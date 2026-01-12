বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি জ্য়েষ্ঠ নেতাসহ শতাধিকৰ বিজেপি ত্যাগ

বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি জ্য়েষ্ঠ নেতাসহ শতাধিকৰ বিজেপি ত্যাগ
গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰৰ সমষ্টিত বিজেপিত আৰম্ভ খহনীয়া !
Published : January 12, 2026 at 8:58 PM IST
গোলাঘাট : ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰৰ সমষ্টিত বিজেপি দলত আৰম্ভ হৈছে খহনীয়া । বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি আজি (সোমবাৰ) জিলা বিজেপিৰ সভাপতি চন্দ্ৰ জ্যোতি ঠাকুৰৰ হাতত শতাধিক বিজেপি কৰ্মীৰ লগত দলত্যাগ কৰে জ্য়েষ্ঠ নেতা জীৱন চুতীয়াই ।
২০০৮ চনত ৰাষ্ট্ৰীয় দলটোত যোগদান কৰি সেৱা আগবঢ়ায় অহা চুতীয়াই আজি (সোমবাৰ) পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰাৰ পাছত সাংবাদিকৰ আগত বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে কৰিলে বিস্ফোৰক মন্তব্য় ।
এই সন্দৰ্ভত জীৱন চুতীয়াই কয়, "মই আজি বিজেপিৰ গোলাঘাট জিলাৰ সভাপতি চন্দ্ৰ জ্যোতি ঠাকুৰৰ হাতত দলৰ সদস্য পদত্যাগ কৰিছো । শেহতীয়া কিছু পৰিস্থিতিৰ বাবে আমি আজি দল ত্যাগ কৰিবলগীয়া এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে । ২০০৮ চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নীতি-আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ সদস্য পদ গ্ৰহণ কৰিছিলো । ২০২১ চনৰ পূৰ্বে তৃণমূল পৰ্যায়ত দলৰ কাম-কাজ কৰি আছিলো । সৰুপথাৰ সমষ্টিত বিজেপিৰ ভেঁটি শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজে জানে । মই ২০২১ চনত সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আছিলো; কিন্তু দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই মোক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰাৰ পাছতো সেৱাৰ মনোভাৱেৰে কাম কৰি আছিলো ।"
বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি জীৱন চুতীয়াই কয়, "লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে মোৰ প্ৰতি যি ব্যৱহাৰ কৰিলে, বিভিন্ন সভাত দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক মুকলিকৈ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে যে জীৱন চুতীয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সদস্য নহয় আৰু তেওঁৰ লগত কোনেও যাতে কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাৰাখে । সামাজিক মাধ্যমত বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ অনুগামীসকলে মোৰ বিৰুদ্ধে বাৰে বাৰে লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে । এনেদৰে মোক বিজেপিৰ পৰা আঁতৰাই দিবলৈ প্ৰৰোচিত কৰি আহিছে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "২০২১ ত মই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আছিলো আৰু বৰ্তমান '২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে । হয়তো মোৰ সামাজিক কাম-কাজৰ বাবে তেওঁ কিছু শংকিত হৈছে । ইয়াৰ উপৰি শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত তাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত তেওঁ এনে নিৰ্দেশনা দিছিল যে জীৱন চুতীয়াৰ লগত কোনোবাই সামাজিক মাধ্যমত ফটো শ্বেয়াৰ কৰে বা জীৱন চুতীয়াৰ ফটো লাইক বা কমেণ্ট কৰে তেনেহ'লে সেই কাৰ্যকৰ্তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে । আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানত থকো, তাত থকা দলীয় বিষয়ববীয়াক ককৰ্থনা কৰাও দেখা গৈছে । গতিকে সৰুপথাৰ সমষ্টিত মই দলীয় সেৱা আগবঢ়ায় যোৱাৰ কোনো পৰিবেশ নাই । তেনে এটা পৰিৱেশত দলৰ পৰা অব্যাহতি লোৱাৰ পৰিস্থিতি আহি পৰিছে যাৰ বাবে আজি দলৰ পৰা অব্যাহতি ল'লো ।"
"তেওঁৰ মোৰ প্ৰতি থকা দৃষ্টিভংগী আৰু তেওঁৰ বাবে মোৰ দলীয় কাম-কাজ কৰাৰ কোনো সুযোগ-সুবিধা নাই । কোনো অনুষ্ঠানত যদি কোনোবা দলীয় কৰ্মীয়ে মোক গামোচা এখন পিন্ধালে পাছদিনা বিধায়কে সেই দলীয় কৰ্মীক ফোন কৰি ধমকি দিয়ে । সেইবাবে দলীয় কাৰ্যকৰ্তাক কষ্ট দিবলৈ মোৰ মন নাই বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো । মোৰ লগত আজি শতাধিক বিজেপি কৰ্মীয়ে দলত্যাগ কৰিছে । পৰৱৰ্তী সময়ত মই ৰাইজৰ সৈতে আলোচনা কৰি মোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম ।" তেওঁ কয় ।