বিধানসভা বৃত্তান্ত: নৱগঠিত আলগাপুৰ-কাটলিচেৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ অৱলোকন
হাইলাকান্দি জিলাৰ নৱগঠিত সমষ্টি হৈছে আলগাপুৰ-কাটলিচেৰা বিধানসভা সমষ্টি । এই প্ৰতিবেদনত সমষ্টিটোৰ এক চমু অৱলোকন ।
Published : January 30, 2026 at 5:20 PM IST
গুৱাহাটী: সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বৰাক উপত্যকাৰ তিনিখন জিলা ক্ৰমে কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি বিধানসভা সমষ্টিৰ সংখ্যা পূৰ্বৰ দৰে ১৩ খন আছে যদিও সমষ্টিৰ ব্যাপক সালসলনি হয় । হাইলাকান্দি জিলাৰ পূৰ্বতে তিনিটা বিধানসভা সমষ্টি ক্ৰমে হাইলাকান্দি, আলগাপুৰ আৰু কাটলিচেৰা সমষ্টি আছিল ।
কিন্তু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত আলগাপুৰ আৰু কাটলিচেৰাক একলগ কৰি এটা সমষ্টি কৰা হয় । এতিয়া হাইলাকান্দি জিলাৰ সমষ্টি দুটা হৈছে হাইলাকান্দি আৰু আলগাপুৰ-কাটলিচেৰা । এই প্ৰতিবেদন নতুনকৈ হোৱা আলগাপুৰ-কাটলিচেৰা সমষ্টিক সামৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
আলগাপুৰ-কাটলিচেৰা বিধানসভা সমষ্টি:
হাইলাকান্দি জিলাৰ আৰু কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ১২২ নং আলগাপুৰ-কাটলিচেৰা বিধানসভা সমষ্টি সংৰক্ষণমুক্ত । ২০২৩ চনত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত আলগাপুৰ আৰু কাটলিচেৰাক একলগ কৰি সমষ্টিটো কৰা হৈছে। ইয়াৰে আলগাপুৰ সমষ্টিটো ১৯৭৮ চনত গঠন কৰা হৈছিল আৰু কাটলিচেৰা সমষ্টিটো ১৯৫১ চনত গঠন কৰা হৈছিল । এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত নতুনকৈ হোৱা আলগাপুৰ-কাটলিচেৰা সমষ্টিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিনিধি পাব ।
আলগাপুৰ-কাটলিচেৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ ৰূপৰেখা:
১২২ নং আলগাপুৰ-কাটলিচেৰা সমষ্টিটোৰ শেহতীয়া প্ৰকাশিত খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২,৭৪,১১ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত আছে ১,৪৩,২৭৯ জন পুৰুষ ভোটাৰ আৰু ১,৩০,৮৩৬ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ । আনহাতে তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে এগৰাকী । এই সমষ্টিটোত মহিলাৰ তুলনাত পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি । সমষ্টিটোত ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ৩৩৯ টা । দুটা সমষ্টিক একলগ কৰাৰ বাবে ইয়াৰ ভোটাৰৰ আৰু ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি ।
আলগাপুৰ-কাটলিচেৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এলেকাসমূহ:
আলগাপুৰ-কাটলিচেৰা সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত এলেকাসমূহৰ ভিতৰত আছে আলগাপুৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অংশবিশেষ । মোহনপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ মোহনপুৰ চতুৰ্থ আৰু মোহনপুৰ পঞ্চম । উত্তৰ নাৰায়ণপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ নাৰায়ণপুৰ তৃতীয় আৰু নাৰায়ণপুৰ চতুৰ্থ । উত্তৰ কাচানপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ উত্তৰ কাচানপুৰ দ্বিতীয়, ধলিদাহাৰ আৰু বাকৰিহাৱাৰ দ্বিতীয় । বাকৰিহাৱাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ বাকৰিহাৱাৰ তৃতীয় আৰু কালীনগৰ ষষ্ঠ ।
আনহাতে হাইলাকান্দি উন্নয়ন খণ্ডৰ অংশবিশেষ সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত । বাহাদুৰপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ ব্ৰজপুৰ প্ৰথম, বাচদাহাৰ-বাৰ-হাইলাকান্দি গাঁও পঞ্চায়তৰ বন্দুকমাৰা গ্ৰাণ্ট, নাৰায়ণপুৰ-টুপখানা গাঁও পঞ্চায়তৰ টুপখানা, ৰংগুটি গাঁও পঞ্চায়তৰ ৰংগুটি দ্বিতীয়, সুদৰ্শনপুৰ-বন্দুকমাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ দক্ষিণ সোনাপুৰ প্ৰথম আৰু সুদৰ্শনপুৰ প্ৰথম । কাটলিচেৰা উন্নয়ন খণ্ডৰ অংশবিশেষ, দিনানাথপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ এপিন গ্ৰাণ্ট, হৰিশনগৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অৰণ্যপুৰ, হৰিশনগৰ প্ৰথম, কালিগঞ্জ এন চি, পাগলাচেৰা এন চি আৰু টেলেচেৰা এন চি ।
লালা উন্নয়ন খণ্ডৰ অংশবিশেষ, চন্দ্ৰপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ চন্দ্ৰপুৰ প্ৰথম, জ্যোৎস্নাবাদ-উমেদনগৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ উত্তৰ জ্যোৎস্নাবাদ দ্বিতীয়, উমেদনগৰ, ৰাজেশ্বৰপুৰ অষ্টম, নিমাইচন্দপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ নিমাইচন্দপুৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয়, ভেমেৰপুৰ-সৰ্বানন্দপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ বিষ্ণপুৰ, পূৰ্ব কিতাৰবণ্ড ৰাজেশ্বৰপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ ৰাজেশ্বৰপুৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয়, পূৰ্ব কিতাৰবণ্ড, তাণ্ট ধানীপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ লালা প্ৰথম, মনাচেৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ মনাচেৰা গ্ৰাণ্ট, এনাখাল গাঁও পঞ্চায়তৰ এনাখাল গ্ৰাণ্ট আৰু কয়াহ ৰামচান্দি গাঁও পঞ্চায়তৰ কয়াহ গ্ৰাণ্ট ।
দক্ষিণ হাইলাকান্দি উন্নয়ন খণ্ডৰ অংশবিশেষ, ধলাই বাগান গাঁও পঞ্চায়তৰ অংশবিশেষ, বলদাবলদি নন্দগ্ৰাম গাঁও পঞ্চায়তৰ বলদাবলদি প্ৰথম, দৰিয়াৰঘাট কাৰিচেৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ মাধৱপুৰ, ৰামপুৰ, ঘৰমুৰা বাঘচেৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ অংশবিশেষ, জামিৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ পঞ্চ পীৰৰ মুকাম, কিলাৰবাক জলনাচেৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ কচুৰথাল এফ ভি, গলাচেৰা, মণিপুৰ নিষ্কাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অংশবিশেষ আৰু পালৈচেৰা চুলতানিচেৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ চুলতানি ।
নতুনকৈ হোৱা আলগাপুৰ-কাটলিচেৰা সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক ৰূপৰেখা:
আলগাপুৰ-কাটলিচেৰা সমষ্টিটো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নতুনকৈ হোৱা সমষ্টি । পূৰ্বৰ আলগাপুৰ আৰু কাটলিচেৰা বিধানসভা সমষ্টিক একলগ কৰি সমষ্টিটো কৰা হৈছে । এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে সমষ্টিটোত নিৰ্বাচন হ'ব আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে সমষ্টিটোৱে জনপ্ৰতিনিধি লাভ কৰিব । পূৰ্বৰ দুটা সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক তথা নিৰ্বাচনী ইতিহাস এই প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে । আলগাপুৰ সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক হৈছে এ আই ইউ ডি এফ দলৰ নিজাম উদ্দিন চৌধুৰী । ২০১৬ চনৰ পৰা তেওঁ সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে ।
২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত নিজাম উদ্দিন চৌধুৰীয়ে ৬৬,৭৮৫ টা ভোট (৪৯ শতাংশ) ভোট লাভ কৰি জয়ী হৈছিল । দ্বিতীয় স্থানত থকা বিজেপিৰ মুন স্বৰ্ণকাৰে লাভ কৰিছিল ৪৯,১৮১ টা ভোট (৩৬ শতাংশ) । ২০১৬ চনৰ নিৰ্বাচনত নিজাম উদ্দিন চৌধুৰীয়ে ৫০,৫৩১ টা ভোট (৪২ শতাংশ) লাভ কৰি জয়ী হৈছিল । আনহাতে পৰাজিত হোৱা বিজেপিৰ কৌশিক ৰায়ে ৩২,৭৭৭ টা ভোট (২৭ শতাংশ) আৰু কংগ্ৰেছৰ ৰাহুল ৰায়ে ২৫,৯২৭ টা ভোট (২২ শতাংশ) লাভ কৰিছিল ।
নিৰ্বাচনী ইতিহাসৰ পৰা চালে আলগাপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত গঠন হোৱাৰ পাছত ১৯৭৮ চনত কংগ্ৰেছৰ নেপাল চন্দ্ৰ দাস আৰু ১৯৮০ চনত কংগ্ৰেছৰ মৌলানা আব্দুল জলিল চৌধুৰী বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল । ইয়াৰ পাছত ১৯৮৫ চনত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ছহিদুল আলম চৌধুৰীয়ে সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল । তাৰ পাছত অগপ দলৰ হৈ ছহিদুল আলম চৌধুৰী ১৯৯১ চনত, ১৯৯৬ চনত আৰু ২০০১ চনত সমষ্টিটোৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল ।
২০০৬ চনত সমষ্টিটোৰ পৰা নিৰ্বাচিত হয় কংগ্ৰেছৰ ৰাহুল ৰায় । ২০১১ চনত পুনৰ অগপৰ ছহিদুল আলম চৌধুৰী নিৰ্বাচিত হয় । ২০১৩ চনত সমষ্টিটোৰ পৰা নিৰ্বাচিত হয় মন্দিৰা ৰায় । ২০১৬ চনৰ পৰা সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক নিজাম উদ্দিন চৌধুৰীয়ে ।
ইফালে কাটলিচেৰা সমষ্টিটোৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক হৈছে এ আই ইউ ডি এফৰ সুজাম উদ্দিন লস্কৰ । ২০১৬ চনৰ পৰা তেওঁ সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে । ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত সুজাম উদ্দিন লস্কৰে ৭৯,৭৬৯ টা ভোট (৫২ শতাংশ) লাভ কৰি জয়ী হৈছিল । আনহাতে বিজেপিৰ সুভ্ৰত নাথে ৬৬,৭৯৮ টা ভোট (৪৩ শতাংশ) লাভ কৰিছিল । নিৰ্বাচনী ইতিহাসৰ পৰা চালে কাটলিচেৰা সমষ্টিক গঠন হোৱাৰ পাছত ১৯৫১ চনত, ১৯৫৭ চনত আৰু ১৯৬২ চনত কংগ্ৰেছৰ গৌৰীশংকৰ ৰয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ।
১৯৬৭ চনত সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী তাজামুল আলী লস্কৰে । ইয়াৰ পাছত ১৯৭২ চনৰ পৰা ২০১৬ চনলৈ দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিল । ১৯৭২ চনত কংগ্ৰেছৰ সন্তুোষ কুমাৰ ৰয়, ১৯৭৮ চনত কংগ্ৰেছৰ গৌৰীশংকৰ ৰয় আৰু ১৯৮৩ চনত কংগ্ৰেছৰ তাজামুল আলী লস্কৰে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ।
ইয়াৰ পিছত ছয়বাৰ ১৯৮৫ চনত, ১৯৯১ চনত, ১৯৯৬ চনত, ২০০১ চনত, ২০০৬ চনত, ২০১১ চনত একেলেথাৰীয়ে কাটলিচেৰা সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে কংগ্ৰেছৰ গৌতম ৰায়ে । প্ৰাক্তন মন্ত্রী গৌতম ৰয় বৰাকৰ মহাপ্ৰতাপী নেতা হিচাপে পৰিচিত । ২০১৬ চনৰ পৰা সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে এ আই ইউ ডি এফৰ সুজাম উদ্দিন লস্কৰে ।