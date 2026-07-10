ETV Bharat / politics

নতুনত্ব নোহোৱা গতানুগতিক: বাজেট সন্দৰ্ভত বিৰোধীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

বাজেটক 'নতুন বটলত পুৰণি মদ' আখ্যা অখিল গগৈৰ । গতানুগতিক, ঘাটি বাজেট বুলিলে বিৰোধী দলপতি ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে ।

Assam budget 2026
বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বিত্তমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 10, 2026 at 5:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : বিধানসভাত শুকুৰবাৰে বিত্তমন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰে। শাসকীয় পক্ষই বাজেটখনক জনকল্যাণমুখী বাজেট আখ্যা দিয়াৰ বিপৰীতে বিৰোধীয়ে এই বাজেটত কোনো নতুনত্ব বিচাৰি নাপালে।

বাজেট সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বিৰোধী দলপতি ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে কয়, "এইখন এখন গতানুগতিক বাজেট । নতুনত্ব একো নাই । এইখন এখন ঘাটি বাজেট । আঁচনিৰ কথা আগতেও কৈছিল । য‍াৰ বাবে এইখন গতানুগতিক বাজেট বুলি কৈছোঁ । আগে-পিছে যি বাজেট চলি থাকে তাকেই দিছে । নতুন একো পোৱা নাই । বিধায়ক পুঁজি বঢ়াই দিছে । সেইটোও আগতেই ঘোষণা কৰা।"

Assam budget 2026
বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বে বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অন্যান্যসকল (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, বাজেট সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কয়, "সচাঁ কথা ক'বলৈ গ'লে বাজেটখনত একোৱে নাই । বাজেটত কৈছে যে বাজেটৰ বাবে যিটো পইচা আহিব তাৰ ২০ শতাংশ ধাৰৰ পৰা আহিব । এইবাৰ বাজেটখন দিছে ২ লাখ ৮৫ হাজাৰ কোটি টকাৰ । নতুনকৈ ২০ শতাংশ ধাৰ ল'লে অসমৰ ধাৰো ২ লাখ ৮৫ হাজাৰ কোটি টকাই হ'বগৈ । অৰ্থাৎ অসমৰ যিমান ধাৰ বাজেটৰ পৰিমাণো সিমান । তেনেস্থলত সেইখন বাজেট কেনেকুৱা হ'ব সকলোৱে নিজে কল্পনা কৰক ।"

বাজেট সন্দৰ্ভত বিৰোধীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

বাজেটক নতুন বটলত পুৰণি মদ আখ্যা দি তেওঁ লগতে কয়, "এই বাজেটখন নতুন বটলত পুৰণি মদৰ দৰে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ২০১৬-১৭ চনত দিয়া বাজেটখন অষ্টাদশ মুকুটাৰ মালাৰ ১৮ টা আঁচনিকে ইয়াত কপি কৰিছে । তাকো ১২ টাহে কৰিছে । বাজেটখনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰকল্পবোৰৰ নাম কৈছে । কাজিৰঙা এলিভেটেড কৰিড'ৰৰ লগত ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাজেটৰ কি সম্পৰ্ক । গুৱাহাটী ৰিং ৰোডৰ বাবে কেন্দ্ৰই পইচা দিব । ইয়াত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কি কথা আছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "বাজেটত ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰকল্প নাই । কেৱল খিলঞ্জীয়া মানুহ কিছুমানক খেদি বিমানবন্দৰৰ ওচৰত এৰ'টচিটি বুলি এখন টাউন নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে । আন কোনো প্ৰকল্প নাই । যোৱা সাত বছৰ বাজেট দেখিলোঁ । কিন্তু এনেকুৱা ফ্লপ বাজেট মই জীৱনত প্ৰথম দেখিছোঁ । কেৱল আৰু কেৱল ডিবিটি দিছে । হিতাধিকাৰী আঁচনি দিছে । উৎপাদনশীলতাৰ কোনো আঁচনি নাই । বাজেটখনত একোৱে নাই । পীযুষ হাজৰিকাৰ মনটো ভাল লগাবৰ বাবে আৰু যাতে বিসম্বাদ নকৰে তাৰ বাবে জলসিঞ্চন বিভাগত চাৰি হাজাৰ কোটি টকা দিছে । এই বাজেটখন শূন্য । মই জীৱনত দেখা আটাইতকৈ বেয়া বাজেট এইখন । মুঠতে নতুন বটলত পুৰণি মদ ।"

বাজেট সন্দৰ্ভত বিৰোধীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

ইফালে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক জুবেইৰ আনমে কয়, "মই একো নতুনত্ব পোৱা নাই । বাজেটখন ভালদৰে চোৱা নাই । চালে ভালদৰে ক'ব পাৰিম । সম্পূৰ্ণ নোচোৱাকৈ ভালদৰে ক'ব নোৱাৰিম । বিজেপিয়ে ৰাইজৰ পৰা ইমান ডাঙৰ এটা মেনডেট পোৱাৰ পিছত বাজেটখনত তাৰ প্ৰতিফলন থাকিব লাগিছিল । কিন্তু সেই প্ৰতিফলন দেখা নাপালোঁ । আশা বহুত আছিল।"

বাজেটত জুবিন ক্ষেত্রক লৈ কোনো কথা উল্লেখ নথকা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "যদি নাই এইটো এটা ডাঙৰ কথা । আমি এইটো হাউছত উত্থাপন কৰিম।"

লগতে পঢ়ক :অহা বছৰৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীয়ে আৰু নাপাব স্কুটী, গুৱাহাটীত ৰিং ৰোডৰ কাষে কাষে চলিব মেট্ৰ’ ৰে’ল... বাজেটত আৰু কি কি আছে ?
লগতে পঢ়ক :আগষ্টৰ পৰা হিতাধিকাৰীলৈ অৰুণোদয় আৰু দাইল-চেনি, অহা বছৰৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীয়ে নাপায় স্কুটী, আৰু কি কি আছে বাজেটত ?

TAGGED:

ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION
অসম বাজেট ২০২৬
বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM BUDGET 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.