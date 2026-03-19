সৰুপথাৰৰ কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ত বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী জীৱন চুতীয়াক উষ্ম আদৰণি

সৰুপথাৰৰ কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ত বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী জীৱন চুতীয়াক উষ্ম আদৰণি
দলীয় নীতি-আদৰ্শ পালন কৰি অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী জীৱন চুতীয়াক সমৰ্থনৰ আশ্বাস সৰুপথাৰ কংগ্ৰেছৰ ।
Published : March 19, 2026 at 2:27 PM IST
সৰুপথাৰ : "ৰাহুল গান্ধী, প্ৰিয়ংকা গান্ধী বা ছোনিয়া গান্ধীক আপোনালোকে দেখিছে যে দেশৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ স্বামীক, নিজৰ আইতাকক, নিজৰ পিতৃক তেজেৰে ৰাঙলী হৈ থকা মাংসৰ টুকুৰা হাতত লৈ যাবলগীয়া এটা অৱস্থা হৈছিল ।" এই মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক পল্লৱজ্যোতি চেতিয়াৰ । সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্যৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী জীৱন চুতীয়া কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত আদৰি এনেদৰে মন্তব্য কৰে কংগ্ৰেছ নেতাজনে । দলৰ নীতি-আদৰ্শ পালন কৰি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ আহ্বানমৰ্মে বিৰোধী ঐক্যৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীক সম্পূৰ্ণ সমৰ্থনৰো আশ্বাস দিলে কংগ্ৰেছ নেতাজনে ।
ইফালে সৰুপথাৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত বিৰোধী ঐক্যৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা জীৱন চুতীয়া উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছৰ নেতা-কৰ্মীসকলে উষ্ম আদৰণি জনায় । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক পল্লৱ চেতিয়া, ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বিজন ফুকনকে আদি কৰি সৰুপথাৰ ব্লকৰ অন্তৰ্গত মণ্ডল সমিতিৰ দলীয় নেতৃত্বই তেওঁক আদৰণি জনায় । অৱশ্যে কিছুদিন পূৰ্বে এ পি চি চিৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ গোলাঘাটলৈ আহোঁতে হাজাৰ-হাজাৰ কৰ্মীয়ে মুণ্ডন কৰিম বুলি ভাবুকি দিয়া নেতাসকলক দেখা পোৱা নগ'ল এই অনুষ্ঠানত । কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকট বিচৰা অমৃত কুমাৰ বুঢ়াগোহাঁইকো এই অনুষ্ঠানত দেখা নগ'ল ।
জীৱন চুতীয়া আদৰি কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক পল্লৱজ্যোতি চেতিয়াই কয়, "অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমি মিত্ৰতাৰ পাশত আবদ্ধ হৈ যিখন জনবিৰোধী বিজেপি দলৰ চৰকাৰ সেই চৰকাৰখনক ওফৰাব লাগে । বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত কেবাটাও ৰাজনৈতিক দল সন্মিলিত হৈ মিত্ৰজোঁট গঠন কৰিছে । মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা জীৱন চুতীয়াক প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে । গতিকে আমি কংগ্ৰেছ দলৰ নীতি-আদৰ্শৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত সকলো মিত্ৰজোঁট একত্ৰিত হৈ আমাৰ কৰ্মীসকলৰ লগত একত্ৰিত হৈ এই যুঁজখনত অৱতীৰ্ণ হম আৰু নিশ্চিতভাৱে বিজেপি ইয়াত পৰাস্ত হ'ব । গতিকে আমি সকলোৱে সন্মিলিতভাৱে যুঁজ দিম ।"
ইফালে কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকট বিচাৰি নোপোৱাৰ পিছত হোৱা সংঘাত সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "স্বাভাৱিকতে যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে যিকোনো ধৰণৰ এটা আবেদন কৰে বা আশা কৰে, যেতিয়া সেই আশাটো পূৰণ নহয় মনত দুখ লগাটো স্বাভাৱিক । কিন্তু আমি যিটো ৰাজনৈতিক দলৰ নীতি আৰু আদৰ্শৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছোঁ । আপোনালোকে দেখিছে যে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্ব কোনে লৈছে । আজি ৰাহুল গান্ধী, প্ৰিয়ংকা গান্ধী বা ছোনিয়া গান্ধীক আপোনালোকে দেখিছে যে দেশৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ স্বামীক, নিজৰ আইতাকক, নিজৰ পিতৃক তেজেৰে ৰাঙলী হৈ থকা মাংসৰ টুকুৰা হাতত লৈ যাবলগীয়া এটা অৱস্থা হৈছিল । তেনেকুৱা ধৰণে ত্যাগ কৰিও দলটোক বা সমাজখনৰ কাৰণে দেশৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে কাম কৰিছে । গতিকে আমি সেই দলৰ সেই নেতৃত্বৰ তলত আমি কাম কৰিছোঁ । গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ত্যাগবিলাক আমি দেখিছোঁ । সেইকাৰণে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ ত্যাগটো আমি তলত ৰাখি আমি নেতৃত্বৰ যিটো ত্যাগ সেই ত্যাগটো দেখি আমাৰ যিটো আত্মকেন্দ্ৰিকতা আমাৰ যিটো আত্মস্বাৰ্থ সেইটো পৰিত্যাগ কৰি পেলাই আমি সামগ্ৰিকভাৱে দেশৰ স্বাৰ্থত ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ ।"
বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী জীৱন চুতীয়াই কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ কয়, "কংগ্ৰেছ, জাতীয় পৰিষদ আৰু চি পি আই(এম)ৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই আমাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ পাছতে আমি দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত আমি মিলিত হওঁ । তাৰ পাছতে আজি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ জিলাৰ আমি মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ আমি যাওঁ, তাত জিলাৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগত আমি মতবিনিময় কৰো আৰু আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সৰুপথাৰ ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটীৰ যি মুখ্য কাৰ্যালয়, এই কাৰ্যালয়ত আহি ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সমূহ বিষয়ববীয়া আৰু বিভিন্ন চেলৰ বিষয়ববীয়া আৰু মণ্ডলৰ বুথৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰোঁ । ইয়াত সকলোৰে লগত আমি খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত বাৰ্তালাপ কৰোঁ আৰু সকলোৱে এইবাৰ ২৬ৰ নিৰ্বাচনত সকলোৱে দল-মত নিৰ্বিশেষে একত্ৰিতভাৱে এইবাৰ যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈ সৰুপথাৰ সমষ্টিত এইবাৰ বিজয় ধ্বজা উৰুৱাবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সংকল্পবদ্ধ ।"
