অসমত বিশেষ পুনৰীক্ষণ : এই পৰ্যন্ত সামৰি লৈছে ৮৮ শতাংশতকৈ অধিক ভোটাৰক

Published : December 13, 2025 at 8:38 PM IST
নতুন দিল্লী : অসমত চলি থকা বিশেষ সংশোধনীত এতিয়ালৈকে ৮৮ শতাংশতকৈ অধিক ভোটাৰক সামৰি লৈছে । অসমৰ ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণ ২২ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে । বিশেষ পৰীক্ষণৰ অংশ হিচাপে বুথ পৰ্যায়ৰ বিষয়া (BLO) বৰ্তমান সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি ভোটাৰৰ ঘৰে ঘৰে গৈ পৰীক্ষণ (house-to-house verification) কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে । ২০ ডিচেম্বৰলৈকে এই পৰীক্ষণ চলি থাকিব ।
এই নিৰ্বাচন অসমত ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ (ECI) নিৰ্দেশনা অনুসৰি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, যিটো পিপলছ এক্ট ১৯৫০ৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ ২১ নং ধাৰা (People's Act 1950) অনুসৰি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া (CEO)ৰ কাৰ্যালয়ৰ মতে, ভোটাৰৰ তালিকাৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে গতি লাভ কৰিছে ।
ইয়াত কোৱা হৈছে যে- "সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এই পৰীক্ষণৰ কাম চলি আছে । BLO-এ নিৰ্বাচনৰ সবিশেষ আপডেট আৰু পৰীক্ষা কৰিবলৈ ঘৰে ঘৰে গৈ সকলো তথ্য যুগুত কৰি আছে ।" সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে ঘৰ-দেউতাকৰ পৰীক্ষণৰ কাম চলি আছে । ব্ল'ছে নিৰ্বাচনৰ সবিশেষ আপডেট আৰু পৰীক্ষা কৰিবলৈ দুৱাৰে দুৱাৰে গৈ আছে ।
সমীক্ষা অনুসৰি, ১১ ডিচেম্বৰলৈকে এই ৰাজ্যত মুঠ নিৰ্বাচকৰ ৮.৪৫ শতাংশই সামৰি লোৱা হৈছে । অসমত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২.৫২ কোটিতকৈ অধিক । ইয়াৰে ২.৫২ কোটি ভোটাৰক ঘৰে ঘৰে গৈ পৰীক্ষণৰ সময়ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল । উক্ত সময়ছোৱাত লাভ কৰা তথ্য মতে, মুঠ পৰিয়ালৰ সংখ্যা ৫৩,৩৮,২১৩ ।
বিশেষ সংশোধনীৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে সকলো অযোগ্য নাম আঁতৰাই প্ৰতিজন যোগ্য নাগৰিকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো নিশ্চিত কৰি এখন আপডেট কৰা ভোটাৰ তালিকা সৃষ্টি কৰা ।
নিৰ্বাচন আয়োগে ভোটাৰসকলক সঠিক আৰু ভুল মুক্ত ভোটাৰৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা অব্যাহত ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে । ECI ৰ সূত্ৰই ই টিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, অসমত থকা বিশেষ পৰ্যালোচনা সুকলমে চলি আছে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াত কোনো সমস্যা নাই ।