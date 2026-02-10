বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক নদুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টিক
সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত শংকৰী কলা কৃষ্টিৰে সমৃদ্ধ নদুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰূপৰেখা । এক চমু অৱলোকন...
Published : February 10, 2026 at 10:25 PM IST
তেজপুৰ: অসমৰ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত উল্লেখযোগ্য বিধানসভা সমষ্টি হৈছে নদুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টি । জীয়াভৰলী নদীৰ পূবে আৰু মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰত অৱস্থিত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তৱৰ্তী এই সমষ্টি । সমষ্টিৰ কাষতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূব কামেং জিলাৰ চিজুছা ৰাজহ চক্ৰ আৰু পাকে ব্যাঘ্র সংৰক্ষিত বনাঞ্চল অৱস্থিত ।
- পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত :
পূৰ্বৰ ৭৫ নং চতিয়া বিধানসভা সমষ্টি অসমৰ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধানসভা সমষ্টি । এই সমষ্টিতো তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত । বিগত ২০২৪ চনত সমষ্টিৰ পুননিৰ্ধাৰণৰ পাছত চতিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ নাম সলনি কৰি ৬৯ নং নদুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টি হিচাপে পুনৰ নামাকৰণ কৰা হয় ।
মিশ্ৰিত ভোটাৰ থকাৰ লগতে দুখন চাহ বাগিচাৰ ভোটাৰ থকা নদুৱাৰ বিধানসভাত ২০২৪ চনৰ সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নদুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টিত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব । এই পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত পূৰ্বৰ কিছু ভোট ৰঙাপৰা বিধানসভা সমষ্টি আৰু কিছু ভোট বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হয় ।
তেজপুৰ সমষ্টিৰ পাঁচমাইল আৰু ৰাজগড় পঞ্চায়ত নদুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হয় ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে ৰঙাপৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ উদমাৰী আৰু চামধৰা পঞ্চায়ত নদুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় । একেদৰে পূৰ্বৰ নদুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পূব নাগশংকৰ পঞ্চায়ত বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় ।
- ভোটাৰৰ সংখ্যা :
৬৯ নং নদুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টি এছ আৰ’ৰ পিছত সমষ্টিটোত ভোটাৰৰ বিৱৰণ এনেধৰণৰ - সমষ্টিটোত মুঠ ভোটকেন্দ্ৰ ২৫৬ টা । ভোটাৰৰ নতুন সংযোজন ৪,১৭৮ জন । নাম কৰ্তন ৩,১৪০ জনৰ । মুঠ বৃদ্ধি হোৱা ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,০৩৮ জন ।
সৰ্বমুঠ ভোটাৰ ২,০৪,৭২৮ জন আছিল ৷ চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত সমষ্টিটোৰ মুঠ ভোটাৰ হৈছে ২,০১,৪৯৪ জন আৰু ৩,২৩৪ গৰাকীৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছে । বৰ্তমান সমষ্টিটোত পুৰুষ ভোটাৰ ১,০০,৬৭০ জন আৰু মহিলা ভোটাৰ ১,০০,৮২২ গৰাকী ।
- সমষ্টিটোৰ ইতিহাস :
সমষ্টিটোত দুখন নগৰ সমিতি আছে ৷ পূবে চতিয়া আৰু পশ্চিমে জামুগুৰিহাটত ১০ টাকৈ ২০ টা ৱাৰ্ড আছে । সমষ্টিৰ পূবে ঘিলাধাৰী নৈ আৰু পশ্চিমে জীয়াভৰলী নদীৰ মাজত অৱস্থিত । সমষ্টিৰ ইতিহাস অধ্যয়ন কৰিলে দেখা যায় চতিয়া ’৪২ ৰ গণ আন্দোলনৰ এক ঐতিহাসিক স্থান ।
ঐতিহাসিক চতিয়া থানা সেই সময়ৰ অবিভক্ত দৰং জিলা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত অবিভক্ত শোণিতপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত চতিয়া বিধানসভা সমষ্টি বৰ্তমানৰ নদুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ তিনিখন থানা আৰু দুখন আৰক্ষী চকীৰ ভিতৰত অন্যতম এখন থানা । ব্ৰিটিছ শাসনৰ সময়ত এই থানা ব্ৰিটিছ পুলিচৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছিল । ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত ১৯৪২ চনৰ ২০ আগষ্টত অসমৰ দৰং জিলাৰ চতিয়া থানাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ত্ৰিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছিল ।
আনহাতে ঐতিহাসিক জামুগুৰিহাট শংকৰী কলা-কৃষ্টিৰ এক ঐতিহাসিক স্থান । শোণিত কোঁৱৰ গজেন বৰুৱাই ঐতিহাসিক ৰূপ দিয়া বাৰেচহৰীয়া ভাওনা হৈছে অসমৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰিহাটত প্ৰতি ৪-৫ বছৰত এবাৰ অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰায় ২০০ বছৰ পুৰণি এক ঐতিহ্যমণ্ডিত বৈষ্ণৱ নাট্য মহোৎসৱ ।
এই ভাওনাত পদ্মাকৃতি অৰ্থাৎ পদুম ফুলৰ আৰ্হিত মঞ্চত একেলগে ২০ খনতকৈ অধিক ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । সংগীত, নৃত্য আৰু অভিনয়ৰ সংমিশ্ৰণেৰে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে সমাজত একতা, সম্প্ৰীতি আৰু সাংস্কৃতিক সমন্বয় গঢ়ি তোলা ।
শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সংস্কৃতি আৰু আদৰ্শত গভীৰভাৱে প্ৰেৰিত এই বাৰেচহৰীয়া ভাওনা সাধাৰণতে মাৰ্চ মাহত অনুষ্ঠিত হয় আৰু অসমীয়া ঐতিহ্য আৰু সংস্কৃতি উদযাপনৰ এক মহান মাধ্যম হিচাপে চিহ্নিত হৈ আহিছে ।
- সমষ্টিৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ইতিহাস :
অসমৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী ইতিহাসলৈ দৃষ্টিপাত কৰিলে দেখা যায় যে সময়ৰ সৈতে এই সমষ্টিত ৰাজনৈতিক পট বহুবাৰ পৰিৱর্তন হৈছে । স্বাধীনতাৰ পিছত ১৯৬২ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ বিজয় চন্দ্ৰ ভাগৱতীয়ে সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ।
ইয়াৰ পাছত ১৯৬৭ চনত কংগ্ৰেছৰেই নাৰায়ণ চন্দ্ৰ ভূঞা আৰু ১৯৭২ চনত স্বৰ্ণপ্ৰভা মহন্তই কংগ্ৰেছৰ হৈ জয়লাভ কৰে । ১৯৭৮ চনৰ নিৰ্বাচনত জনতা পাৰ্টীৰ গোলোক কাকতিয়ে সমষ্টিত নতুন ৰাজনৈতিক পৰিৱর্তনৰ সূচনা কৰে ।
১৯৮৫ চনত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ৰবীন শইকীয়াৰ জয় লাভ সমষ্টিৰ ৰাজনীতিত এক ব্যতিক্ৰমী অধ্যায় হিচাপে চিহ্নিত হয় । ১৯৯১ চনত পুনৰ কংগ্ৰেছৰ কুশল চাহুৱে সমষ্টি দখল কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত ১৯৯৬ চনৰ পৰা সমষ্টিত পদ্ম হাজৰিকাৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰা আৰম্ভ হয় । তেওঁ ১৯৯৬, ২০০৬ আৰু ২০১১ চনত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে জয়লাভ কৰে ।
পৰৱৰ্তী সময়ত ২০১৬ চনত বৰ্তমানৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰে আৰু বিজয়ী হয় ৷ ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত পদ্ম হাজৰিকাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে জয়লাভ কৰি সমষ্টিটোত নিজৰ প্ৰভাৱ অটুট ৰাখে ।
- সমষ্টিটোৰ বিধায়কসকলৰ তালিকা :
১৯৬২ – বিজয় চন্দ্ৰ ভাগৱতী – ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ
১৯৬৭ – নাৰায়ণ চন্দ্ৰ ভূঞা – ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ
১৯৭২ – স্বৰ্ণপ্ৰভা মহন্ত – ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ
১৯৭৮ – গোলোক কাকতি – জনতা পাৰ্টী
১৯৮৫ – ৰবীন শইকীয়া – অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী
১৯৯১ – কুশল চাহু – ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ
১৯৯৬ – পদ্ম হাজৰিকা – অসম গণ পৰিষদ
২০০১ – প্রাণেশ্বৰ বসুমতাৰী – ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ
২০০৬ – পদ্ম হাজৰিকা – অসম গণ পৰিষদ
২০১১ – পদ্ম হাজৰিকা – অসম গণ পৰিষদ
২০১৬ – পদ্ম হাজৰিকা – ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী
২০২১ ৰ পৰা বৰ্তমানলৈ – পদ্ম হাজৰিকা – ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী