‘গণতন্ত্ৰ বচাওক’ ধ্বনি দি বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদী সমদল : মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ পদত্যাগ দাবী

‘গণতন্ত্ৰ বচাওক’ ধ্বনি দি বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদী সমদল : মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ পদত্যাগ দাবী
‘‘ইয়াৰ আঁৰত কোন আছে ? কোনে ভোট চুৰি কৰি ক্ষমতাত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ?’’ নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীৰ অনেক প্ৰশ্ন ৷
By ANI
Published : October 6, 2026 at 1:05 PM IST
নতুন দিল্লী: দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীৰ ৰাজপথ উত্তাল ৷ মঙলবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰী আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে বিভিন্ন শ্লোগান দি বিৰোধী শিবিৰৰ ইণ্ডিয়া ব্লকে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷
ইণ্ডিয়া ব্লকৰ এই প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মধ্য দিল্লীত বৃহৎ সংখ্যক নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে ৷ প্ৰতিবাদী সাংসদসকলক নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যালয়ৰ দিশে আগুৱাব নোৱাৰাকৈ মূল পথবোৰত শক্তিশালী বেৰিকেডো স্থাপন কৰা হৈছে ৷ বৰ্তমানলৈকে পোৱা তথ্য অনুসৰি, এই প্ৰতিবাদী সমদলত থকা কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰাক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ৷
VIDEO | Delhi: Police detain INDIA bloc leaders and take them in bus after their march from Parliament House complex towards the Election Commission was stopped on Parliament Street, where they sat on a dharna demanding Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar's resignation. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 6, 2026
অচিৰেই নিৰ্বাচনী তালিকাৰ ‘বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ’(SIR) বাতিল কৰাৰ লগতে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ পদত্যাগৰ দাবীত বিৰোধীয়ে প্ৰতিবাদ তীব্ৰতৰ কৰি তোলে ৷ কংগ্ৰেছ সাংসদ ডঃ ধৰ্মবীৰ গান্ধীয়ে নিৰ্বাচনী তালিকাৰ পৰা ভোটাৰৰ নাম কৰ্তনৰ অভিযোগ তুলি ইয়াক ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰৱঞ্চনা আখ্যা দিয়ে ৷
এএনআইৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত কংগ্ৰেছ সাংসদ ধৰ্মবীৰ গান্ধীয়ে নিৰ্বাচনী আয়োগৰ নেতৃত্বৰ সমন্বয়তে চৰকাৰে গণতন্ত্ৰৰ নীতিসমূহক বৃদ্ধাংগুষ্ঠ দেখুওৱাৰো আন এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । সাংসদ গান্ধীয়ে কয়, ‘‘১৩ কোটি ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছে ৷ সেই ব্যক্তিসকলক নিজৰ গণতান্ত্ৰিক ভোটাধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে । ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত ই সৰ্ববৃহৎ প্ৰৱঞ্চনা, যিটো বৰ্তমান চৰকাৰে জ্ঞানেশ কুমাৰৰ সহায়ত ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ বিৰুদ্ধে অনায়াসে কৰি গৈছে । আমি গণতন্ত্ৰৰ পুনৰুদ্ধাৰ আৰু গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ মৰ্যাদা ৰক্ষাৰ বাবে যুঁজিম ।’’
News Alert ! Congress leader Priyanka Gandhi Vadra detained after being prevented from marching towards Election Commission— Press Trust of India (@PTI_News) October 6, 2026
বিৰোধীয়ে সাংবিধানিক সংস্থাসমূহৰ সৈতে আপোচ কৰাৰ চেষ্টা কৰা বুলি বিজেপিয়ে যি অভিযোগ আনিছে, তাক নস্যাৎ কৰি সাংসদগৰাকীয়ে কয়, ‘‘তেওঁলোকেহে এনেধৰণৰ কাম কৰি নিৰ্বাচন আয়োগক নিজৰ হাতৰ মুঠিত ৰাখিছে ৷ নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত নিৰ্বাচন কৰাৰ বাবে ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশক কমিটীৰ পৰা কোনে আঁতৰাবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ? বিজেপিয়ে তেওঁলোকক আঁতৰাইছে । তদন্তকাৰী সংস্থা, সংবাদ মাধ্যম, প্ৰতিষ্ঠানসমূহ - সকলোকে বিজেপিয়ে নিজৰ জেপত ৰাখি প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে’’ ৷
আনহাতে, বিৰোধীৰ দাবীসমূহৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আৰোপ কৰি নিজ ভাষণৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ চৈয়দ নাছিৰ হুছেইনে নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাত ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপৰ অভিযোগ উত্থাপন সন্দৰ্ভত উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ আহ্বান জনায় । হুছেইনে এএনআইক এই কথা কয়, ‘‘বিৰোধীৰ মূল দাবীসমূহ একেবাৰে সু-স্পষ্ট । মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ কৰিব লাগিব, তেওঁ তাৎক্ষণিকভাৱে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে, এছআইআৰ(বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ) বাতিল কৰিব লাগিব আৰু এছআইআৰৰ অধীনত নাম কৰ্তন কৰা প্ৰতিগৰাকী ভোটাৰৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত পুনৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব’’ ৷
তেওঁ লগতে উভতি ধৰি কয়, ‘‘ইয়াৰ আঁৰত কোন আছে ? কোনে ভোট চুৰি কৰি ক্ষমতাত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ? কোনে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক নিৰ্দেশনা দি আহিছে আৰু কোনে বিগত বছৰসমূহ ভোটাৰ তালিকাত বিসংগতি সৃষ্টিৰে ক্ষমতাৰ গাদীত অধিষ্ঠিত হৈ আছে, সেই কথা উদঙাই দিবলৈ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ’ব লাগিব’’ ৷ শাসকীয় দলে উত্থাপন কৰা আটাইবোৰ অভিযোগ খণ্ডন কৰি হুছেইনে কয় যে নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যকলাপ সন্দৰ্ভত সৃষ্টি হোৱা উদ্বেগ ব্যৱস্থাটোৰ ভিতৰচ’ৰাতে সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছে ৷
LIVE: Opposition MP's Protest March Against Vote Chori | Parliament House to EC Office, New Delhi https://t.co/O6tTXEB1le— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) October 6, 2026
ৰাজ্যসভাৰ সাংসদগৰাকীয়ে একপ্ৰকাৰ দাবী কৰি কয়, ‘‘সাংবিধানিক সংস্থাটোৰ ভিতৰচ’ৰাত থকা লোকসকলেই ইয়াক উদঙাই দিছে । কেৱল আমিয়েই উদঙাই দিয়া নাই ! এতিয়া যি সত্য পোহৰলৈ আহিছে, সেই কথা বৰ্তমান আয়োগত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা নিৰ্বাচন আয়ুক্ত দুগৰাকীয়েহে উদঙাই দিলে ৷ আদালতেও একেই কথা কৈছে ৷ ইয়াতকৈ ডাঙৰ প্ৰমাণ কি লাগে ?’’
উল্লেখ্য যে, ভোটাৰ তালিকাত সংঘটিত অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীয়ে নিৰন্তৰভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি অহাৰ লগতে নিৰ্বাচন আয়োগৰ অধিক নিকা ভূমিকাৰ দাবীৰে মঙলবাৰে দিল্লীৰ ৰাজপথত এই প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰা হৈছে ৷
ভাৰতৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ শিবিৰৰ কেইবাগৰাকীও নেতাই এই পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি নিৰ্বাচন আয়োগৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব ৷ এই প্ৰতিবাদ বিৰোধীৰ ‘গণতন্ত্ৰ বচাওক’ অভিযানৰ এটা অংশ ৷ ইয়াৰ অধীনত তেওঁলোকৰ নেতাসকলে নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শনৰ লগতে ৰাজহুৱাকৈ প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে ৷ নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ হ’বলগীয়া এই পদযাত্ৰাৰ ফলত নিৰ্বাচনী তালিকা সম্পৰ্কীয় বিষয়ক লৈ বিৰোধী পক্ষ আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ মাজত ৰাজনৈতিক সংঘাত আৰু অধিক তীব্ৰতৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
লগতে পঢ়ক: ১০ অক্টোবৰৰ পৰা ২৬ নৱেম্বৰলৈকে দেশজুৰি কংগ্ৰেছে কৰিব প্ৰতিবাদ