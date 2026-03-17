বিধানসভা বৃত্তান্ত : একেৰাহে ৪০ বছৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বিষয়ে জানো আহক

বিধানসভা বৃত্তান্ত : একেৰাহে ৪০ বছৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বিষয়ে জানো আহক
বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত চামগুৰি আৰু কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ পৰা নতুনকৈ অন্তৰ্ভূক্ত হৈছে ১১ খনকৈ গাঁও পঞ্চায়ত ।
Published : March 17, 2026 at 6:06 PM IST
নগাঁও: ঘোষণা হ'ল অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিন । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে সলনি কৰিলে ৰাজ্যৰ প্ৰায়বোৰ সমষ্টিৰ ৰূপৰেখা । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে কিদৰে সলনি কৰিলে বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভেটি ? সবিশেষ এই প্ৰতিবেদনত ।
ৰাজ্যৰ আঞ্চলিকতাবাদৰ অন্যতম দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত এটা বিধানসভা সমষ্টি হৈছে নগাঁৱৰ বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টি । যিটো বিধানসভা সমষ্টি একেৰাহে ৯ টাকৈ কাৰ্যকাল দখল কৰি আছিল আঞ্চলিক দল অগপই । অসম গণ পৰিষদ দল গঠন হোৱাৰে পৰা মাত্ৰ বিগত এটা কাৰ্যকাল বিজেপিয়ে দখল কৰিছে যদিও অগপৰ সমৰ্থনতহে সক্ষম হৈছে ।
১৯৮৫ চনৰ পৰাই ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈকে অগপৰ দখলত থকা বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টি বিগত ২০২১ ৰ নিৰ্বাচনত অগপৰ সমৰ্থনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী জিতু গোস্বামী বিজয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰথমটো কাৰ্যকাল অগপৰ গিৰিন্দ্ৰ কুমাৰ বৰুৱাই প্ৰতিনাধিত্ব কৰাৰ বিপৰীতে অগপ দলৰ পৰাই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল একেৰাহে ৮ টাকৈ কাৰ্যকাল । বৰ্তমান সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত ষথেষ্ট সাল সলনি হৈছে সমষ্টিটোৰ ভৌগলিক সীমা ।
SR প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত প্ৰকাশ পোৱা চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি-
বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা- ২,৩০,৪৭১ । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা-১,১৪,৭১১ মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা- ১,১৫,৭১১, তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা- ৯ গৰাকী ।
বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত চামগুৰি আৰু কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ পৰা নতুনকৈ অন্তৰ্ভূক্ত হৈছে ১১ খনকৈ গাঁও পঞ্চায়ত । তথ্য অনুসৰি, বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বঢ়মপুৰ উন্নয়ন খণ্ডত চামগুৰি সমষ্টিৰ পৰা অন্তৰ্ভূক্ত হোৱা গাঁও পঞ্চায়তকেইখন হৈছে-
- চামগুৰি গাঁও পঞ্চায়ত,
- নিজ ভেলেউগুৰি গাঁও পঞ্চায়ত,
- ভৰাগুৰি গাঁও পঞ্চায়ত,
- উদমাৰী গাঁও পঞ্চায়ত আৰু
- সূতাৰ খাটোৱাল গাঁও পঞ্চায়ত
একেদৰে কলিয়াবৰৰ পৰা বঢ়মপুৰ উন্নয়ন খণ্ডত অন্তৰ্ভূক্ত হৈছে-
- কঠালগুৰি গাঁও পঞ্চায়ত
পূৰ্বৰ বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বঢ়মপুৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ পৰা কৰ্তন হোৱা গাঁও পঞ্চায়তকেইখন হৈছে-
- উৰিয়াগাঁও গাঁও পঞ্চায়ত,
- কাটনী গাঁও পঞ্চায়ত আৰু সূতাৰ পঞ্চায়ত
বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ কঠীয়াতলি উন্নয়ন খণ্ডৰ উন্তৰ্ভূক্ত হোৱা গাঁও পঞ্চায়তকেইখন হৈছে-
- বালিৰাম গাঁও পঞ্চায়ত,
- যমুনামুখ গাঁও পঞ্চায়ত,
- ভেলেউগুৰি গাঁও পঞ্চায়ত,
- নগঞাপাম গাঁও পঞ্চায়ত আৰু
- আকাশী গংগা গাঁও পঞ্চায়ত
- কঠিয়াতলি গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা কৰ্তন হোৱা গাঁও পঞ্চায়তকেইটা হৈছে-
- জুৰিপাৰ গাঁও পঞ্চায়ত,
- মাধৱপাৰা গাঁও পঞ্চায়ত,
- বৰপথাৰ গাঁও পঞ্চায়ত,
- লংজাপ গাঁও পঞ্চায়ত,
- বকুলগুৰি গাঁও পঞ্চায়ত
বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত বিধায়কসকল-
- ১৯৬৭, ১৯৭২ চনত কেহোৰাম হাজৰিকা ( CPI)
- ১৯৭৮ চনত লক্ষেশ্বৰ গোঁহাই (জনতা পাৰ্টি)
- ১৯৮৩ চনত ৰমেশ ফুকন (কংগ্ৰেছ)
- ১৯৮৫ চনত গিৰিন্দ্ৰ কুমাৰ বৰুৱা (অগপ)
- ১৯৯১ চনৰ পৰা ২০১৬ চনলৈ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত (অগপ)
- ২০২১ চনত জিতু গোস্বামী (বিজেপি)
অগপৰ দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিটোৰ পৰা বিগত নিৰ্বাচনত অগপ-বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হোৱা জিতু গোস্বামী বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল যদিও এইবাৰ পুনৰ সমষ্টিটো অগপ দলে ওভতাই বিচাৰি ব্যাপক কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে । অৱশ্যে এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰালৈকে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে সমষ্টিটোৰ পৰা অগপ নে বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰে সেয়া নিশ্চিত হোৱা নাই ।