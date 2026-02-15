বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিক
সংখ্যালঘু জনবসতি প্ৰধান দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰূপৰেখা । এক চমু অৱলোকন ।
Published : February 15, 2026 at 11:34 AM IST
দৰং : দৰং জিলাৰ অন্তৰ্গত ৫১ নং দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অসমৰ এটি উল্লেখযোগ্য সমষ্টি । এই সমষ্টিৰ পৰাই চৈয়দা আনোৱাৰা টাইমূৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাবে আসন অলংকৃত কৰিছিল ।
চৈয়দা আনোৱাৰা টাইমূৰ হ'ল অসমৰ একমাত্ৰ মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী । অগপ চৰকাৰৰ সময়ত এই দলগাঁও সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আব্দুল জব্বৰ সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।
দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টি শাক পাচলিৰ বাবে বিখ্যাত । অসমৰ সেউজীয়া শাক-পাচলিৰ ভঁৰাল সদৃশ দলগাঁৱৰ শাক পাচলি অসমৰ লগতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ উপৰিও বিদেশলৈও ৰপ্তানি হয় ৷
দলগাঁও সমষ্টিৰ লোকসকল মুখ্যত কৃষিজীৱি । ব্যৱসায়ীকভাৱে কিছুলোক প্ৰতিষ্ঠিত ৷ এই অঞ্চলৰ কম সংখ্যক ব্যক্তিহে চৰকাৰী চাকৰিয়াল । বিশেষকৈ এই অঞ্চলৰ লোকসকল কৃষি, বাণিজ্য আৰু শ্ৰমিক হিচাপে দক্ষ ।
বৰ্তমান (২০২১ চনৰ নিৰ্বাচন অনুসৰি) দলগাঁও সমষ্টিটোৰ বিধায়ক হৈছে এ আই ইউ ডি এফ দলৰ মজিবুৰ ৰহমান । তেওঁ ২০২১ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিছিল ।
১৯৮৫ চনৰ পৰা দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিধায়কসকলৰ হ’ল ক্ৰমে -
- ১৯৮৫ আব্দুল জব্বৰ (নিৰ্দলীয়)
- ১৯৯১ চৈয়াদা আনোৱাৰা টাইমূৰ (কংগ্রেছ)
- ১৯৯৬ আব্দুল জব্বৰ (অসম গণ পৰিষদ)
- ২০০১ আব্দুল জব্বৰ (অসম গণ পৰিষদ)
- ২০০৬ ইলিয়াছ আলী (নিৰ্দলীয়)
- ২০১১ ইলিয়াছ আলী (কংগ্রেছ)
- ২০১৬ ইলিয়াছ আলী (কংগ্রেছ)
- ২০২১ মজিবুৰ ৰহমান (এ আই ইউ ডি এফ)
’২৬ ৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথোঁ দুটা মাহ বাকী । প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টি নিজৰ দখলত ৰাখিবৰ কাৰণে কুচ-কাৱাজ চলোৱা দেখা গৈছে । সংখ্যালঘু বসতি প্ৰধান দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ, এ আই ইউ ডি এফ, বিজেপি দলে নিৰ্বাচনী তৎপৰতা দেখুওৱাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাইজৰ দিলেও তৎপৰাতাৰে কাম-কাজ অব্যাহত ৰাখিছে ।
দলগাঁও সমষ্টিৰ ভোটাৰ
সমষ্টিটোত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা ২০২৬ অনুসৰি, মুঠ ভোটাৰ ৩,১৫,২৮৪ টা ৷ ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ ১,৫৯,৬৪১ গৰাকী, মহিলা ভোটাৰ ১,৫৫,৬৩৩ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ১০ ।
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ আগতে দলগাঁও সমষ্টিটোত সংখ্যালঘু ভোটাৰেই বেছি আছিল, প্ৰায় ৩০% হিন্দু ভোটাৰ আছিল । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত আগতে দলগাঁও সমষ্টিৰ ভিতৰত থকা হিন্দু প্ৰধান খাৰুপেটিয়া পৌৰসভাৰ এলেকা এতিয়া মঙলদৈ সমষ্টিৰ ভিতৰত পৰে ৷ পূৰ্বতে মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ সংখ্যালঘু এলেকা বৰ্তমানৰ দলগাঁও সমষ্টিৰ ভিতৰত পৰে ।
ইয়াৰ উপৰিও ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অসম চৰকাৰৰ বৃহৎ কৃষিপ্ৰকল্প গৰুখুটিৰ উচ্চেদিত লোকসকলকো দলগাঁও সমষ্টিৰ ভিতৰত পুনৰ সংস্থাপিত কৰা হৈছে । সেয়েহে বৰ্তমান দলগাঁও সমষ্টিটো মুখ্যত সংখ্যালঘু সমষ্টি বুলি ক’ব পাৰি ।
সমষ্টিটোত এ আই ইউ ডি এফ দলৰ এক মাত্ৰ দাবীদাৰ প্ৰাৰ্থী বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমান । কংগ্ৰেছ দলৰ দাবীদাৰ প্ৰাৰ্থীসকল হ’ল -
- প্ৰাক্তন বিধায়ক ইলিয়াছ আলী,
- অসম কংগ্ৰেছ সদস্য মোজ্জামিল হক,
- মেডিয়া চেলৰ আহ্বায়ক ৰেকিব উদ্দিন আহমেদ,
- আয়নুল হক, আব্দুল কৰিম,
- ছাবিনা ইয়াছমিন,
- জেহেৰুল বাদছা,
- শ্বা নোৱাজ আহমেদ,
- শ্বেখ আব্দুল্লা,
- অসম কংগ্ৰেছ সম্পাদক ওৱাহিদা আহমেদ আৰু
- তুলিকা গগৈ ।
ৰাইজৰ দলৰ একমাত্ৰ দাবীদাৰ প্ৰাৰ্থী আজিজুৰ ৰহমান ৷ অসম গণ পৰিষদ দলৰ দাবীদাৰ প্ৰাৰ্থী জয়নাল আবেদ্দিন আৰু ছালাউৰ ৰহমান । বিজেপি দলৰ এক মাত্ৰ দাবীদাৰ প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ঘোষ ।
আনহাতে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে অলপতে দলগাঁও সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন ৰাজহুৱা সভাত বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আজিজুৰ ৰহমানক চিনাকী কৰাই দিয়া কাৰ্যই ইতিমধ্যে সচেতন মহলত চৰ্চা লাভ কৰিছে ।
২০২১ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কিছু তথ্য
২০২১ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত দলগাঁও সমষ্টিত মুঠ ভোট আছিল ২,১৪,৪৬৫ টা । ইয়াৰ ভিতৰত বৈধ ভোট আছিল ২,১২,৬৮৩ টা । ইয়াৰে এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী মুজিবুৰ ৰহমানে লাভ কৰিছিল ১,১৭,৯১৪ টা ভোট ৷ তেওঁৰ পোষ্টেল ভোট আছিল ৪২৮ টা ৷ সৰ্বমুঠ ভোট ১,১৮,৩৪২ টা লাভ কৰিছিল ।
কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ইলিয়াছ আলীয়ে লাভ কৰিছিল ৬২,৫৪৯ টা ভোট ৷ তেওঁৰ পোষ্টেল ভোট আছিল ৪১০ টা ৷ সৰ্বমুঠ ভোট লাভ কৰিছিল ৬২,৯৫৯ টা ।
অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী হবিবৰ ৰহমানে লাভ কৰিছিল ২৮,২২৩ টা ভোট ৷ তেওঁৰ পোষ্টেল ভোট আছিল ১২১ টা ৷ সৰ্বমুঠ ভোট আছিল ২৮,৩৪৪ টা ।
নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী চফিউল হকে লাভ কৰিছিল ১,৭৯৫ টা ভোট ৷ তেওঁৰ পোষ্টেল ভোট আছিল ১৬ টা ৷ সৰ্বমুঠ ভোট আছিল ১,৮১১ টা ।
আন এগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আৰৱ আলীয়ে লাভ কৰিছিল ১,২১৯ টা ভোট ৷ তেওঁৰ পোষ্টেল ভোট আছিল ৮ টা ৷ সৰ্বমুঠ ভোট লাভ কৰিছিল ১,২২৭ টা ।
তথ্য মতে, বাতিল হৈছিল ৯৩ টা ভোট আৰু নোটাট পৰিছিল ১৬৮৯ টা ভোট । সেই তেতিয়াই এই সমষ্টিৰ পৰা এ আই ইউ ডি এফ ৰ প্ৰাৰ্থী মুজিবুৰ ৰহমানে ৫৫,৩৮৩ টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
মনকৰিবলগীয়া যে, দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিটো এটা উল্লেখযোগ্য সমষ্টি ৷ এই সমষ্টিৰ পৰাই চৈয়দা আনোৱাৰা টাইমূৰে ১৯৮০ চনৰ ৬ ডিচেম্বৰৰ পৰা ১৯৮১ চনৰ ৩০ জুনলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত আছিল । তেওঁ চাৰিবাৰকৈ অসম বিধানসভাৰ সদস্যা হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল । একেদৰে আব্দুল জব্বৰ অগপৰ চৰকাৰৰ সময়ত কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।
উল্লেখ্য যে, দলগাঁও হৈছে সংখ্যালঘু মুছলমান অধ্যুষিত অতিপিছ পৰা এটা সমষ্টি । এই অঞ্চলৰ লোকসকলৰ বেছি সংখ্যকেই পৰিশ্ৰমী কৃষক । উপযুক্ত সংস্থাপন বিশেষকৈ কৃষিক উদ্যোগ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ সমল আছে দলগাঁৱত । শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতায়ত ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত আজিও বহু উন্নয়ন কৰিবলগী আছে বুলি মন্তব্য কৰে অঞ্চলটোৰ লোকসকলে ।