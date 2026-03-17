বিধানসভা বৃত্তান্ত : একেৰাহে ৪০ বছৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বিষয়ে জানো আহক

বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত চামগুৰি আৰু কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ পৰা নতুনকৈ অন্তৰ্ভূক্ত হৈছে ১১ খনকৈ গাঁও পঞ্চায়ত ।

বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বিষয়ে জানো আহক
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 17, 2026 at 6:06 PM IST

নগাঁও: ঘোষণা হ'ল অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিন । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে সলনি কৰিলে ৰাজ্যৰ প্ৰায়বোৰ সমষ্টিৰ ৰূপৰেখা । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে কিদৰে সলনি কৰিলে বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভেটি ? সবিশেষ এই প্ৰতিবেদনত ।

ৰাজ্যৰ আঞ্চলিকতাবাদৰ অন্যতম দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত এটা বিধানসভা সমষ্টি হৈছে নগাঁৱৰ বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টি । যিটো বিধানসভা সমষ্টি একেৰাহে ৯ টাকৈ কাৰ্যকাল দখল কৰি আছিল আঞ্চলিক দল অগপই । অসম গণ পৰিষদ দল গঠন হোৱাৰে পৰা মাত্ৰ বিগত এটা কাৰ্যকাল বিজেপিয়ে দখল কৰিছে যদিও অগপৰ সমৰ্থনতহে সক্ষম হৈছে ।

১৯৮৫ চনৰ পৰাই ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈকে অগপৰ দখলত থকা বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টি বিগত ২০২১ ৰ নিৰ্বাচনত অগপৰ সমৰ্থনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী জিতু গোস্বামী বিজয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰথমটো কাৰ্যকাল অগপৰ গিৰিন্দ্ৰ কুমাৰ বৰুৱাই প্ৰতিনাধিত্ব কৰাৰ বিপৰীতে অগপ দলৰ পৰাই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল একেৰাহে ৮ টাকৈ কাৰ্যকাল । বৰ্তমান সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত ষথেষ্ট সাল সলনি হৈছে সমষ্টিটোৰ ভৌগলিক সীমা ।

SR প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত প্ৰকাশ পোৱা চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি-

বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা- ২,৩০,৪৭১ । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা-১,১৪,৭১১ মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা- ১,১৫,৭১১, তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা- ৯ গৰাকী ।

বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত চামগুৰি আৰু কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ পৰা নতুনকৈ অন্তৰ্ভূক্ত হৈছে ১১ খনকৈ গাঁও পঞ্চায়ত । তথ্য অনুসৰি, বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বঢ়মপুৰ উন্নয়ন খণ্ডত চামগুৰি সমষ্টিৰ পৰা অন্তৰ্ভূক্ত হোৱা গাঁও পঞ্চায়তকেইখন হৈছে-

  • চামগুৰি গাঁও পঞ্চায়ত,
  • নিজ ভেলেউগুৰি গাঁও পঞ্চায়ত,
  • ভৰাগুৰি গাঁও পঞ্চায়ত,
  • উদমাৰী গাঁও পঞ্চায়ত আৰু
  • সূতাৰ খাটোৱাল গাঁও পঞ্চায়ত

একেদৰে কলিয়াবৰৰ পৰা বঢ়মপুৰ উন্নয়ন খণ্ডত অন্তৰ্ভূক্ত হৈছে-

  • কঠালগুৰি গাঁও পঞ্চায়ত

পূৰ্বৰ বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বঢ়মপুৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ পৰা কৰ্তন হোৱা গাঁও পঞ্চায়তকেইখন হৈছে-

  • উৰিয়াগাঁও গাঁও পঞ্চায়ত,
  • কাটনী গাঁও পঞ্চায়ত আৰু সূতাৰ পঞ্চায়ত

বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ কঠীয়াতলি উন্নয়ন খণ্ডৰ উন্তৰ্ভূক্ত হোৱা গাঁও পঞ্চায়তকেইখন হৈছে-

  • বালিৰাম গাঁও পঞ্চায়ত,
  • যমুনামুখ গাঁও পঞ্চায়ত,
  • ভেলেউগুৰি গাঁও পঞ্চায়ত,
  • নগঞাপাম গাঁও পঞ্চায়ত আৰু
  • আকাশী গংগা গাঁও পঞ্চায়ত
  • কঠিয়াতলি গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা কৰ্তন হোৱা গাঁও পঞ্চায়তকেইটা হৈছে-
  • জুৰিপাৰ গাঁও পঞ্চায়ত,
  • মাধৱপাৰা গাঁও পঞ্চায়ত,
  • বৰপথাৰ গাঁও পঞ্চায়ত,
  • লংজাপ গাঁও পঞ্চায়ত,
  • বকুলগুৰি গাঁও পঞ্চায়ত

বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত বিধায়কসকল-

Overview of the newly formed Barhampur assembly constituency after delimitation
বৰ্তমানৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামী (ETV Bharat Assam)
প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত (ETV Bharat Assam)
প্ৰাক্তন বিধায়ক গিৰিন্দ্ৰ কুমাৰ বৰুৱা (ETV Bharat Assam)
প্ৰাক্তন বিধায়ক কেহোৰাম হাজৰিকা (ETV Bharat Assam)
প্ৰাক্তন বিধায়ক লক্ষেশ্বৰ গোঁহাই (ETV Bharat Assam)
প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰমেশ ফুকন (ETV Bharat Assam)
  1. ১৯৬৭, ১৯৭২ চনত কেহোৰাম হাজৰিকা ( CPI)
  2. ১৯৭৮ চনত লক্ষেশ্বৰ গোঁহাই (জনতা পাৰ্টি)
  3. ১৯৮৩ চনত ৰমেশ ফুকন (কংগ্ৰেছ)
  4. ১৯৮৫ চনত গিৰিন্দ্ৰ কুমাৰ বৰুৱা (অগপ)
  5. ১৯৯১ চনৰ পৰা ২০১৬ চনলৈ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত (অগপ)
  6. ২০২১ চনত জিতু গোস্বামী (বিজেপি)

অগপৰ দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিটোৰ পৰা বিগত নিৰ্বাচনত অগপ-বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হোৱা জিতু গোস্বামী বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল যদিও এইবাৰ পুনৰ সমষ্টিটো অগপ দলে ওভতাই বিচাৰি ব্যাপক কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে । অৱশ্যে এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰালৈকে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে সমষ্টিটোৰ পৰা অগপ নে বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰে সেয়া নিশ্চিত হোৱা নাই ।

