নতুনত্ব নোহোৱা গতানুগতিক: বাজেট সন্দৰ্ভত বিৰোধীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

নতুনত্ব নোহোৱা গতানুগতিক: বাজেট সন্দৰ্ভত বিৰোধীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
বাজেটক 'নতুন বটলত পুৰণি মদ' আখ্যা অখিল গগৈৰ । গতানুগতিক, ঘাটি বাজেট বুলিলে বিৰোধী দলপতি ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে ।
Published : July 10, 2026 at 5:56 PM IST
গুৱাহাটী : বিধানসভাত শুকুৰবাৰে বিত্তমন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰে। শাসকীয় পক্ষই বাজেটখনক জনকল্যাণমুখী বাজেট আখ্যা দিয়াৰ বিপৰীতে বিৰোধীয়ে এই বাজেটত কোনো নতুনত্ব বিচাৰি নাপালে।
বাজেট সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বিৰোধী দলপতি ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে কয়, "এইখন এখন গতানুগতিক বাজেট । নতুনত্ব একো নাই । এইখন এখন ঘাটি বাজেট । আঁচনিৰ কথা আগতেও কৈছিল । যাৰ বাবে এইখন গতানুগতিক বাজেট বুলি কৈছোঁ । আগে-পিছে যি বাজেট চলি থাকে তাকেই দিছে । নতুন একো পোৱা নাই । বিধায়ক পুঁজি বঢ়াই দিছে । সেইটোও আগতেই ঘোষণা কৰা।"
আনহাতে, বাজেট সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কয়, "সচাঁ কথা ক'বলৈ গ'লে বাজেটখনত একোৱে নাই । বাজেটত কৈছে যে বাজেটৰ বাবে যিটো পইচা আহিব তাৰ ২০ শতাংশ ধাৰৰ পৰা আহিব । এইবাৰ বাজেটখন দিছে ২ লাখ ৮৫ হাজাৰ কোটি টকাৰ । নতুনকৈ ২০ শতাংশ ধাৰ ল'লে অসমৰ ধাৰো ২ লাখ ৮৫ হাজাৰ কোটি টকাই হ'বগৈ । অৰ্থাৎ অসমৰ যিমান ধাৰ বাজেটৰ পৰিমাণো সিমান । তেনেস্থলত সেইখন বাজেট কেনেকুৱা হ'ব সকলোৱে নিজে কল্পনা কৰক ।"
বাজেটক নতুন বটলত পুৰণি মদ আখ্যা দি তেওঁ লগতে কয়, "এই বাজেটখন নতুন বটলত পুৰণি মদৰ দৰে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ২০১৬-১৭ চনত দিয়া বাজেটখন অষ্টাদশ মুকুটাৰ মালাৰ ১৮ টা আঁচনিকে ইয়াত কপি কৰিছে । তাকো ১২ টাহে কৰিছে । বাজেটখনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰকল্পবোৰৰ নাম কৈছে । কাজিৰঙা এলিভেটেড কৰিড'ৰৰ লগত ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাজেটৰ কি সম্পৰ্ক । গুৱাহাটী ৰিং ৰোডৰ বাবে কেন্দ্ৰই পইচা দিব । ইয়াত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কি কথা আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বাজেটত ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰকল্প নাই । কেৱল খিলঞ্জীয়া মানুহ কিছুমানক খেদি বিমানবন্দৰৰ ওচৰত এৰ'টচিটি বুলি এখন টাউন নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে । আন কোনো প্ৰকল্প নাই । যোৱা সাত বছৰ বাজেট দেখিলোঁ । কিন্তু এনেকুৱা ফ্লপ বাজেট মই জীৱনত প্ৰথম দেখিছোঁ । কেৱল আৰু কেৱল ডিবিটি দিছে । হিতাধিকাৰী আঁচনি দিছে । উৎপাদনশীলতাৰ কোনো আঁচনি নাই । বাজেটখনত একোৱে নাই । পীযুষ হাজৰিকাৰ মনটো ভাল লগাবৰ বাবে আৰু যাতে বিসম্বাদ নকৰে তাৰ বাবে জলসিঞ্চন বিভাগত চাৰি হাজাৰ কোটি টকা দিছে । এই বাজেটখন শূন্য । মই জীৱনত দেখা আটাইতকৈ বেয়া বাজেট এইখন । মুঠতে নতুন বটলত পুৰণি মদ ।"
ইফালে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক জুবেইৰ আনমে কয়, "মই একো নতুনত্ব পোৱা নাই । বাজেটখন ভালদৰে চোৱা নাই । চালে ভালদৰে ক'ব পাৰিম । সম্পূৰ্ণ নোচোৱাকৈ ভালদৰে ক'ব নোৱাৰিম । বিজেপিয়ে ৰাইজৰ পৰা ইমান ডাঙৰ এটা মেনডেট পোৱাৰ পিছত বাজেটখনত তাৰ প্ৰতিফলন থাকিব লাগিছিল । কিন্তু সেই প্ৰতিফলন দেখা নাপালোঁ । আশা বহুত আছিল।"
বাজেটত জুবিন ক্ষেত্রক লৈ কোনো কথা উল্লেখ নথকা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "যদি নাই এইটো এটা ডাঙৰ কথা । আমি এইটো হাউছত উত্থাপন কৰিম।"