বিজেপিলৈ গৈয়েই কপাল ফুলিল ভূপেন বৰাৰ: লখিমপুৰৰ চাৰিটা সমষ্টি বিজেপিৰ দখলত

বিজেপিলৈ গৈয়েই কপাল ফুলিল ভূপেন বৰাৰ: লখিমপুৰৰ চাৰিটা সমষ্টি বিজেপিৰ দখলত
লখিমপুৰ জিলাৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ ভিতৰত চাৰিটা সমষ্টি বিজেপিয়ে আৰু এটা কংগ্রেছে দখল কৰে ।
Published : May 4, 2026 at 7:46 PM IST
লখিমপুৰ: লখিমপুৰ জিলাৰ চাৰিটা সমষ্টিত বিজেপিৰ জয়যাত্ৰা । অৱশ্যে এটা কাঢ়িলে কংগ্রেছে । প্ৰায় মাহজোৰা অপেক্ষাৰ অন্তত সোমবাৰে ঘোষণা হয় নিৰ্বাচনী ফলাফল । লখিমপুৰৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত চাৰিটা সমষ্টিত বিজেপিয়ে বিজয় সাব্যস্ত কৰাৰ বিপৰীতে এটা সমষ্টি কংগ্রেছে দখল সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
জিলাখনৰ ৭৩নং বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰা ভূপেন বৰাই । তেওঁ নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেছৰ ৰাম নাৰায়ণ ভৃঞাক পৰাস্ত কৰে । উল্লেখ্য, বিগত দুটাকৈ নিৰ্বাচনত ভূপেন বৰাই কংগ্রেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে সমষ্টিটোত পৰাজয়বৰণ কৰিছিল । এইবাৰ তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰি সমষ্টিটোত নিৰ্বাচনত অৱতীর্ণ হয় আৰু বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল । বিগত সময়ত ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰা ভূপেন বৰা এইবাৰ জয়ৰ মুখ দেখাৰ আঁৰত মুখ্যমন্ত্রীৰ অৱদান সৰ্বাধিক বুলি বিবেচিত হৈছে ।
আনহাতে, নৱগঠিত ৰঙানদী সমষ্টিতো বিজেপিৰ ঋষিৰাজ হাজৰিকা বিজয়ী হয় । তেওঁ কংগ্রেছৰ জয়ন্ত খাউণ্ডক বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে । তেওঁৰ এই বিজয়ৰ নেপথ্যতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শক্তিশালী প্ৰচাৰ অভিযান অন্যতম বুলি বিবেচিত হৈছে ।
ইফালে ৭৬ নং লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে মানৱ ডেকাই । তেওঁ কংগ্রেছৰ ঘন বুঢ়াগোঁহাইক বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে । উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রীৰ শক্তিশালী প্ৰচাৰ অভিযানৰ উপৰি বিগত সময়ত তেওঁ কৰা উন্নয়নমূলক কাম-কাজৰ সৰ্বাধিক প্ৰভাৱ পৰে ।
৭৭ নং ঢকুৱাখনা সমষ্টিত বিজেপিৰ নৱ দলে বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্রেছৰ আনন্দ নৰহক পৰাস্ত কৰে । সমষ্টিটোত নৱ দলেৰ বিগত সময়ৰ উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ প্ৰভাৱ এই নিৰ্বাচনত পৰে ।
ব্যতিক্রম হয় ৭৫ নং নাওবৈচা সমষ্টিত । নাওবৈচাত অগপৰ প্ৰাৰ্থী বসন্ত দাসক বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে কংগ্রেছৰ প্ৰাৰ্থী জয় প্ৰকাশ দাসে । এই সমষ্টিটোত বিগত সময়ত ভৰত নৰহে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল যদিও উন্নয়ন শূন্য বুলি অভিযোগ উঠি আহিছিল । কংগ্রেছবিৰোধী ঢৌ থকাৰ পিছতো সমষ্টিটোত পুনৰ কংগ্রেছ ক্ষমতালৈ অহাৰ অন্তৰালত বিজেপিবিৰোধী ঢৌ থকা বুলি বিবেচিত হৈছে ।
সংখ্যালঘু প্ৰভাৱ থকা সমষ্টিটোত বিজেপিয়ে আস্থা লাভ কৰিব নোৱাৰিলে । যাৰবাবে বিজেপিৰ জয়জয়-ময়ময় অৱস্থাতো সমষ্টিটো কংগ্রেছে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
উল্লেখ্য যে লখিমপুৰ সমষ্টিৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থী মানৱ ডেকাই অসমত তিনিটা 'এইচ'ৰ বাবে বিজেপি ক্ষমতালৈ অহাৰ পথ প্ৰশস্ত হয় বুলি কয় । তেওঁ কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, হিতাধিকাৰী, হিন্দুত্বৰ বাবে বিজেপি শাসনলৈ আহিছে । লগত উন্নয়ন আছেয়ে ।"
আনহাতে, ভূপেন বৰা, ঋষিৰাজ হাজৰিকায়ো নিজৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰে । ভূপেন বৰাই কংগ্রেছ নেতৃত্বক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।