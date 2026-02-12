ETV Bharat / politics

বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক লাহৰীঘাট বিধানসভা সমষ্টিক

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে সলনি কৰিছে লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ ৰূপৰেখা । এক চমু অৱলোকন ।

জানো আহক লাহৰীঘাট বিধানসভা সমষ্টিক (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 12, 2026 at 3:19 PM IST

ধিং: সন্মুখত বিধানসভা নিৰ্বাচন । নিৰ্বাচনৰ দিন যিমানেই চমু চাপি আহিছে সিমানেই ৰাজনৈতিক দল আৰু নেতাৰ তৎপৰতা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । সমগ্ৰ অসমৰ লগতে ৫৩ নং লাহৰীঘাট বিধানসভা সমষ্টিতো নিৰ্বাচনী কুচ-কাৱাজ আৰম্ভ হৈছে ।

এই সমষ্টিটোৰ পৰা বিগত ১৯৯৬ চনৰ পৰা ৫ বাৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ডাঃ নজৰুল ইছলাম । তাৰ পাছত তেওঁৰ পুত্ৰ আছিফ মহম্মদ নাজাৰে এই লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ পৰা ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ।

ডাঃ আছিফ মহম্মদ নাজাৰ (ETV Bharat Assam)

বৰ্তমান সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক আছিফ মহম্মদ নাজাৰে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত মানচিত্ৰ সলনি হৈছে সমষ্টিটোৰ । লাহৰীঘাট সমষ্টিটোত পূৰ্বে ২৪ খন গাঁও পঞ্চায়ত আছিল । পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত সমষ্টিটোত গাঁৱৰ সংখ্যা হ'ল ৩০ খন ।

ধিং সমষ্টিৰ পৰা লাহৰীঘাট সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা ৯ খন গাঁও পঞ্চায়ত ক্ৰমে-

  • মৈৰাবাৰী
  • লেংৰীবড়ী
  • লুচনাবড়ী
  • গৰীয়াবড়ী
  • দলৈগাঁও
  • উলুবাৰী
  • দাতিয়ালবড়ী
  • বৰবৰী
  • বৰচাপৰি

মৰিগাঁও সমষ্টিৰ পৰা দুখন পঞ্চায়ত ক্ৰমে কলমৌবাৰী আৰু ৰঙা দৰীয়া গাঁও পঞ্চায়ত লাহৰীঘাট সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় । জাগীৰোড সমষ্টিৰ পৰা গাগলমাৰী, লেহপটী আৰু গাগলমাৰী আশীঘৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ আধা অংশ কাটি আনি লাহৰীঘাট সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে ।

ডাঃ নজৰুল ইছলাম(কংগ্ৰেছ) (ETV Bharat Assam)

একেদৰে বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ পৰা শিলপুখুৰী গাঁও পঞ্চায়তখন লাহৰীঘাট সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় । চাৰিখন পঞ্চায়ত বিধানসভা সমষ্টি ক্ৰমে - ধিং, বটদ্ৰৱা, জাগীৰোড আৰু মৰিগাঁও সমষ্টিৰ পৰা কাটি আনি লাহৰীঘাট সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় ।

লাহৰীঘাট সমষ্টিত বৰ্তমান চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৩ লাখ ৯ হেজাৰ ১৪১ জন । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১,৫৯,৩৩৫ জন, মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,৪৯,৭৯৭ গৰাকী, তৃতীয় লিংগ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৯ গৰাকী ।

ভোটাৰৰ পৰিসংখ্য়া (ETV Bharat Assam Gfx)

১৯৮৫ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে বিধায়কসকল :-

  1. ১৯৮৫ চনত আব্দুল জলিল (কংগ্ৰেছ)
  2. ১৯৯১ চনত চামচুল হুদা (কংগ্ৰেছ)
  3. ১৯৯৬-২০২৩ চনলৈ ডাঃ নজৰুল ইছলাম (কংগ্ৰেছ)
  4. ২০২৩-২০২৫ চনলৈ ডাঃ আছিফ মহম্মদ নাজাৰ (কংগ্ৰেছ)
বৰ্তমানলৈ বিধায়কসকল (ETV Bharat Assam Gfx)

বৰ্তমান সমষ্টিটোত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ডাঃ নজৰুল ইছলামৰ পুত্ৰ ডাঃ আছিফ মহম্মদ নাজাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ প্ৰবল হৈ উঠিছে । বিগত ১৯৯৬ চনৰ পৰা প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ডাক্তৰ নজৰুল ইছলামৰ পৰিয়ালটোৰ বাহিৰে সমষ্টিটোৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ কোনো এজন ব্যক্তি ওলাই অহা নাছিল । কিন্তু এইবাৰ বিধায়ক আছিফ মহম্মদ নাজাৰৰ উপৰিও ডাঃ ফৰিদুল হুছেইন, এমদাদ হুছেইন আৰু নেকিবুৰ ৰহমান হাজৰিকাই কংগ্ৰেছ দলৰ টিকট বিচাৰি আবেদন দাখিল কৰিছে ।

আব্দুল জলিল (ETV Bharat Assam)

এই সমষ্টিটোৰ মুল সমস্যা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বান আৰু গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা । সমান্তৰালভাৱে ৰাস্তা-ঘাটৰ সমস্যাও অতি জটিল । বৃদ্ধি পাইছে চৰ-চাপৰিৰ সংখ্যা । বিগত ৬০ দশকৰ পৰা প্ৰায় ১ লাখ ২০ হেজাৰ পৰিয়ালৰ লোক গৃহহীন হৈ বিভিন্ন স্থানত অস্থায়ীভাৱে বসবাস কৰি আহিছে । প্ৰায় ৬০ হেজাৰ লোক গৃহহীন হৈ বৰ্তমান মথাউৰিৰ ওপৰে-তলে বসবাস কৰে ।

সমষ্টিটোৰ পৰা মৰিগাঁও জিলা সদৰৰ লগতে সংযোগ কৰা পথৰ শোচনীয় অৱস্থাই ৰাইজক যমৰ যাতনা ভোগাইছে । সেয়ে লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ ৰাইজে আসন্ন বিধানসভা নিৰ্বাচনত কেনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে, তাকে এতিয়াই ক'ব পৰা নাযায় ।

