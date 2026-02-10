বিধানসভা বৃত্তান্ত: জানো আহক ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিক

বিধানসভা বৃত্তান্ত: জানো আহক ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিক
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে সলনি কৰিছে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ ৰূপৰেখা । এক চমু অৱলোকন ।
Published : February 10, 2026 at 2:24 PM IST
ডিব্ৰুগড়: অসমৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধানসভা সমষ্টি হ'ল ৮৮ নং ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টি । গুৱাহাটী মহানগৰৰ পাছতে এখন আগশাৰীৰ চহৰ হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে ডিব্ৰুগড় চহৰখন । বৰ্তমান দ্বিতীয় ৰাজধানী হিচাপে নামাকৰণ হোৱা ডিব্ৰুগড় চহৰখন ৮৮ নং ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিত অৱস্থিত । প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰাই ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিত থকা ডিব্ৰুগড় চহৰখন ব্যৱসায়িক প্ৰাণকেন্দ্ৰ হৈ উঠিছে ।
উত্তৰ-পূবৰ দুৱাৰমুখ হিচাপে বিবেচিত হোৱা ডিব্ৰুগড় চহৰ অৰ্থাৎ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত অসম চৰকাৰৰ দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সচিবালয় অৱস্থিত । ১৮৭৩ চনতেই গঠন হোৱা ডিব্ৰুগড় পৌৰসভা অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ অসমৰ দ্বিতীয়খন পৌৰ নিগম এই ডিব্ৰুগড় সমষ্টিতে অৱস্থিত । ২২ টাকৈ ৱাৰ্ড লৈ গঠন হৈছে এই পৌৰ নিগম । কেইবাখনো চাহ বাগিচা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটোক প্ৰাকৃতিকভাৱে চহকী কৰিছে ।
ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত আছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, মোহনবাৰী বিমানবন্দৰ, জগন্নাথ মন্দিৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী সচিবালয়, কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ, অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ, দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ, জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ লগতে দুটাকৈ ৰে'ল ষ্টেচন । নতুনকৈ ৰাজ্যৰ অটাইতকৈ আটকধুনীয়া খনিকৰ ক্ৰীড়া প্ৰকল্প ডিব্ৰুগড় সমষ্টিতে শেহতীয়াকৈ উদ্বোধন কৰাৰ লগতে অসম চৰকাৰে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিতে ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়টো অসম বিধানসভাৰ ভৱন নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । মুঠৰ ওপৰত ডিব্ৰুগড় জিলাখনৰ ভিতৰত অতি চহৰীয়া এটা সমষ্টি হ'ল ৮৮ নং ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টি ।
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ ৰূপৰেখা:
২২ টাকৈ পৌৰ নিগম ৱাৰ্ড আৰু মাত্ৰ ৪ টাকৈ গাঁও পঞ্চায়তেৰে গঠিত ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিটোৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত কিছু ৰূপৰেখা সলনি হ'ল । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লাহোৱাল সমষ্টি বিলুপ্ত হোৱাত লাহোৱাল সমষ্টিৰ বহু কেইটা গাঁও পঞ্চায়ত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিত । বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সংখ্যা হ'ল ৭ টা ।
ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পঞ্চায়তসমূহ হ'ল-
- ৰজাভেটা গাঁও পঞ্চায়ত
- হিলৈধাৰি গাঁও পঞ্চায়ত
- মানকতা খনিকৰ গাঁও পঞ্চায়ত
- মোহনবাৰী গাঁও পঞ্চায়ত
- মাইজান গাঁও পঞ্চায়ত
- নিজ কানাই গাঁও পঞ্চায়ত
- নিজ মানকটা গাঁও পঞ্চায়ত
- ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা:
সমষ্টিটো পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিৰ জনগাঁথনি আৰু ভোটাৰ তালিকা কিছু পৰিমাণে সাল-সলনি ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে । জিলা নিৰ্বাচন আয়োগে ২৭ ডিচেম্বৰ ২০২৫ তাৰিখে প্ৰকাশ কৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিত বৰ্তমান মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১,৯৬,৬৭৫ । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৯৪,১৭২ , মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১,০২,৫০১ আৰু তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ হৈছে ২ জন । ৮৮ নং ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ হাৰ-১.১৮% বৃদ্ধি পাইছে ।
ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক:
ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত বৰ্তমান ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক আছে । সমষ্টিটোৰ বিধায়ক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আছে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকনে । অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত একেলেঠাৰিয়ে বিগত ৪ বাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হৈ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকন । অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ চলি থকা সময়তো বিপুল ভোট লাভ কৰি প্ৰতিবাৰে জয়লাভ কৰি আহিছে প্ৰশান্ত ফুকনে ।
ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ ২০২১ৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল:
২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰশান্ত ফুকনৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদেও প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছিল । নিৰ্বাচনৰ ফলাফলসমূহ আছিল এনেধৰণৰ: বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰশান্ত ফুকনে লাভ কৰিছিল ৬৮,৭৬২ টা ভোট, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজকুমাৰ নীলনেত্ৰ নেওগে লাভ কৰিছিল ৩০,৭৫৭ টা আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী অজিত বৰগোঁহাইয়ে লাভ কৰিছিল ১১,০৬২ টা ভোট ।
ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী ইতিহাস:
৮৮ নং ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী ইতিহাস ফঁহিয়াই চালে দেখাই যায় এই সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়কে সৰ্বাধিক সময় বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে । ১৯৫৭ চনত ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ পৰা নীলমণি বৰঠাকুৰ নিৰ্বাচিত হৈছিল । ১৯৬১ চনৰ পৰা ১৯৭২ চনলৈ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা ৰমেশ চন্দ্ৰ বৰুৱাই বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ।
১৯৭৮ চনত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত প্ৰথমবাৰলৈ কেশৱ চন্দ্ৰ গগৈয়ে জনতা পাৰ্টীৰ পৰা নিৰ্বাচিত হয় । কিন্তু পুনৰ ১৯৮৩ পৰা ১৯৯১ চনলৈ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ কেশৱ চন্দ্ৰ গগৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । ১৯৯৬ চনত ২০০১ চনলৈ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা কল্যাণ কুমাৰ গগৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । ইয়াৰ পাছতে ২০০৬ চনৰ পৰা ২০২১ চনলৈ একেৰাহে চাৰিবাৰকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা নিৰ্বাচিত হয় মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকন ।
কি হ'ব ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত:
ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ বিজেপিৰ সমান্তৰালভাৱে বিৰোধী কংগ্ৰেছ দলেও তৎপৰতাৰে সাংগঠনিক কাম-কাজ চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে । শাসক দল বিজেপি প্ৰাৰ্থী একেই থাকিব নে সলনি হ'ব সেই কথা নিশ্চিত হোৱা নাই যদিও বহুতৰে দাবী ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা পুনৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকনে । কাৰণ সমষ্টিটোত অতি জনপ্ৰিয় প্ৰশান্ত ফুকন ।
আনহাতে সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি ইতিমধ্যে আবেদন কৰিছে ৰাজকুমাৰ নিলনেত্ৰ নেওগে । তেনেস্থলত যদি মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকন পুনৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'লে জয়লাভ কৰাত বিশেষ জটিলতা নাথাকিব বুলি সহজেই অনুমান কৰিব পাৰি ।