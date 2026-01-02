ETV Bharat / politics

'৬৭ ত পিতৃ '২১ ত পুত্ৰ, ২০২৬ ত ? জানো আহক তেজপুৰ সমষ্টিক

সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ এক অৱলোকন । ন-দুৱাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হৈছে কেবাটাও অঞ্চল ।

তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ এক অবলোকন (ETV Bharat Assam)
Published : January 2, 2026 at 8:10 PM IST

Updated : January 2, 2026 at 8:33 PM IST

তেজপুৰ: ২০২৫ বাগৰি ২০২৬ সোমোৱাৰ লগে লগে বাঢ়িছে নিৰ্বাচনী উৎসুকতা । এই নিৰ্বাচনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ২০২৪ চনৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । ৰাজ্যৰ মুঠ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত অন্যতম এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধানসভা হৈছে অসমৰ সংস্কৃতিৰ বৰঘৰখ্যাত তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টি ।

পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত:

৬৭ নং তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ কেইটামান অংশ যোৱা লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পৰা কাষৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ লগত সংলগ্ন হৈ পৰিছে । পূৰ্বৰ তেজপুৰ চহৰৰ পৰা লৈ জীয়াভৰলী নদীৰ সমীপৰ পাঁচমাইলৰ কিছু অংশ বৰ্তমান জিলাখনৰ ন-দুৱাৰ সমষ্টিৰ লগত সন্নিবিষ্ট হৈছে ।

কিমানৰ নাম কৰ্তন আৰু কিমানৰ সংযোজন (ETV Bharat Assam GFX)

সমষ্টিটো চুবুৰীয়া সমষ্টি ৰঙাপৰা আৰু পশ্চিমে বৰচলা সমষ্টিৰ লগত সন্নিবিষ্ট হৈ আছে । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে নতুনকৈ নামাকৰণ হোৱা ন-দুৱাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হৈছে তেজপুৰ সমষ্টিৰ কিছু অংশ ।

মুঠ ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা:

তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ চহৰখনৰ মুঠ ১৯ টা ৱাৰ্ড পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত । সেয়ে পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত এই ৱাৰ্ডৰ কোনো সালসলনি হোৱা নাই, কাৰণ চহৰখন সমষ্টিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ একাষৰীয়া ।

বৰ্তমান কেইটা ৱাৰ্ড আৰু কিমান ভোটাৰ তেজপুৰ সমষ্টিত (ETV Bharat Assam GFX)

তেজপুৰ পৌৰসভাৰ ৱাৰ্ডসমূহৰ বিৱৰণ এনেধৰণৰ-

  • ১ নং ৱাৰ্ড: জাহাজঘাট, কপাহী পথ ,
  • ২ নং ৱাৰ্ড: লালমাটি,
  • ৩ নং ৱাৰ্ড: কুমাৰগাঁও, কছাৰীগাঁও,
  • ৪ নং ৱাৰ্ড: কমাৰচুবুৰী ,ত্ৰিবেণী,
  • ৫ নং ৱাৰ্ড: এ এছ টি চি, ৰানু চিং ৰোড, ক’ল পাৰ্ক,
  • ৬ নং ৱাৰ্ড: হৰাইজন কলনী, বৰহোলিয়া,
  • ৭ নং ৱাৰ্ড: এল বি ৰোড, মহাভৈৰৱ ,
  • ৮ নং ৱাৰ্ড: জ্যোতিষ পথ, বেংগলী থিয়েটাৰ হল, আম্বাগান,
  • ৯ নং ৱাৰ্ড: হৰি পটি, অনন্ত হল ৰোড, বিকে মেমৰিয়েল,
  • ১০ নং ৱাৰ্ড: এল ডি এছ ৰোড, তেজপুৰ একাডেমী,
  • ১১ নং ৱাৰ্ড: কলিবাৰী,
  • ১২ নং ৱাৰ্ড: এক্স পুলিচ লাইন, পুৰণি এন টি পথ, ধনু বজাৰ,
  • ১৩ নং ৱাৰ্ড: প’ল’ ফিল্ড, নেপালী পট্টি
  • ১৪ নং ৱাৰ্ড: প’ল’ ফিল্ড, গাৰোৱান পট্টি,
  • ১৫ নং ৱাৰ্ড: ৰবৰ বাগান, মধ্যপাৰা
  • ১৬ নং ৱাৰ্ড: ঘৰপোৰা চুবুৰী, দৰং কলেজ পশ্চিম,
  • ১৭ নং ৱাৰ্ড: উষা নগৰ, হাজৰাপাৰ, কামাৰ চুবুৰী,
  • ১৮ নং ৱাৰ্ড: হাজাৰাপাৰ, ৰে'লগেট,
  • ১৯ নং ৱাৰ্ড: ব্ৰজেন নগৰ, চান্দমাৰী, ঔগুৰি

ভোটাৰ তালিকা:

বিশেষ পুনৰীক্ষণ (Special Revision–SR) প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তৰ্গত ৬৭ নং–তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটকেন্দ্ৰ – ২২৫টা । বৰ্তমান নতুন সংযোজন হৈছে– ৩,৫৩১ জন । নাম কৰ্তন হৈছে-২,৪৬৩ জনৰ । মুঠ বৃদ্ধি হোৱা ভোটাৰ সংখ্যা-১,০৬৮ জন । মুঠ ভোটাৰ-১,৮০,৮৮৫ জন ।

তেজপুৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় (ETV Bharat Assam)
তেজপুৰ জিলা সংগ্ৰহালয় (ETV Bharat Assam)
তেজপুৰৰ গৌৰৱ চিত্ৰলেখা উদ্যানৰ ভিতৰভাগ (ETV Bharat Assam)
চিত্ৰলেখা উদ্যানৰ উষা-অনিৰুদ্ধৰ বিশেষ স্থান (ETV Bharat Assam)

পূৰ্বতে সমষ্টিত মহিলা ভোটাৰ আছিল ৯০,৮৯৩ গৰাকী আৰু পুৰুষ ভোটাৰ আছিল ৮৫,৭৮৮ গৰাকী । বৰ্তমান ১০৬৮ বৃদ্ধি হৈ সমষ্টিটোত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছেগৈ ১,৮০,৮৮৫ জন । অৱশ্যে নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ঘোষণা অনুসৰি সম্পূৰ্ণ তথ্য প্ৰকাশ পাব ফেব্ৰুৱাৰী মাহতহে ।

১৯৬৭ চনত তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈছিল কলাগুৰু (ETV Bharat Assam)
প্ৰাক্তন বিধায়ক বিজিত শইকীয়া (ETV Bharat Assam)
প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক বৃন্দাবন গোস্বামী (ETV Bharat Assam)
প্ৰাক্তন বিধায়ক প্ৰয়াত ৰাজেন বৰঠাকুৰ (ETV Bharat Assam)
বৰ্তমানৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভা (ETV Bharat Assam)

তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টি:

ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা, কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা, নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা ,সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ কৰ্ম সাধনাৰ স্থান তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টি অসমৰ ভিতৰতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি । সমষ্টিটোত স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিধায়কসকলৰ অন্যতম কমলা প্ৰসাদ আগৰৱালা, বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা, বিজয় চন্দ্ৰ ভাগৱতী, ডাঃ ৰবীন্দ্ৰ কুমাৰ গোস্বামী আৰু নবীন চন্দ্ৰ কাঠ হাজৰিকা । বৰ্তমানো সমষ্টিটোৰ বিধায়ক হিচাপে আছে কলাগুৰুৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৃথ্বীৰাজ ৰাভা ।

সমষ্টিৰ ইতিহাস:

১৯৫২ চনত বিশ্বদেৱ শৰ্মা (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ) আৰু কমলা প্ৰসাদ আগৰৱালা (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ) ১৯৫৭ চনত নিৰ্বাচিত হৈছিল ৷ সেই সময়ৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ পূৰ্বে তেজপুৰ উত্তৰ আৰু তেজপুৰ দক্ষিণ সমষ্টিৰ এক বিশেষ অস্তিত্ব আছিল । বৰ্তমান পশ্চিমে মিলনপুৰ পক্ষীয়াঝাৰ আৰু উত্তৰে গৰৈমাৰি আৰু পূবে নপাম আৰু পাঁচমাইলৰ পৰা লৈ ভোমোৰাগুৰি আৰু দক্ষিণে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চৰ অঞ্চল আৰু বুঢ়া চাপৰি তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ।

আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈ বিধায়কৰ তালিকা (ETV Bharat Assam GFX)

স্বাধীনোত্তৰৰ পৰা বৰ্তমানলৈ বিধায়কসকলৰ তালিকা:

  • দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত ১৯৫৭ চনত প্ৰথম গৰাকী বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ কমলা প্ৰসাদ আগৰৱালা । ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়তো ১৯৬২ চনতো তেৱেঁই বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ।
  • ১৯৬৭ চনত নিৰ্দলীয় ভাৱে কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ।
  • ১৯৭০ চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ বিজয় চন্দ্ৰ ভাগৱতী ।
  • ১৯৭২ চনত ৰবীন্দ্ৰ কুমাৰ গোস্বামীয়ে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ বিজয় সাব্যস্ত কৰে ।
  • ১৯৭৮ চনত জনতা পাৰ্টীৰ পৰা জীবন বৰাই বিধায়ক হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে ।
  • ১৯৮৩ চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ নবীন চন্দ্ৰ কাঠ হাজৰিকাই বিধায়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ প্ৰেক্ষাপটত গঠন হোৱা অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰথমগৰাকী বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় বৃন্দাবন গোস্বামী । ১৯৮৫ চনতো বৃন্দাবন গোস্বামীয়েই বিধায়ক হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে ।
  • ১৯৯১ চনত সমষ্টিটো পুনৰ কংগ্ৰেছৰ অধীনলৈ যায় । এই কাৰ্যকালত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ বিজিত শইকীয়া জয়ী হৈ উদ্যোগ মন্ত্ৰী হিচাপে সমষ্টিটোত প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।
  • ১৯৯৬ চনত পুনৰ অসম গণ পৰিষদৰ পৰা বৃন্দাবন গোস্বামী বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । একেৰাহে ২০০১ চনত তৃতীয় বাৰৰ বাবে, ২০০৬ চনত চতুৰ্থ বাৰৰ বাবেও আৰু ২০১৬ চনতো পঞ্চমবাৰৰ বাবে বৃন্দাবন গোস্বামীয়েই বিধায়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে ।
  • মাজতে ২০১১ চনত বৃন্দাবন গোস্বামীৰ হাতৰ পৰা এটা কাৰ্যকাল কাঢ়ি নিয়ে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে । ২০১১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰাজেন বৰঠাকুৰে পৰাস্ত কৰে বৃন্দাবন গোস্বামীক ।
  • ২০২১ চনত কলাগুৰুৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত বিজয় মুকুট পিন্ধি বৰ্তমানৰ বিধায়ক হিচাপে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে ।

উল্লেখ যে, সমষ্টিটোত সৰ্বাধিক সময় বিধায়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা বিধায়কগৰাকী হৈছে, প্ৰাক্তন শিক্ষা মন্ত্ৰী তথা অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বৃন্দাবন গোস্বামী ।

Last Updated : January 2, 2026 at 8:33 PM IST

