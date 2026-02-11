বিধানসভা বৃত্তান্ত: জানো আহক ধিং বিধানসভা সমষ্টিক
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে সলনি কৰিছে ধিং সমষ্টিৰ ৰূপৰেখা । এক চমু অৱলোকন ।
Published : February 11, 2026 at 3:20 PM IST
নগাঁও: সংখ্যালঘূ অধ্যুষিত সমষ্টি হিচাপে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি হিচাপে চিহ্নিত নগাঁও জিলাৰ ধিং বিধানসভা সমষ্টি । ঐতিহাসিক ধিং বিধানসভা সমষ্টিটোৰ মানচিত্ৰ কিদৰে সলনি কৰিলে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে সেই সন্দৰ্ভত কিছু তথ্য ।
পূৰ্বৰ ৮৩ নং ধিং বিধানসভা সমষ্টি এতিয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত ৫৫ নং হ'ল ধিং বিধানসভা সমষ্টি । পূৰ্বৰ অৰ্থাৎ ৮৩ নং ধিং বিধানসভা সমষ্টিৰ সৰ্বমুঠ ভোটাৰ আছিল- ২৩১১৫৬ গৰাকী, ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ- ১১৯৩৭২জন, মহিলা ভোটাৰ- ১১ ১৭৬৪ গৰাকী । গাঁও পঞ্চায়ত আছিল- ২৯ খন ।
বৰ্তমান ৫৫ নং ধিং সমষ্টিত (চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি) সৰ্বমুঠ ভোটাৰ আছে- ২,৩৫,৪৮১ গৰাকী ৷ ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ- ১,২১,০৮৯ জন, মহিলা ভোটাৰ-১,১৪,৩৮৪ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ-৮ গৰাকী । বৰ্তমান ধিং বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ গাঁও পঞ্চায়ত ২৫ খন ।
পূৰ্বৰ ধিং সমষ্টিৰ পৰা ১৪ খন গাঁও পঞ্চায়ত কৰ্তন হৈ বৰ্তমানৰ লাহৰিঘাট সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ৯ খন । গাঁও পঞ্চায়তকেইখন হৈছে-
- লেঙৰীবড়ি গাঁও পঞ্চায়ত,
- বৰথল দলৈ গাঁও,
- মৈৰাবাৰী,
- উলুবাৰী,
- বৰচাপৰি,
- লোচনাবৰী,
- বৰবৰী,
- দাতিয়ালবড়ি
- গৰিয়াবাৰী
আৰু ৫খন গাঁও পঞ্চায়ত নৱগঠিত ৰূপহীহাট সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে সেইকেইখন হ'ল-
- আলিটাঙনী জামুগুৰি গাঁও পঞ্চায়ত,
- দগাওঁ- ধিংগাঁও ,
- পৰমাইভেটি-কান্ধুলিমাৰী,
- মেলেকাধিং-মুকুন্দ আটি,
- বৰালিমাৰী-ফুৰহানি আটি,
- সোনাইবেৰা শিমলু আটি গাঁও পঞ্চায়ত
নৱগঠিত ধিং সমষ্টিত পূৰ্বৰ বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ পৰা অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ১০ খন পঞ্চায়ত কেইখন হ'ল-
- চহৰীয়া,
- আমলখি,
- টুকটুকী,
- কটহগুৰি,
- ধূপগুৰি,
- শলগুৰি,
- বালিসত্ৰ,
- কদমনি,
- ৰামপুৰ সত্ৰ,
- ধনীয়াভেটি গাঁও পঞ্চায়ত,
লগতে ধিং পৌৰসভা
পূৰ্বৰ ধিঙৰ ২৯ খন পঞ্চায়তৰ পৰা ৯ খন গাঁও পঞ্চায়ত বৰ্তমানৰ লাহৰীঘাটত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ লগতে ৫ খন ৰূপহীহাটত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছত বাকী থকা ১৫খন পঞ্চায়তৰ লগত পূৰ্বৰ বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ পৰা ১০ খন গাঁও পঞ্চায়ত সংলগ্ন হৈ বৰ্তমান ২৫ খন গাঁও পঞ্চায়তৰে ৫৫ নং ধিং সমষ্টি গঠন হৈছে । বৰ্তমান সমষ্টিটোৰ উত্তৰ সীমাত আছে বৰচলা সমষ্টি, দক্ষিণত আছে মৰিগাঁও সমষ্টি, পূবত আছে ৰূপহী আৰু নগাঁও-বটদ্ৰৱা সমষ্টি আৰু পশ্চিম সীমাত আছে লাহৰিঘাট সমষ্টি ।
ধিং বিধানসভা সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ গাঁও পঞ্চায়তকেইখন হৈছে...
- মৈৰাধ্বজ
- বেছামাৰী
- লালি পথাৰ
- বৰভেটি
- হাতীমূৰীয়া
- তাঁতীকটা
- লহকৰ ঘাট
- নিজ ধিং
- কান্ধুলীমাৰী
- জেঙনী কলাডুবা
- বলিকটীয়া
- ওপৰ ডুমডুমীয়া
- ৰামপুৰ সত্ৰ
- সোণাইবেৰা
- কদমণি
- ধনীয়াভেটি
- আমলখি
- কটহ গুৰি
- টুকটুকি
- চহৰীয়া
- ধূপগুৰি
- শ'লগুৰি
- পটিয়াচাপৰি
- বিলতিয়া
- জাৰামাৰী লাঙিয়া
মুঠ ১০ টা ৱাৰ্ড ধিং বিধানসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভূক্ত হৈছে ।
ধিং বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হোৱা বিধায়কসকল:
- ১৯৫৭- নুৰুল ইছলাম (কংগ্ৰেছ)
- ১৯৬২- মহম্মদ ইদ্ৰিছ (কংগ্ৰেছ)
- ১৯৬৭- মহম্মদ চামচুল হুদা (কংগ্ৰেছ)
- ১৯৭২- আবুল হুছেইন মিৰ (কংগ্ৰেছ)
- ১৯৭৮- মহম্মদ চামচুল হুদা (কমিনিষ্ট পাৰ্টী)
- ১৯৮৩- আবু নছৰ অহিদ (কংগ্ৰেছ)
- ১৯৮৫- শ্বহিদুল ইছলাম(নিৰ্দলীয়)
- ১৯৯১- মুজিবুৰ ৰহমান (কংগ্ৰেছ)
- ১৯৯৬- মুস্তফা শ্বহিদুল ইছলাম (কংগ্ৰেছ)
- ২০০১- ড৹ ইদ্ৰিছ আলী (কংগ্ৰেছ)
- ২০০৬- মোবাৰক আলী পাঠান (এ আই ইউ ডি এফ)
- ২০১১- আমিনুল্ ইছলাম (এ আই ইউ ডি এফ)
- ২০১৬- আমিনুল ইছলাম (এ আই ইউ ডি এফ)
- ২০২১- আমিনুল ইছলাম (এ আই ইউ ডি এফ)
২০০৬ চনৰ পৰাই ধিং বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ২০১১ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে বিধায়ক হৈ আছে এ আই ইউ ডি এফ দলৰ আমিনুল ইছলাম । অৱশ্যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ নিজৰ গাঁও পঞ্চায়তো ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভূক্ত হোৱাত আগন্তুক ২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনত ধিং সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাটো নিশ্চিত বুলি বিধায়কগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।