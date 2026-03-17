নগাঁৱৰ মুঠ ১৮৬৮ টা ভোটকেন্দ্ৰৰ ২০০টা পৰিচালনা কৰিব মহিলাই
বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু জিলা প্ৰশাসন। নগাঁও জিলাত ১৮৬৮টা ভোটকেন্দ্ৰৰ ১৫৯ টা স্পৰ্শকাতৰ ভোটকেন্দ্ৰ চিহ্নিত প্ৰশাসনৰ । ভূৱা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ প্ৰশাসন।
Published : March 17, 2026 at 12:26 PM IST
নগাঁও : অহা ৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব লগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে নগাঁও জিলা প্ৰশাসন । নগাঁও জিলাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনৰ প্ৰস্তুতিৰ লগতে সোমবাৰে কিছু তথ্য সদৰী কৰে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ।
জিলাখনৰ মুঠ ১৮৬৮ টা ভোটকেন্দ্ৰত মুঠ ১৫,৫১,৫৩০ গৰাকী ভোটাৰে সাব্যস্ত কৰিব ভোটাধিকাৰ । ইয়াৰে ভিতৰত-
- ধিং বিধানসভা সমষ্টিত - ২৩৫,৪৮১ গৰাকী
- ৰূপহীহাট বিধানসভা সমষ্টিত - ২৩১,৫৮৪ গৰাকী
- কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত- ১৮৮,৯৮২ গৰাকী
- চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিত- ২২৪,৮২৬ গৰাকী
- বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত - ২৩০,৪৭১ গৰাকী
- নগাঁও-বটদ্ৰৱা বিধানসভা সমষ্টিত - ১৯৭,২৮৪ গৰাকী
- ৰহা বিধানসভা সমষ্টিত- ২৪২,৯০২ গৰাকী
নগাঁৱৰ ড'চন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ৫৫ নং ধিং, ৫৬ নং ৰূপহী, ৫৮ নং চামগুৰি সমষ্টিৰ ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব । চৰকাৰী বালক উচ্চতৰ বিদ্যালয়ত ৫৯নং বঢ়মপুৰ আৰু ৫৭নং কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব ।
চৰকাৰী বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ৬০ নং নগাঁও-বটদ্ৰৱা আৰু ৬১ নং ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি সোমবাৰে নগাঁও আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত সদৰী কৰে জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ।
জিলাখনত সৰ্বমুঠ ১৮৬৮ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ২০০ টা ভোটকেন্দ্ৰ মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব । জিলাখনৰ মুঠ ১৮৬৮ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ১৫৯ টা ভোটকেন্দ্ৰ স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে ।
জিলা আয়ুক্তই সদৰী কৰা তথ্য অনুসৰি, জিলাখনৰ ধিঙত সৰ্বাধিক ৫২ টা স্পৰ্শকাতৰ ভোটকেন্দ্ৰ চিহ্নিত হোৱাৰ লগতে ৰূপহীহাটত ৩১ টা, কলিয়াবৰত ১৪ টা, চামগুৰিত ৪২ টা, বঢ়মপুৰত ৮ টা, নগাঁও-বটদ্ৰৱাত ৭ টা, ৰহা বিধানসভা সমষ্টিত ৪ টা ভোটকেন্দ্ৰ স্পৰ্শকাতৰ ভোটকেন্দ্ৰ হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছে ।
এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত CCTV সংস্থাপন কৰা হ'ব বুলি আয়ুক্তগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে । নিৰাপত্তা দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই নিৰ্বাচনত ২৮ টা দল মোতায়ন কৰা হ'ব । জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ২৮ টা কোম্পানী মোতায়েন কৰাৰ কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰে ।
লগতে নিকা আৰু স্বচ্ছ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ৬৪ টা ফ্লায়িং স্কোৱাডৰ দল গঠন কৰা হৈছে বুলি সংবাদমেলতে উল্লেখ কৰে আয়ুক্তগৰাকীয়ে । নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় কোনো ভূৱা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰি বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰে নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ।
সোমবাৰে আয়োজিত সংবাদমেলত জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া, জিলা জনসংযোগ বিষয়া বিকাশ শৰ্মাও উপস্থিত থাকে ।