ৰাইজৰ দল অবিহনে বিৰোধী শিবিৰৰ বৈঠক: ভূপেশ বাঘেলৰ উপস্থিতিত বিৰোধীৰ ঐক্যবদ্ধ যুঁজৰ সংকল্প
নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপি আৰু এআইইউডিএফৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পোষকতা ।
Published : September 13, 2026 at 1:17 PM IST
গুৱাহাটী : মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগক লৈ দুই মেৰুত অৱস্থান কৰা গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈৰ সংঘাতৰ মাজতেই কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই বিৰোধী দলসমূহৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় । অৱশ্যে বিধায়ক অখিল গগৈৰ ৰাইজৰ দল অবিহনে বাকী বিৰোধী দলৰে কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব বৈঠকত বহিল ।
ৰাজীৱ ভৱনত দিনজোৰা এখনৰ পাছত আনখন ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকৰ পাছত নিশা কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বই গুৱাহাটীত বিৰোধী দলসমূহৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় । লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাইজৰ দলৰে হোৱা মিত্রতা কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ছেদ কৰিছিল । যাৰবাবে শনিবাৰে নিশা হোৱা বৈঠকত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধি নাছিল । চত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদক, অসম কংগ্ৰেছৰ নৱ-নিযুক্ত তত্বাৱধায়ক ভূপেশ বাঘেলৰ উপস্থিতিত বিৰোধীৰ এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।
এই বৈঠকত উজনি অসমৰ তিনি জিলাত বিধ্বংসী বানৰ পিছত উদ্ভৱ হোৱা পৰিস্থিতিৰ লগতে ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰতিক ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত বিশদ আলোচনা কৰা হয় । লগতে বৈঠকত বিজেপি তথা সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যৱদ্ধভাৱে যুঁজ দিয়াৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰা হয় ।
বৈঠকত উজনি অসমকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিধ্বংসী বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত বিশদ পৰ্যালোচনা কৰা হয় । নেতাসকলে এই বান পৰিস্থিতিক 'মানৱসৃষ্ট' আৰু 'ছিণ্ডিকেটৰ ফল' বুলি অভিহিত কৰি এই বিষয়টো সজোৰে ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ লগতে ইয়াৰ স্থায়ী পৰিত্ৰাণৰ বাবে ঐক্যবদ্ধভাৱে কাম কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে।
একে সময়তে এতিয়ালৈকে সকলো বন্যাৰ্তই উচিত চৰকাৰী সাহাৰ্য লাভ নকৰাৰ বিষয়টোক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি প্ৰতিগৰাকী দুৰ্গত লোকক তাৎক্ষণিকভাৱে উপযুক্ত সাহায্য প্ৰদানৰ দাবী জনায় । আনহাতে কাজিৰঙাৰ থলুৱা লোকসকলৰ ভূমিৰ অধিকাৰৰ হৈ মাত মাতি কাৰাৰুদ্ধ হোৱা জনজাতীয় নেতা প্ৰণৱ দলেৰ মুক্তিৰ দাবীত একত্ৰিতভাৱে কাম কৰাৰ প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰা হয় । লগতে বৈঠকত কাজিৰঙাৰ প্ৰস্তাৱিত ইক’ছেনচিটিভ জ’ন হ্ৰাসৰ বিষয় সন্দৰ্ভতো বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হয়।
উক্ত বৈঠকত আগন্তুক নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপি আৰু এআইইউডিএফৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পোষকতা কৰি এক উমৈহতীয়া প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয় । গণতন্ত্ৰ আৰু জনসাধাৰণৰ অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আন আন সমভাৱাসম্পন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ সৈতেও আলোচনা অব্যাহত ৰখা আৰু অতি সোনকালে বিৰোধী ঐক্যৰ পৰৱৰ্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত বৈঠকত লোৱা হয় ।
বৈঠকত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ, অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ, চিপিআইএমৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰ আৰু প্ৰাক্তন বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ, চিপিআইৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক কনক গগৈ তথা চিপিআইএমএলৰ বিবেক দাস উপস্থিত আছিল । তদুপৰি বৈঠকত সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন, বিৰোধী দলপতি ৱাজেদ আলী চৌধুৰী, বিৰোধী উপ-দলপতি ডাঃ জয়প্ৰকাশ দাস, প্ৰাক্তন বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়া, প্ৰাক্তন সাংসদ ৰিপুন বৰাকে ধৰি কেইবাগৰাকী বিৰোধী বিধায়ক আৰু জ্যেষ্ঠ নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে ।
লগতে পঢ়ক:নগাঁও উপ-নিৰ্বাচন : প্ৰাৰ্থী বাছনিক লৈ ভূপেশ বাঘেলৰ উপস্থিতিত ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক কংগ্ৰেছৰ
অখিল গগৈলৈ এইবাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মুকলি চিঠি : আগন্তুক সময়ত আপোনালোক প্ৰধান বিৰোধী দল হ’ব নেকি ?