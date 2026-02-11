ETV Bharat / politics

বিধানসভা বৃত্তান্ত: জানো আহক ধিং বিধানসভা সমষ্টিক

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে সলনি কৰিছে ধিং সমষ্টিৰ ৰূপৰেখা । এক চমু অৱলোকন ।

Overview of the newly formed Dhing assembly constituency after delimitation
জানো আহক ধিং বিধানসভা সমষ্টিক (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 11, 2026 at 3:20 PM IST

নগাঁও: সংখ্যালঘূ অধ্যুষিত সমষ্টি হিচাপে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি হিচাপে চিহ্নিত নগাঁও জিলাৰ ধিং বিধানসভা সমষ্টি । ঐতিহাসিক ধিং বিধানসভা সমষ্টিটোৰ মানচিত্ৰ কিদৰে সলনি কৰিলে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে সেই সন্দৰ্ভত কিছু তথ্য ।

পূৰ্বৰ ৮৩ নং ধিং বিধানসভা সমষ্টি এতিয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত ৫৫ নং হ'ল ধিং বিধানসভা সমষ্টি । পূৰ্বৰ অৰ্থাৎ ৮৩ নং ধিং বিধানসভা সমষ্টিৰ সৰ্বমুঠ ভোটাৰ আছিল- ২৩১১৫৬ গৰাকী, ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ- ১১৯৩৭২জন, মহিলা ভোটাৰ- ১১ ১৭৬৪ গৰাকী । গাঁও পঞ্চায়ত আছিল- ২৯ খন ।

বৰ্তমান ৫৫ নং ধিং সমষ্টিত (চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি) সৰ্বমুঠ ভোটাৰ আছে- ২,৩৫,৪৮১ গৰাকী ৷ ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ- ১,২১,০৮৯ জন, মহিলা ভোটাৰ-১,১৪,৩৮৪ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ-৮ গৰাকী । বৰ্তমান ধিং বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ গাঁও পঞ্চায়ত ২৫ খন ।

Overview of the newly formed Dhing assembly
ভোটৰ বিন্যাস (ETV Bharat Assam)

পূৰ্বৰ ধিং সমষ্টিৰ পৰা ১৪ খন গাঁও পঞ্চায়ত কৰ্তন হৈ বৰ্তমানৰ লাহৰিঘাট সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ৯ খন । গাঁও পঞ্চায়তকেইখন হৈছে-

  • লেঙৰীবড়ি গাঁও পঞ্চায়ত,
  • বৰথল দলৈ গাঁও,
  • মৈৰাবাৰী,
  • উলুবাৰী,
  • বৰচাপৰি,
  • লোচনাবৰী,
  • বৰবৰী,
  • দাতিয়ালবড়ি
  • গৰিয়াবাৰী

আৰু ৫খন গাঁও পঞ্চায়ত নৱগঠিত ৰূপহীহাট সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে সেইকেইখন হ'ল-

  • আলিটাঙনী জামুগুৰি গাঁও পঞ্চায়ত,
  • দগাওঁ- ধিংগাঁও ,
  • পৰমাইভেটি-কান্ধুলিমাৰী,
  • মেলেকাধিং-মুকুন্দ আটি,
  • বৰালিমাৰী-ফুৰহানি আটি,
  • সোনাইবেৰা শিমলু আটি গাঁও পঞ্চায়ত

নৱগঠিত ধিং সমষ্টিত পূৰ্বৰ বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ পৰা অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ১০ খন পঞ্চায়ত কেইখন হ'ল-

  • চহৰীয়া,
  • আমলখি,
  • টুকটুকী,
  • কটহগুৰি,
  • ধূপগুৰি,
  • শলগুৰি,
  • বালিসত্ৰ,
  • কদমনি,
  • ৰামপুৰ সত্ৰ,
  • ধনীয়াভেটি গাঁও পঞ্চায়ত,

লগতে ধিং পৌৰসভা

পূৰ্বৰ ধিঙৰ ২৯ খন পঞ্চায়তৰ পৰা ৯ খন গাঁও পঞ্চায়ত বৰ্তমানৰ লাহৰীঘাটত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ লগতে ৫ খন ৰূপহীহাটত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছত বাকী থকা ১৫খন পঞ্চায়তৰ লগত পূৰ্বৰ বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ পৰা ১০ খন গাঁও পঞ্চায়ত সংলগ্ন হৈ বৰ্তমান ২৫ খন গাঁও পঞ্চায়তৰে ৫৫ নং ধিং সমষ্টি গঠন হৈছে । বৰ্তমান সমষ্টিটোৰ উত্তৰ সীমাত আছে বৰচলা সমষ্টি, দক্ষিণত আছে মৰিগাঁও সমষ্টি, পূবত আছে ৰূপহী আৰু নগাঁও-বটদ্ৰৱা সমষ্টি আৰু পশ্চিম সীমাত আছে লাহৰিঘাট সমষ্টি ।

ধিং বিধানসভা সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ গাঁও পঞ্চায়তকেইখন হৈছে...

  1. মৈৰাধ্বজ
  2. বেছামাৰী
  3. লালি পথাৰ
  4. বৰভেটি
  5. হাতীমূৰীয়া
  6. তাঁতীকটা
  7. লহকৰ ঘাট
  8. নিজ ধিং
  9. কান্ধুলীমাৰী
  10. জেঙনী কলাডুবা
  11. বলিকটীয়া
  12. ওপৰ ডুমডুমীয়া
  13. ৰামপুৰ সত্ৰ
  14. সোণাইবেৰা
  15. কদমণি
  16. ধনীয়াভেটি
  17. আমলখি
  18. কটহ গুৰি
  19. টুকটুকি
  20. চহৰীয়া
  21. ধূপগুৰি
  22. শ'লগুৰি
  23. পটিয়াচাপৰি
  24. বিলতিয়া
  25. জাৰামাৰী লাঙিয়া

মুঠ ১০ টা ৱাৰ্ড ধিং বিধানসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভূক্ত হৈছে ।

Overview of the newly formed Dhing assembly constituency after delimitation
চামছুল হুদা (ETV Bharat Assam)
Overview of the newly formed Dhing assembly constituency after delimitation
ইদ্ৰিছ আলী (ETV Bharat Assam)
Overview of the newly formed Dhing assembly constituency after delimitation
নুৰুল ইছলাম (ETV Bharat Assam)
Overview of the newly formed Dhing assembly constituency after delimitation
মহম্মদ ইদ্ৰিছ (ETV Bharat Assam)
Overview of the newly formed Dhing assembly constituency after delimitation
আবু নচৰ ৱ'হিদ (ETV Bharat Assam)

ধিং বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হোৱা বিধায়কসকল:

Overview of the newly formed Dhing assembly constituency after delimitation
আমিনুল ইছলাম (ETV Bharat Assam)
Overview of the newly formed Dhing assembly constituency after delimitation
মজিবুৰ ৰহমান (ETV Bharat Assam)
Overview of the newly formed Dhing assembly constituency after delimitation
মোস্তাফা শ্বহীদুল ইছলাম (ETV Bharat Assam)
Overview of the newly formed Dhing assembly constituency after delimitation
মোবাৰক আলী পাঠান (ETV Bharat Assam)
Overview of the newly formed Dhing assembly
ধিঙৰ জনপ্ৰতিনিধিসকল (ETV Bharat Assam)
  1. ১৯৫৭- নুৰুল ইছলাম (কংগ্ৰেছ)
  2. ১৯৬২- মহম্মদ ইদ্ৰিছ (কংগ্ৰেছ)
  3. ১৯৬৭- মহম্মদ চামচুল হুদা (কংগ্ৰেছ)
  4. ১৯৭২- আবুল হুছেইন মিৰ (কংগ্ৰেছ)
  5. ১৯৭৮- মহম্মদ চামচুল হুদা (কমিনিষ্ট পাৰ্টী)
  6. ১৯৮৩- আবু নছৰ অহিদ (কংগ্ৰেছ)
  7. ১৯৮৫- শ্বহিদুল ইছলাম(নিৰ্দলীয়)
  8. ১৯৯১- মুজিবুৰ ৰহমান (কংগ্ৰেছ)
  9. ১৯৯৬- মুস্তফা শ্বহিদুল ইছলাম (কংগ্ৰেছ)
  10. ২০০১- ড৹ ইদ্ৰিছ আলী (কংগ্ৰেছ)
  11. ২০০৬- মোবাৰক আলী পাঠান (এ আই ইউ ডি এফ)
  12. ২০১১- আমিনুল্ ইছলাম (এ আই ইউ ডি এফ)
  13. ২০১৬- আমিনুল ইছলাম (এ আই ইউ ডি এফ)
  14. ২০২১- আমিনুল ইছলাম (এ আই ইউ ডি এফ)

২০০৬ চনৰ পৰাই ধিং বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ২০১১ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে বিধায়ক হৈ আছে এ আই ইউ ডি এফ দলৰ আমিনুল ইছলাম । অৱশ্যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ নিজৰ গাঁও পঞ্চায়তো ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভূক্ত হোৱাত আগন্তুক ২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনত ধিং সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাটো নিশ্চিত বুলি বিধায়কগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।

