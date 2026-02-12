বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক লাহৰীঘাট বিধানসভা সমষ্টিক
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে সলনি কৰিছে লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ ৰূপৰেখা । এক চমু অৱলোকন ।
Published : February 12, 2026 at 3:19 PM IST
ধিং: সন্মুখত বিধানসভা নিৰ্বাচন । নিৰ্বাচনৰ দিন যিমানেই চমু চাপি আহিছে সিমানেই ৰাজনৈতিক দল আৰু নেতাৰ তৎপৰতা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । সমগ্ৰ অসমৰ লগতে ৫৩ নং লাহৰীঘাট বিধানসভা সমষ্টিতো নিৰ্বাচনী কুচ-কাৱাজ আৰম্ভ হৈছে ।
এই সমষ্টিটোৰ পৰা বিগত ১৯৯৬ চনৰ পৰা ৫ বাৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ডাঃ নজৰুল ইছলাম । তাৰ পাছত তেওঁৰ পুত্ৰ আছিফ মহম্মদ নাজাৰে এই লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ পৰা ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ।
বৰ্তমান সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক আছিফ মহম্মদ নাজাৰে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত মানচিত্ৰ সলনি হৈছে সমষ্টিটোৰ । লাহৰীঘাট সমষ্টিটোত পূৰ্বে ২৪ খন গাঁও পঞ্চায়ত আছিল । পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত সমষ্টিটোত গাঁৱৰ সংখ্যা হ'ল ৩০ খন ।
ধিং সমষ্টিৰ পৰা লাহৰীঘাট সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা ৯ খন গাঁও পঞ্চায়ত ক্ৰমে-
- মৈৰাবাৰী
- লেংৰীবড়ী
- লুচনাবড়ী
- গৰীয়াবড়ী
- দলৈগাঁও
- উলুবাৰী
- দাতিয়ালবড়ী
- বৰবৰী
- বৰচাপৰি
মৰিগাঁও সমষ্টিৰ পৰা দুখন পঞ্চায়ত ক্ৰমে কলমৌবাৰী আৰু ৰঙা দৰীয়া গাঁও পঞ্চায়ত লাহৰীঘাট সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় । জাগীৰোড সমষ্টিৰ পৰা গাগলমাৰী, লেহপটী আৰু গাগলমাৰী আশীঘৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ আধা অংশ কাটি আনি লাহৰীঘাট সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে ।
একেদৰে বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ পৰা শিলপুখুৰী গাঁও পঞ্চায়তখন লাহৰীঘাট সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় । চাৰিখন পঞ্চায়ত বিধানসভা সমষ্টি ক্ৰমে - ধিং, বটদ্ৰৱা, জাগীৰোড আৰু মৰিগাঁও সমষ্টিৰ পৰা কাটি আনি লাহৰীঘাট সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় ।
লাহৰীঘাট সমষ্টিত বৰ্তমান চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৩ লাখ ৯ হেজাৰ ১৪১ জন । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১,৫৯,৩৩৫ জন, মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,৪৯,৭৯৭ গৰাকী, তৃতীয় লিংগ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৯ গৰাকী ।
১৯৮৫ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে বিধায়কসকল :-
- ১৯৮৫ চনত আব্দুল জলিল (কংগ্ৰেছ)
- ১৯৯১ চনত চামচুল হুদা (কংগ্ৰেছ)
- ১৯৯৬-২০২৩ চনলৈ ডাঃ নজৰুল ইছলাম (কংগ্ৰেছ)
- ২০২৩-২০২৫ চনলৈ ডাঃ আছিফ মহম্মদ নাজাৰ (কংগ্ৰেছ)
বৰ্তমান সমষ্টিটোত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ডাঃ নজৰুল ইছলামৰ পুত্ৰ ডাঃ আছিফ মহম্মদ নাজাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ প্ৰবল হৈ উঠিছে । বিগত ১৯৯৬ চনৰ পৰা প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ডাক্তৰ নজৰুল ইছলামৰ পৰিয়ালটোৰ বাহিৰে সমষ্টিটোৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ কোনো এজন ব্যক্তি ওলাই অহা নাছিল । কিন্তু এইবাৰ বিধায়ক আছিফ মহম্মদ নাজাৰৰ উপৰিও ডাঃ ফৰিদুল হুছেইন, এমদাদ হুছেইন আৰু নেকিবুৰ ৰহমান হাজৰিকাই কংগ্ৰেছ দলৰ টিকট বিচাৰি আবেদন দাখিল কৰিছে ।
এই সমষ্টিটোৰ মুল সমস্যা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বান আৰু গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা । সমান্তৰালভাৱে ৰাস্তা-ঘাটৰ সমস্যাও অতি জটিল । বৃদ্ধি পাইছে চৰ-চাপৰিৰ সংখ্যা । বিগত ৬০ দশকৰ পৰা প্ৰায় ১ লাখ ২০ হেজাৰ পৰিয়ালৰ লোক গৃহহীন হৈ বিভিন্ন স্থানত অস্থায়ীভাৱে বসবাস কৰি আহিছে । প্ৰায় ৬০ হেজাৰ লোক গৃহহীন হৈ বৰ্তমান মথাউৰিৰ ওপৰে-তলে বসবাস কৰে ।
সমষ্টিটোৰ পৰা মৰিগাঁও জিলা সদৰৰ লগতে সংযোগ কৰা পথৰ শোচনীয় অৱস্থাই ৰাইজক যমৰ যাতনা ভোগাইছে । সেয়ে লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ ৰাইজে আসন্ন বিধানসভা নিৰ্বাচনত কেনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে, তাকে এতিয়াই ক'ব পৰা নাযায় ।