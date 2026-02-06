বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিক
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে সলনি কৰিছে কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ ৰূপৰেখা । এক চমু অৱলোকন ।
কলিয়াবৰ: অসমৰ নগাঁও জিলাত অৱস্থিত কলিয়াবৰ অসমৰ এখন ঐতিহাসিক আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান । আহোম ৰাজত্বকালত কলিয়াবৰ আছিল বৰফুকনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় । মধ্যযুগত এই অঞ্চলটো আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হোৱা বহুতো নিৰ্ণায়ক যুদ্ধৰ সাক্ষী এই কলিয়াবৰ ।
১৫২৭ খ্ৰীষ্টাব্দত মৰঙিত হোৱা আহোম আৰু কছাৰীসকলৰ মাজত হোৱা যুদ্ধৰ পাছত কলিয়াবৰ অঞ্চলটো কলঙৰ কাজলীমুখলৈকে চুহুংমুঙৰ ৰাজত্বকালত আহোমৰ দখললৈ আহে। অঞ্চলটোৰ প্ৰকাণ্ড বৰগছ বিলাকক টাই ভাষাত 'টুন ৰুং ডাম' বুলি কৈছিল । যাক পৰৱৰ্তী কালত কলীয়া বৰগছৰ ঠাই বুলি ক'বলৈ লয় আৰু কালক্ৰমত 'কলিয়াবৰ' হয় ।
ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনতো কলিয়াবৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আছিল । ১৯২১ চনৰ ২২ আগষ্ট তাৰিখে তেজপুৰৰ পৰা জাহজেৰে বৰলুইত পাৰ হৈ শিলঘাটত পদাৰ্পন কৰিছিল মহাত্মা গান্ধীয় । শিলঘাটৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ ডাক বঙলাৰ বাকৰিত সমবেত ৰাইজৰ আগত ভাৰতৰ মুক্তি সংগ্ৰাম আৰু অসহযোগৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰিছিল । কলিয়াবৰৰ কুঁৱৰীটোলতো স্বাধীনতা পিয়াসী ৰাইজক সম্বোধন কৰিছিল । সেই নামেৰে পথাৰখন গান্ধী পথাৰ নামেৰে জনাজাত । অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা কাৰাবন্দী প্ৰয়াত গুণেশ্বৰী দেৱীও এই কলিয়াবৰৰে ।
অসমৰ মাধ্যম আন্দোলনৰ পঞ্চম শ্বহীদ নৰেন্দ্ৰ নাথ মহন্ত কলিয়াবৰৰে সন্তান । ছবছৰীয়া অসম আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিয়া সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তদানীন্তন সভাপতি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ ঘৰ কলিয়াবৰতে । পিছলৈ কলিয়াবৰ আৰু নগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈ অসমৰ সৰ্বকালৰ কণিষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰে ।
তদুপৰি, ভাষা-সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত কলিয়াবৰৰ এক বিশেষ নাম আছে । প্ৰথম অসমীয়া ছপা পুথিৰ ধৰ্মপুস্তকৰ প্ৰণেতা আত্মাৰাম শৰ্মা কলিয়াবৰৰ । মহিম বৰা, তিলক চন্দ্ৰ হাজৰিকা, ৰঞ্জু হাজৰিকা অসমীয়া ভাষাৰ উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক । বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বনাঞ্চল বুঢ়াপাহাৰ আৰু বাগৰি বনাঞ্চল কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত । যাতায়তৰ দিশেৰে কলিয়াবৰ এখন অতি সূচল ঠাই । উজনি, নামনি আৰু উত্তৰপাৰৰ ৭১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সংযোগস্থল কলিয়াবৰ ।
ব্ৰিটিছৰ দিনতেই শিলঘাটলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰে ১৮৬১ চনত জাহাজ চলিছিল । ১৯২০ চনৰ পৰা যাত্ৰীবাহী ৰে'ল চলাচল হৈছিল শিলঘাটৰ পৰা । পৰৱৰ্তী কালত বৃটিছে ১৯৩৫ চনত শিলঘাটক টাউন ৰূপে ঘোষণা কৰিছিল । বৰ্তমান বহিঃৰাজ্যলৈও শিলঘাটৰ পৰা যাত্ৰীবাহী ৰে'ল চলে। কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ অন্যতম বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ জখলাবন্ধা ২৪ ঘণ্টাই গ্ৰাহকৰ বাবে মুকলি থাকে । ছ-অৰা এখন সূত্ৰে পৰিৱেষ্টিত কলিয়াবৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰৰ লগতে লোক সংস্কৃতিৰো অন্যতম কেন্দ্ৰ । সংগীতসূৰ্য ভূপেনদাৰ একমাত্ৰ নিজা ঘৰখন কলিয়াবৰৰ কুঠৰীতে অৱস্থিত ।
কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰ্তমান কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ চাৰিসীমা:
- উত্তৰে–ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ,
- পূবে–বোকাখাট বিধানসভা সমষ্টি (গোলাঘাট জিলা)
- দক্ষিণে–কাৰ্বি আংলং জিলা
- পশ্চিমে–ৰূপহী, চামগুৰি আৰু বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টি (নগাঁও জিলা)
১৯৮৫ চনৰ নিৰ্বাচনৰ পিছৰে পৰা নিৰ্বাচনত কলিয়াবৰ সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ আধিপত্য জাতীয়তাবাদী ধ্বজাবাহী সমষ্টি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । তাৰ মাজতে ১৯৯১ আৰু চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী বলোৰাম নাগে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী গুণীন হাজৰিকাক পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । তাৰ পিছৰে পৰা অগপ দলৰ গুণীন হাজৰিকাই ১৯৯৬ আৰু ২০০১ চনত একেৰাহে দুবাৰ আৰু কেশৱ মহন্তই ২০০৬ চনৰ পৰা একেৰাহে চাৰিবাৰ বিজয়ী হৈ পঞ্চমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে ।
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পূৰ্বে প্ৰায় ভোটাৰৰ গাঁঠনিৰ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হৈছে । শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত ৫৭ নং কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰ তালিকাৰ খচৰা অনুযায়ী-
- মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,৯৪,৩৩৬ জন
- পুৰুষ ভোটাৰ–৯৬,৪২৪
- মহিলা ভোটাৰ–৯৭,৯০৬
- তৃতীয় লিংগ – ৬
ভোটাৰ তালিকাৰ খচৰা অনুসৰি জাতি-জনগোষ্ঠী, ভাষা-ভাষিক ভোটাৰৰ সংখ্যা এনেধৰণৰ –
- হিন্দু বঙালী–৪৯,০৪৪
- চাহ জনগোষ্ঠী–৪৬,৫৬৭
- ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু–৪১,১৩২
- অসমীয়া–৩৬,৭৫৩
- নেপালী–৬,৯৯৬
- বড়ো–৬,১১৭
- কাৰ্বি–৪,১৬৯
- বিহাৰী/মাৰোৱাৰী–৩,৫৫৬
পূৰ্বৰ ৮৯ নং কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত থকা দুটা উন্নয়ন খণ্ডত মুঠ ১৮খন গাঁও পঞ্চায়ত আছিল । সীমা নিৰ্ধাৰণৰ পিছত চাৰিখন গাঁও পঞ্চায়ত অন্তৰ্ভূক্তিৰে এই সংখ্যা ২২ খনলৈ বৃদ্ধি পালে যদিও বৰঘূলী গাঁও পঞ্চায়ত ৰূপহী সমষ্টিত আৰু কঁঠালগুৰি গাঁও পঞ্চায়ত চামগুৰি সমষ্টিত অন্তৰ্ভূক্ত হয় । কলিয়াবৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনত থকা দহখন গাঁও পঞ্চায়ত –
- উত্তৰ পশ্চিম পূবথৰীয়া,
- মাজ পূবথৰীয়া,
- পূব পূবথৰীয়া,
- উত্তৰ পূবথৰীয়া,
- কুঁৱৰীটোল,
- হাটবৰ,
- জখলাবন্ধা,
- চিকনী বৰহোলা,
- আমগুৰি আৰু কুঠৰী
(মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৮৭,৩৯৩ জন)
আনহাতে, পশ্চিম কলিয়াবৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ ১২খন গাঁও পঞ্চায়ত –
- লাইলুৰী,
- নিজ লাওখোৱা,
- টুবুকী-জাৰণি,
- আমবাগান,
- কুহুমতলি,
- আমলখি,
- লক্ষণাবন্ধা,
- ৰহধলা,
- হাতীগাঁও,
- শালনা,
- আঞ্জুপানী আৰু
- নিজ বৰভগীয়া
(মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,০৬,৯৪৩ জন)
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে সলনি কৰিছে নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰূপৰেখা । সলনি হৈ পৰিছে কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ জনগাথঁনিও । বৃদ্ধি পাইছে কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ সমষ্টিটোৰ ক্ৰমিক ক্ৰমিক নম্বৰ হৈছে ৫৭ ।
২০২৪ বৰ্ষৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত নতুনকৈ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ পিছত ৫৭ নং কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল–
- ১,৮৫,৭১৭ গৰাকী
- ইয়াৰে ৯১,৭৭১ গৰাকী পুৰুষ ভোটাৰ,
- ৯২,৯৩৯ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ
- তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৭ গৰাকী
২০২১ চনৰ ৮৯ নং কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ পৰিসংখ্যা :
- মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা: ১¸৪৬¸৮৩২
- পুৰুষ ভোটাৰ : ৭৩,৩০৪
- মহিলা ভোটাৰ : ৭৩,৫২২
- তৃতীয় লিংগ : ৬
(মুঠ ভোটদান কৰা ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১২২৮৪৩)
- পুৰুষ ভোটাৰ : ৬১,২৮১
- মহিলা ভোটাৰ : ৬১,৫৬২
- তৃতীয় লিংগ : ০ভোটদানৰ শতাংশ : ৮৩.৬৬%
২০২১ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী চাৰিগৰাকী:
- অগপ (মিত্ৰজোঁট): কেশৱ মহন্ত (৭৩,৬৭৭)
- কংগ্ৰেছ (মহাজোঁট) : প্ৰশান্ত কুমাৰ শইকীয়া (৪৪৯৫৭)
- অসম জাতীয় পৰিষদ : মুকুল বৰুৱা (২৬২৭)
- নিৰ্দলীয় : ভাস্কৰ শৰ্মা (১৬৭৬)
(নোটাত দিয়া ভোটৰ পৰিমাণ ১৮০৯টা)
অগপ-বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্ত নিকততম ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ মহাজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰশান্ত কুমাৰ শইকীয়াতকৈ ২৮,৭২০টা ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী হয় ।
ভাৰতৰ স্বাধীনোত্তৰ কালত ১৯৫১ চনত অনুষ্ঠিত অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম নিৰ্বাচনত কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত জয়ী হৈছিল ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰয়াত লীলাকান্ত বৰাৰ পৰা ২০২১ চনৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ কেশৱ মহন্তলৈকে মুঠ ১৬ গৰাকী নিৰ্বাচিত বিধায়কে কলিয়াবৰৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ।
১৯৫১ চনৰ পৰা নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা:
- ১৯৫১ চন, ৪১ নং কলিয়াবৰ সমষ্টি, বিজয়ী প্ৰাৰ্থী–লীলাকান্ত বৰা, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ,
- ১৯৫৭ চন, ৪৪ নং কলিয়াবৰ সমষ্টি, বিজয়ী প্ৰাৰ্থী–লীলাকান্ত বৰা, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ,
- ১৯৬২ চন, ৫৭ নং কলিয়াবৰ সমষ্টি, বিজয়ী প্ৰাৰ্থী–লীলাকান্ত বৰা, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ,
- ১৯৬৭ চন, ৬০ নং কলিয়াবৰ সমষ্টি, বিজয়ী প্ৰাৰ্থী–অতুল চন্দ্ৰ গোস্বামী, সংযুক্ত সমাজবাদী পাৰ্টী,
- ১৯৭২ চন, ৭৫ নং কলিয়াবৰ সমষ্টি, বিজয়ী প্ৰাৰ্থী–গোলাপ চন্দ্ৰ বৰুৱা, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ,
- ১৯৭৮ চন, ৮৯ নং কলিয়াবৰ সমষ্টি, বিজয়ী প্ৰাৰ্থী–অতুল চন্দ্ৰ গোস্বামী, নিৰ্দলীয়,
- ১৯৮৩ চন, ৭৬ নং কলিয়াবৰ সমষ্টি, বিজয়ী প্ৰাৰ্থী–বলোৰাম নাগ, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ,
- ১৯৮৫ চন, ৮৯ নং কলিয়াবৰ সমষ্টি, বিজয়ী প্ৰাৰ্থী–প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত, অগপ
- গুণীন হাজৰিকা, অগপ, প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই কলিয়াবৰ আসন ত্যাগ কৰাত গুণীন হাজৰিকা উপ নিৰ্বাচন বিজয়ী হয় ।
- ১৯৯১ চন, ৮৯ নং কলিয়াবৰ সমষ্টি, বিজয়ী প্ৰাৰ্থী–বলোৰাম নাগ, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ,
- ১৯৯৬ চন, ৮৯ নং কলিয়াবৰ সমষ্টি, বিজয়ী প্ৰাৰ্থী–গুণীন হাজৰিকা, অগপ
- ২০০১ চন, ৮৯ নং কলিয়াবৰ সমষ্টি, বিজয়ী প্ৰাৰ্থী–গুণীন হাজৰিকা, অগপ,
- ২০০৬ চন, ৮৯ নং কলিয়াবৰ সমষ্টি,বিজয়ী প্ৰাৰ্থী–কেশৱ মহন্ত, অগপ,
- ২০১১ চন, ৮৯ নং কলিয়াবৰ সমষ্টি, বিজয়ী প্ৰাৰ্থী–কেশৱ মহন্ত, অগপ,
- ২০১৬ চন, ৮৯ নং কলিয়াবৰ সমষ্টি, বিজয়ী প্ৰাৰ্থী–কেশৱ মহন্ত, অগপ,
- ২০২১ চন, ৮৯ নং কলিয়াবৰ সমষ্টি, বিজয়ী প্ৰাৰ্থী–কেশৱ মহন্ত, অগপ
ছবছৰীয়া অসম আন্দোলনৰ অন্যতম গড় কলিয়াবৰ । সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ নেতৃত্বত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পিছতে অসমত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনত কলিয়াবৰ আৰু নগাঁও বিধানসভা সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ৰাজ্যৰ প্ৰথমখন আঞ্চলিকতাবাদী দলৰ চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰে কলিয়াবৰৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই ।
পৰৱৰ্তী সময়ত কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদত্যাগ কৰাত গুণীন হাজৰিকা উপনিৰ্বাচনত জয়ী হয় । কলিয়াবৰৰ পৰা নিৰ্বাচিত হোৱা বিধায়কৰ গুণীন হাজৰিকা, বলোৰাম নাগ আৰু কেশৱ মহন্তই ৰাজ্যৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰিত্বৰ পদ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।