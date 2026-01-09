'ভোট চুৰি'ৰ অভিযোগেৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ বিৰোধী ঐক্যৰ
ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ বিৰোধীৰ গোচৰ । নিৰ্বাচন আয়োগতো দিলে স্মাৰক পত্ৰ ।
Published : January 9, 2026 at 2:57 PM IST
গুৱাহাটী: ভোট চুৰিৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ বিৰোধীৰ গোচৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীকো সাঙুৰি নিৰ্বাচন আয়োগক বিৰোধীয়ে দিলে স্মাৰক পত্ৰ । ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত শুকুৰবাৰে এজাহাৰ দাখিল কৰিলে বিৰোধী ঐক্যই । প্ৰায় ৬০ টাকৈ বিধানসভা সমষ্টিত ভোটাৰ তাৰিকাৰ পৰা ভোটাৰৰ নাম কৰ্তনৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বিৰোধী ঐক্যই দাখিল কৰে এই এজাহাৰ ।
দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পাছত শুকুৰবাৰে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা ৰিপুণ বৰাই কয়,"আজি আমি সকলো বিৰোধী দলে ঐক্যবদ্ধভাৱে আহি দিছপুৰ থানাত বিজেপিৰ দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ ওপৰত নিৰ্বাচন আয়োগৰ আইন অমান্য কৰাৰ বাবে জনতাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা আইন ভংগ কৰাৰ বাবে আৰক্ষীক তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি এখন স্মাৰক পত্ৰ দাখিল কৰিছোঁ ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"আমাৰ অভিযোগটো হৈছে এইটোৱেই যে যোৱা চাৰি জানুৱাৰী তাৰিখে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই যি ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰিছিল, সেই ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ যোগেদি তেওঁৰ দলৰ বিধায়কসকলক আৰু তেওঁৰ দলৰ জিলাৰ সভাপতিসকলক তেওঁ এটা নিৰ্দেশ দিছিল ৬০ টা বিধানসভা সমষ্টিত যিসকল মানুহে সাধাৰণতে কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰি আহিছিল আৰু বিজেপিক ভোট নিদিয়ে তেনেকুৱা মানুহবোৰৰ নাম কাটি ভোটাৰ তালিকা বনাই, ১২ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত দাখিল কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছিল ।"
বৰাই উল্লেখ কৰে,"১২ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত সেই তালিকা পোৱাৰ পিছত যাতে নিৰ্বাচন আয়োগৰ যোগেদি সেই সমষ্টিৰ পৰা গড়ে ৫ ৰ পৰা ১০ হাজাৰ তেনেকুৱা বিজেপি বিৰোধী ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰিব পাৰে । এই কথাবিলাক অসমৰ মিডিয়াত ওলাইছে । অসম বিধানসভাৰ এগৰাকী বিধায়কে নিজ কাণেৰে এই গোটেই কথাখিনি শুনিছে আৰু তেওঁ এই গোটেই কথাখিনি সংবাদমাধ্যমত কৈছে ।"
নিৰ্বাচন আয়োগৰ ভূমিকাক লৈ বৰাই কয়, "এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিৰ্বাচন আয়োগে কোনোধৰণৰ ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে লোৱা নাই । নিজাববীয়াকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল । সেইকাৰণে আমি গোটেইবোৰ বিৰোধী দল একত্ৰিত হৈ তেওঁৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ । ইয়াৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে এটা তদন্ত কৰিব লাগে আৰু যাতে তেওঁৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ কথোপকথনখিনি বিভ্ৰান্ত কৰিব নোৱাৰে, সেইখিনি সংগ্ৰহ কৰিব লাগে আৰু অসমৰ ৰাইজক জনাব লাগে ।"
বিৰোধী ঐক্যৰ হৈ থানা আৰু নিৰ্বাচনী আয়োগত উপস্থিত হয় সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন, ৰিপুণ বৰা, মীৰা বৰঠাকুৰ, ৰাইজৰ দলৰ ৰাছেল হুছেইন, অজাপৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ, চি পি আই এমৰ সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰ আদি ।
এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে অজাপৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "বিজেপিৰ হাতত নিৰ্বাচন জয় কৰিবৰ বাবে বেলেগ বিকল্প নাই । ভোট চুৰি কৰাক বাদ দি তেওঁলোকৰ বেলেগ কোনো ৰাস্তা নাই । কাৰণ জানে যে অসমৰ সকলো ৰাইজে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিবৰ বাবে ঐক্যবদ্ধ হৈছে আৰু আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ দলসমূহ ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবাঢ়িছোঁ । ভোট চুৰিৰ ঘটনা আমি আগতেই অসমৰ্থিত সূত্ৰত গম পাইছিলোঁ । আগতে ৩১ টা সমষ্টি লক্ষ্য কৰি লৈছিল, য'ত ভোট কাটিব । এতিয়া ৬০ টালৈ বৃদ্ধি কৰিছে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই ।"
ইফালে চি পি আই এমৰ সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰে কয়, "বজালী জিলাত ১১৫ টা বুথত যিবোৰ ভোট মুছলিম প্ৰধান যাৰ বি এল অ'সকল হৈছে মুছলিম, তেনেকুৱা ১১৫ টা বুথ তেওঁলোকে বাচি উলিয়াইছে । ডি চি, মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাস আৰু লগতে আছিল নিৰ্বাচন বিষয়া । তেওঁলোকে ১১৫ জন হিন্দু শিক্ষক বাচি লৈছে আৰু তেওঁলোকক আনি কৈছে যে এই বুথবোৰত তেওঁলোক গৈ ভোটাৰৰ নাম কটাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে । তেতিয়া শিক্ষকবোৰে প্ৰশ্ন কৰিলে যে আপোনালোকে আমাক এইটো লিখিতভাৱে অফিচিয়েলী দিবনে নাই ? তেতিয়া কৈছে নাই, আমি অফিচিয়েলী নিদিওঁ ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "ইতিমধ্যে এইটো নিৰ্বাচন আয়োগকো দিয়া হৈছে । আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে অভিযোগ কৰিছোঁ । এতিয়ালৈকে নিৰ্বাচন আয়োগে এটা উত্তৰো দিয়া নাই । গতিকে মই ভাৱো যে প্ৰতিটো সমষ্টিত তেওঁলোকে হিচাপ কৰি কৰি এনেকুৱা কাণ্ডবোৰ কৰিছে । এটাই লক্ষ্য যাতে নিৰ্বাচনত আচল ফলাফলটো বিকৃত কৰিব পাৰে ।"