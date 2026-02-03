ETV Bharat / politics

বিধানসভা বৃত্তান্ত : ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ অৱলোকন

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পূৰ্বে প্ৰায় ৭০ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট থকা ৰহা বিধানসভা সমষ্টিটোত বৰ্তমান সংখ্যালঘু ভোট আছে প্ৰায় ৩০ শতাংশ ।

Overview of the newly formed Raha assembly constituency after delimitation
নৱগঠিত ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ অৱলোকন (ETV Bharat Assam GFX)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 3, 2026 at 5:15 PM IST

6 Min Read
নগাঁও: সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে সলনি কৰিছে নগাঁও জিলাৰ ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰূপৰেখা । সলনি হৈ পৰিছে ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ জনগাথঁনিও । বৃদ্ধি পাইছে ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা । সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ পাছত ৰহা সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ সমষ্টিটোৰ ক্ৰমিক ক্ৰমিক নম্বৰ হৈছে ৬১ ।

৬১ নং ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা হৈছে -২,৪১,৬১২, ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা-১,১৯,৬৮৩ জন, মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা-১,২১,৯১৩ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা -১৬গৰাকী । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পূৰ্বে ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল ১,৯৬,৮১৬ গৰাকী । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত ৰহা সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২,৪১,৬১২ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।

Overview of the newly formed Raha assembly constituency after delimitation
ভোটাৰৰ পৰিসংখ্যা (ETV Bharat Assam GFX)

ইফালে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত মুঠ ২৭ খন পঞ্চায়তৰে গঠিত হৈছে ৰহা সমষ্টি । নতুনকৈ ৯ খন পঞ্চায়ত সংলগ্ন হোৱাৰ বিপৰীতে সমষ্টিটোৰ পৰা কৰ্তন হৈছে ৭ খনকৈ গাঁও পঞ্চায়ত । কৰ্তন হোৱা ৭ খনকৈ পঞ্চায়ত বঢ়মপুৰ সমষ্টিত অন্তৰ্ভূক্ত হৈছে ।

Overview of the newly formed Raha assembly constituency after delimitation
সমষ্টিটোত গাঁও পঞ্চায়ত (ETV Bharat Assam GFX)

সেই ৭খন পঞ্চায়ত ক্ৰমে-

  • বৰপথাৰ
  • লংজাপ
  • শিঙিমাৰি
  • কচুৱাত
  • চানফলা
  • গাৰোখোন্দা আৰু
  • চাংচকী পঞ্চায়ত

আনহাতে ৰহা সমষ্টিত নতুনকৈ সংযোজন‌ হোৱা পঞ্চায়তসমূহ হৈছে-

মৰিগাঁও সমষ্টিৰ পৰা-

  • জৰাবাৰী
  • বাৰপূজীয়া
  • মণিপুৰটোপ

নগাওঁ সদৰ সমষ্টিৰ পৰা-

  • দেওধৰ
  • তুলচিদেউৰী
  • ডিমৌ বাংঠাই গাঁও আৰু
  • দক্ষিণপাট

বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ পৰা-

  • জামুগুৰি
  • কুঁজিদাহ
  • কাকমাৰি

নতুনকৈ সংযোজন হোৱা ভোটাৰ সংখ্যা ৪৪,৭৯৬

বৰ্তমান ৰহা সমষ্টিত থকা গাঁও পঞ্চায়তসমূহ হৈছে-

  • আমচৈ
  • আমতলা
  • মা‌গুৰগাঁও
  • বগলাজান
  • চাপৰমুখ
  • দীঘলীয়াটী
  • হাটবৰ
  • কমাৰগাঁও
  • চহৰী
  • গেজাইপাম
  • জুৰিপাৰ
  • মাধৱ পাৰ
  • প্ৰমিলা
  • শাল-ধৰমুখ
  • বেবেজীয়া
  • ডিমৈ বাংঠাই গাঁও
  • দক্ষিণপাট
  • দেওধৰ
  • ঘাঁহী
  • জামুগুৰি
  • কুঁজিদাহ
  • কাকমাৰি
  • তুলসী দেউৰী
  • বাৰপূজীয়া
  • দক্ষিণ ৰাগীয়াল
  • দীঘলদৰি
  • জৰাবাৰী
  • ফুলগুৰি আৰু
  • ৰণথলী গাঁও পঞ্চায়ত

ৰহা সমষ্টিৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে নিৰ্বাচিত হোৱা বিধায়কসকল-

Overview of the newly formed Raha assembly constituency after delimitation
বৰ্তমানলৈকে বিধায়কসকল (ETV Bharat Assam GFX)
  1. ১৯৫২-১৯৬২মহেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকা (কংগ্ৰেছ)
  2. ১৯৬৭ চনত শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামী (কংগ্ৰেছ)
  3. ১৯৭২ চনত গুণেন্দ্ৰ নাথ পণ্ডিত (কংগ্ৰেছ)
  4. ১৯৭৮ চনত বালিৰাম দাস (জনতা পাৰ্টী)
  5. ১৯৮৩ চনত লক্ষী প্ৰসাদ হাজৰিকা (কংগ্ৰেছ)
  6. ১৯৮৫ চনত উমেশ চন্দ্ৰ দাস (নিৰ্দলীয়)
  7. ১৯৯১ চনত গহীন চন্দ্ৰ দাস (অসম গণ পৰিষদ)
  8. ১৯৯৬ চনত গহীন চন্দ্ৰ দাস (অসম গণ পৰিষদ)
  9. ২০০১ চনত আনন্দৰাম বৰুৱা (কংগ্ৰেছ)
  10. ২০০৬ চনত গুণেশ্বৰ দাস (ইউ ডি এফ)
  11. ২০১১ চনত পীযুষ হাজৰীকা (কংগ্ৰেছ)
  12. ২০১৬ চনত ডিম্বেশ্বৰ দাস (বিজেপি)
  13. ২০২১ চনত শশীকান্ত দাস (কংগ্ৰেছ)

মহেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকা: ১৯৫২, ১৯৫৭ আৰু ১৯৬২ চনৰ নিৰ্বাচনত একেৰাহে তিনিবাৰকৈ বিধানসভালৈ ৰহা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হয় মহেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকা । ১৯৫৭ চনত প্ৰথমবাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুৰাম মেধি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ উপ-মন্ত্ৰীৰ স্থান লাভ কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত ১৯৬২ বিমলা প্ৰসাদ চলিহা মন্ত্ৰী সভাত ৰেচম, বয়ন আৰু মীন বিভাগৰ পূৰ্ণাংগ মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰে । ১৯৬৭ চনতো অন্য এটা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ কাৰাগাৰ, মীন, খাদী আদি বিভাগৰ মন্ত্ৰী লাভ কৰে ।

Overview of the newly formed Raha assembly constituency after delimitation
মহেন্দ্ৰ নাথ হাজৰিকা (ETV Bharat Assam)

শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামী: ১৯৬৭ চনত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰে ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা বিধাযক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ ১৯৬৯-১৯৭২ চনলৈকে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লাভ কৰে শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে ।

Overview of the newly formed Raha assembly constituency after delimitation
শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামী (ETV Bharat Assam)

গুণেন্দ্ৰ নাথ পণ্ডিত: ১৯৭২ চনত ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰে বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হয় গুণেন্দ্ৰ নাথ পণ্ডিত । ১৯৭২-১৯৭৫ চনলৈকে বিধানসভাৰ প্ৰাককলন কমিটিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে গুণেন্দ্ৰ নাথ পণ্ডিতে ।

Overview of the newly formed Raha assembly constituency after delimitation
গুণেন্দ্ৰ নাথ পণ্ডিত (ETV Bharat Assam)

বালিৰাম দাস: ১৯৭৮ চনত ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী গোলাপ বৰবৰা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ মন্ত্ৰিত্বৰ প্ৰস্তাৱ লাভ কৰিও নাকচ কৰিছিল বলিৰাম দাসে ।

Overview of the newly formed Raha assembly constituency after delimitation
বালিৰাম দাস (ETV Bharat Assam)

লক্ষী প্ৰসাদ হাজৰিকা: ১৯৮৩ চনত ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ (ই) দলৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰে বিধায়ক হিচাপে প্ৰথম বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় লক্ষী প্ৰসাদ হাজৰিকা ।

Overview of the newly formed Raha assembly constituency after delimitation
লক্ষী প্ৰসাদ হাজৰিকা (ETV Bharat Assam)

উমেশ চন্দ্ৰ দাস: ১৯৮৫ চনৰ নিৰ্বাচনত অগপ দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি ৰহা সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় উমেশ চন্দ্ৰ দাস । ১৯৮৫ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ প্ৰথমে মীন বিভাগৰ স্বতন্ত্ৰ মন্ত্ৰী আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লাভ কৰে উমেশ চন্দ্ৰ দাসে ।

Overview of the newly formed Raha assembly constituency after delimitation
উমেশ চন্দ্ৰ দাস (ETV Bharat Assam)

গহীন চন্দ্ৰ দাস: ১৯৯১ আৰু ১৯৯৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰা একেৰাহে দুবাৰকৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় গহীন চন্দ্ৰ দাস ।

আনন্দৰাম বৰুৱা: ২০০১ চনত ৰহা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় আনন্দৰাম বৰুৱা । স্বাস্থ্য বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আনন্দৰাম বৰুৱা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত ২০০২ চনত সম্প্ৰসাৰণ হোৱা তৰুণ গগৈ নেতৃ্বাধীন চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক শক্তি আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰিত্বও লাভ কৰে আনন্দৰাম বৰুৱাই ।

Overview of the newly formed Raha assembly constituency after delimitation
আনন্দৰাম বৰুৱা (ETV Bharat Assam)

গুণেশ্বৰ দাস: প্ৰথমবাৰৰ বাবে বদৰউদ্দিন আজমল নেতৃত্বত গঠন হোৱা এ আই ইউ ডি এফ দলৰ পৰা ২০০৬ চনত ৰহা সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় গুনেশ্বৰ দাস ।

পীয়ুষ হাজৰীকা: ২০১১ চনত ৰহা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় বৰ্তমানৰ বিজেপিৰ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰীকা ।

Overview of the newly formed Raha assembly constituency after delimitation
২০১১ চনত বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল পীযুষ হাজৰীকা (ETV Bharat Assam)

ডিম্বেশ্বৰ দাস: ২০১৬ চনত ৰহা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ডিম্বেশ্বৰ দাস ।

Overview of the newly formed Raha assembly constituency after delimitation
প্ৰাক্তন বিধায়ক ডিম্বেশ্বৰ দাস (ETV Bharat Assam)

শশীকান্ত দাস: ২০২১ চনত ৰহা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় শশীকান্ত দাস । শশীকান্ত দাস কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা নিৰ্বাচিত হয় যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত বিজেপি চৰকাৰক সমৰ্থন কৰি কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কৃত হয় ।

Overview of the newly formed Raha assembly constituency after delimitation
বৰ্তমানৰ শশীকান্ত দাস (ETV Bharat Assam)

বিগত ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত ৰহা বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ শশীকান্ত দাসে ৮৯,৫১১ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে অগপৰ বিষ্ণু দাসে লাভ কৰিছিল ৭৬,৪৫৩ টা ভোট ।

ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা মহেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকা তিনিবাৰ আৰু গহীন চন্দ্ৰ দাস দুবাৰকৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ বিপৰীতে আন সকলোৱে মাত্ৰ এবাৰকৈহে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ।

উল্লেখ্য যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পূৰ্বে প্ৰায় ৭০ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট থকা ৰহা বিধানসভা সমষ্টিটোত বৰ্তমান প্ৰায় ৩০ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট আছে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

