৰ্তন হোৱা ৭ খনকৈ পঞ্চায়ত বঢ়মপুৰ সমষ্টিত অন্তৰ্ভূক্ত হৈছে ।
সেই ৭খন পঞ্চায়ত ক্ৰমে-
- বৰপথাৰ
- লংজাপ
- শিঙিমাৰি
- কচুৱাত
- চানফলা
- গাৰোখোন্দা আৰু
- চাংচকী পঞ্চায়ত
আনহাতে ৰহা সমষ্টিত নতুনকৈ সংযোজন হোৱা পঞ্চায়তসমূহ হৈছে-
মৰিগাঁও সমষ্টিৰ পৰা-
- জৰাবাৰী
- বাৰপূজীয়া
- মণিপুৰটোপ
নগাওঁ সদৰ সমষ্টিৰ পৰা-
- দেওধৰ
- তুলচিদেউৰী
- ডিমৌ বাংঠাই গাঁও আৰু
- দক্ষিণপাট
বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ পৰা-
- জামুগুৰি
- কুঁজিদাহ
- কাকমাৰি
নতুনকৈ সংযোজন হোৱা ভোটাৰ সংখ্যা ৪৪,৭৯৬
বৰ্তমান ৰহা সমষ্টিত থকা গাঁও পঞ্চায়তসমূহ হৈছে-
- আমচৈ
- আমতলা
- মাগুৰগাঁও
- বগলাজান
- চাপৰমুখ
- দীঘলীয়াটী
- হাটবৰ
- কমাৰগাঁও
- চহৰী
- গেজাইপাম
- জুৰিপাৰ
- মাধৱ পাৰ
- প্ৰমিলা
- শাল-ধৰমুখ
- বেবেজীয়া
- ডিমৈ বাংঠাই গাঁও
- দক্ষিণপাট
- দেওধৰ
- ঘাঁহী
- জামুগুৰি
- কুঁজিদাহ
- কাকমাৰি
- তুলসী দেউৰী
- বাৰপূজীয়া
- দক্ষিণ ৰাগীয়াল
- দীঘলদৰি
- জৰাবাৰী
- ফুলগুৰি আৰু
- ৰণথলী গাঁও পঞ্চায়ত
ৰহা সমষ্টিৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে নিৰ্বাচিত হোৱা বিধায়কসকল-
- ১৯৫২-১৯৬২মহেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকা (কংগ্ৰেছ)
- ১৯৬৭ চনত শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামী (কংগ্ৰেছ)
- ১৯৭২ চনত গুণেন্দ্ৰ নাথ পণ্ডিত (কংগ্ৰেছ)
- ১৯৭৮ চনত বালিৰাম দাস (জনতা পাৰ্টী)
- ১৯৮৩ চনত লক্ষী প্ৰসাদ হাজৰিকা (কংগ্ৰেছ)
- ১৯৮৫ চনত উমেশ চন্দ্ৰ দাস (নিৰ্দলীয়)
- ১৯৯১ চনত গহীন চন্দ্ৰ দাস (অসম গণ পৰিষদ)
- ১৯৯৬ চনত গহীন চন্দ্ৰ দাস (অসম গণ পৰিষদ)
- ২০০১ চনত আনন্দৰাম বৰুৱা (কংগ্ৰেছ)
- ২০০৬ চনত গুণেশ্বৰ দাস (ইউ ডি এফ)
- ২০১১ চনত পীযুষ হাজৰীকা (কংগ্ৰেছ)
- ২০১৬ চনত ডিম্বেশ্বৰ দাস (বিজেপি)
- ২০২১ চনত শশীকান্ত দাস (কংগ্ৰেছ)
মহেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকা: ১৯৫২, ১৯৫৭ আৰু ১৯৬২ চনৰ নিৰ্বাচনত একেৰাহে তিনিবাৰকৈ বিধানসভালৈ ৰহা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হয় মহেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকা । ১৯৫৭ চনত প্ৰথমবাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুৰাম মেধি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ উপ-মন্ত্ৰীৰ স্থান লাভ কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত ১৯৬২ বিমলা প্ৰসাদ চলিহা মন্ত্ৰী সভাত ৰেচম, বয়ন আৰু মীন বিভাগৰ পূৰ্ণাংগ মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰে । ১৯৬৭ চনতো অন্য এটা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ কাৰাগাৰ, মীন, খাদী আদি বিভাগৰ মন্ত্ৰী লাভ কৰে ।
শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামী: ১৯৬৭ চনত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰে ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা বিধাযক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ ১৯৬৯-১৯৭২ চনলৈকে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লাভ কৰে শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে ।
গুণেন্দ্ৰ নাথ পণ্ডিত: ১৯৭২ চনত ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰে বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হয় গুণেন্দ্ৰ নাথ পণ্ডিত । ১৯৭২-১৯৭৫ চনলৈকে বিধানসভাৰ প্ৰাককলন কমিটিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে গুণেন্দ্ৰ নাথ পণ্ডিতে ।
বালিৰাম দাস: ১৯৭৮ চনত ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী গোলাপ বৰবৰা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ মন্ত্ৰিত্বৰ প্ৰস্তাৱ লাভ কৰিও নাকচ কৰিছিল বলিৰাম দাসে ।
লক্ষী প্ৰসাদ হাজৰিকা: ১৯৮৩ চনত ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ (ই) দলৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰে বিধায়ক হিচাপে প্ৰথম বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় লক্ষী প্ৰসাদ হাজৰিকা ।
উমেশ চন্দ্ৰ দাস: ১৯৮৫ চনৰ নিৰ্বাচনত অগপ দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি ৰহা সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় উমেশ চন্দ্ৰ দাস । ১৯৮৫ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ প্ৰথমে মীন বিভাগৰ স্বতন্ত্ৰ মন্ত্ৰী আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লাভ কৰে উমেশ চন্দ্ৰ দাসে ।
গহীন চন্দ্ৰ দাস: ১৯৯১ আৰু ১৯৯৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰা একেৰাহে দুবাৰকৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় গহীন চন্দ্ৰ দাস ।
আনন্দৰাম বৰুৱা: ২০০১ চনত ৰহা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় আনন্দৰাম বৰুৱা । স্বাস্থ্য বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আনন্দৰাম বৰুৱা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত ২০০২ চনত সম্প্ৰসাৰণ হোৱা তৰুণ গগৈ নেতৃ্বাধীন চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক শক্তি আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰিত্বও লাভ কৰে আনন্দৰাম বৰুৱাই ।
গুণেশ্বৰ দাস: প্ৰথমবাৰৰ বাবে বদৰউদ্দিন আজমল নেতৃত্বত গঠন হোৱা এ আই ইউ ডি এফ দলৰ পৰা ২০০৬ চনত ৰহা সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় গুনেশ্বৰ দাস ।
পীয়ুষ হাজৰীকা: ২০১১ চনত ৰহা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় বৰ্তমানৰ বিজেপিৰ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰীকা ।
ডিম্বেশ্বৰ দাস: ২০১৬ চনত ৰহা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ডিম্বেশ্বৰ দাস ।
শশীকান্ত দাস: ২০২১ চনত ৰহা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় শশীকান্ত দাস । শশীকান্ত দাস কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা নিৰ্বাচিত হয় যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত বিজেপি চৰকাৰক সমৰ্থন কৰি কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কৃত হয় ।
বিগত ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত ৰহা বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ শশীকান্ত দাসে ৮৯,৫১১ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে অগপৰ বিষ্ণু দাসে লাভ কৰিছিল ৭৬,৪৫৩ টা ভোট ।
ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা মহেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকা তিনিবাৰ আৰু গহীন চন্দ্ৰ দাস দুবাৰকৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ বিপৰীতে আন সকলোৱে মাত্ৰ এবাৰকৈহে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ।
উল্লেখ্য যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পূৰ্বে প্ৰায় ৭০ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট থকা ৰহা বিধানসভা সমষ্টিটোত বৰ্তমান প্ৰায় ৩০ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট আছে ।