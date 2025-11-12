আত্মবিশ্বাসে চুইছে আকাশ, বিজয় উদযাপনৰ বাবে ৫০০ কিলোগ্ৰামতকৈ অধিক লাড়ু সাজু

আত্মবিশ্বাসে চুইছে আকাশ, বিজয় উদযাপনৰ বাবে ৫০০ কিলোগ্ৰামতকৈ অধিক লাড়ু সাজু
বিগত তিনিদিন ধৰি এই বিজয় উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে । পাটনাত বিজেপি কৰ্মীসকলে উৎসাহেৰে প্ৰস্তুত কৰি আছে লাড়ু ৷
Published : November 12, 2025 at 7:57 PM IST
পাটনা: বিহাৰবাসীয়ে সম্প্ৰতি অপেক্ষা কৰিছে ১৪ নৱেম্বৰৰ দিনটোলৈ ৷ এই দিনটোতে অনুষ্ঠিত হ’ব বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা ৷ এগজিট প’লে ইতিমধ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মিত্ৰজোঁট(এন ডি এ)ক পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাই নিৰ্বাচনত জয়ী হ’ব বুলি ঘোষণা কৰিছে ।
বিগত তিনিদিন ধৰি এই বিজয় উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে । পাটনাত বিজেপি কৰ্মীসকলে উৎসাহেৰে প্ৰস্তুত কৰিছে প্ৰায় ৫০১ কিলোগ্ৰাম লাড়ু ।
#WATCH | #BiharElections2025 | 14 नवंबर को होने वाली मतगणना से पहले, पटना में भाजपा कार्यकर्ता मिलकर लड्डू तैयार कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे 501 किलो लड्डू तैयार कर रहे हैं। pic.twitter.com/RkiLfowWsV— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 12, 2025
বিজেপি নেতা কৃষ্ণ কুমাৰ কল্লুৱে কয়, ‘‘আমাৰ জয় নিশ্চিত । এন ডি এ চৰকাৰ দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে শাসনৰ গাদীলৈ ঘূৰি আহিব । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে কৰা কামক বিহাৰৰ জনসাধাৰণে সমৰ্থন জনাইছে । সেইবাবেই এই লাড়ুবোৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।’’
#WATCH दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, " देश में गुजरात के बाद बिहार एक ऐसा राज्य है जहां 20 साल बाद भी सरकार के खिलाफ वातावरण नहीं बल्कि पक्ष में माहौल है। हमें लग रहा है कि 2010 से अधिक स्ट्राइक रेट रहेगा। महिलाओं में सरकार… pic.twitter.com/azjDxIEMvD— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 12, 2025
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিঙে এন ডি এৰ কামকাজৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰি কয়, ‘‘গুজৰাটৰ পিছত বিহাৰ হ’ল এনে একমাত্ৰ ৰাজ্য, য’ত ২০ বছৰৰ পাছতো জনসাধাৰণৰ আৱেগ চৰকাৰৰ পক্ষত প্ৰবলভাৱে আছে । আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে ২০১০ চনৰ তুলনাত ভোটগ্ৰহণৰ হাৰ অধিক হৈছে । মহিলা ভোটাৰৰ মাজত প্ৰবল উৎসাহ দেখা গৈছে ।’’
আন এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায়েও একেধৰণৰ আশা প্ৰকাশ কৰি কয়, ‘‘এগজিট প’লত এন ডি এ চৰকাৰৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ অনুমোদন প্ৰতিফলিত হৈছে । এন ডি এই আৰু অধিক আসন লাভ কৰাৰ আশা কৰা হৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ অধীনত সুশাসনে ভোটাৰক স্পষ্টভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিছে । এন ডি এ চৰকাৰ বিপুল সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে গঠন হ’ব ।’’
#WATCH | पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल पर कहा, " बिहार की जनता ने, लोकतंत्र की जननी की भूमि पर निवास करने वाले हर बिहारी, जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया उन्हें सबक सिखाने का निर्णय दे दिया है। डबल इंजन की सरकार,… pic.twitter.com/Fl1QLs0GZj— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 12, 2025
উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় কুমাৰ সিনহাই কয়, ‘‘বিহাৰৰ জনসাধাৰণে ডবল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰি ৰাজ্যখনক হেয় প্ৰতিপন্ন কৰাসকলৰ প্ৰতি এক শক্তিশালী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু নীতিশ কুমাৰৰ উন্নয়নমূলক নীতিত থকা আস্থাৰ বাবে বিহাৰৰ সকলো ৰাইজক আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনাইছো ।’’
জনতা দল-ইউনাইটেডৰ নেতা ৰাজীৱ ৰঞ্জন প্ৰসাদে ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছিল যে প্ৰকৃত ফলাফলে এগজিট প’লৰ ধাৰাক অতিক্ৰম কৰিব । তেওঁ কয়, ‘‘আকৌ এবাৰ নীতিশ কুমাৰৰ নেতৃত্বত এন ডি এ চৰকাৰ গঠন হ’ব । ডবল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ পদক্ষেপৰ সৈতে মিলি তেওঁৰ কামে বিশেষকৈ মহিলাৰ মাজত ভোটাৰৰ সমৰ্থন অধিক শক্তিশালী কৰিছে ।’’
হাম পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তথা বিহাৰ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী সন্তোষ কুমাৰ সুমনে উল্লেখ কৰে, ‘‘জনসাধাৰণেই হৈছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণকাৰী । এইক্ষেত্ৰত দেখুওৱা উৎসাহ আৰু বিশ্বাসৰ ভিত্তিত আমি ২০১০ চনৰ তুলনাত আৰু অধিক আসন লাভ কৰাৰ আশা কৰিছো । শূন্য প্ৰতিশ্ৰুতি, কাৰ্যকৰী নোহোৱা কৌশল, নেতৃত্বৰ অভাৱৰ বাবে গ্ৰেণ্ড এলায়েন্স পিছপৰি ৰৈছে ।’’
বিহাৰত দুটা পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত ভোটাৰৰ অভূতপূৰ্ব অংশগ্ৰহণ দেখা যায় ৷ ৬ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত ৬৫.০৮% আৰু ১১ নৱেম্বৰত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত ৬৯.১২% ভোটদান সম্পন্ন হয় । সামগ্ৰিকভাৱে ভোটদানৰ হাৰে অতিক্ৰম কৰে ৬৭% ৷ অৱশ্যে সকলো জল্পনা-কল্পনাৰ ওৰ পৰিব ১৪ নৱেম্বৰত ৷
লগতে পঢ়ক: ২৪৩খন বিধানসভাৰ আসনত ঐতিহাসিক ভোটদান; নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰশংসা