'শাসনৰ পৰিৱৰ্তন হ'বই'; এপষ্টেইনক সাক্ষাৎকাৰৰ অভিযোগক লৈ হৰদীপ পুৰীক বিৰোধীৰ আক্ৰমণ
ইয়াৰ পূৰ্বে পুৰীয়ে ৰাহুল গান্ধীয়ে উত্থাপন কৰা অভিযোগ খণ্ডন কৰি কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ‘এপষ্টেইন ফাইল’ৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই আৰু এই দাবীসমূহ ‘ভিত্তিহীন’...
Published : October 21, 2026 at 7:05 PM IST
নতুন দিল্লী : কংগ্ৰেছ, মমতা বেনাৰ্জী নেতৃত্বাধীন সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু শিৱসেনাকে ধৰি বিৰোধী নেতাই জেফ্ৰি এপষ্টেইনৰ সৈতে 'ব্যক্তিগত' বৈঠকৰ অভিযোগক লৈ কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰ'লিয়াম মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে । লগতে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱা দুয়োৰে তথাকথিত ফটোৰ ওপৰত স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছে ।
শিৱসেনাৰ (ইউবিটি) নেতা সঞ্জয় ৰাউতে পুৰীক সমালোচনা কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হৈ সাক্ষাৎ হৈছে নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰে । সমগ্ৰ দেশতে এই বিষয়টো চৰ্চা চলি থকা বুলি উল্লেখ কৰি ৰাউতে সময়ত অধিক তথ্য উন্মোচিত হ’ব বুলি দাবী কৰে ।
मोदीजी एक मंत्री हरदीप पुरी जेफ्री एपस्टीन को अकेलेमे मिल रहे है? किसका संदेश लेकर मिले? ये शुरुवात है, आगे आगे देखो क्या होने जा रहा है? @RSSorg रेजीम चेंज होगा! जय हिंद! https://t.co/1Cotkxzbhq— Sanjay Raut (@rautsanjay61) October 21, 2026
ৰাউতে লগতে এপষ্টেইনৰ সৈতে পুৰীৰ তথাকথিত সাক্ষাৎকাৰৰ উদ্দেশ্যক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি সম্ভাৱ্য ৰাজনৈতিক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ইংগিত দিয়ে । "মোদীজী, এজন মন্ত্ৰী হৰদীপ পুৰীয়ে জেফ্ৰি এপষ্টেইনক অকলে সাক্ষাৎ কৰিছেনে ? বৈঠকত তেওঁ কাৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই লৈ গৈছে ? এয়া হৈছে আৰম্ভণি, আগলৈ চাওক কি হ'বলৈ গৈ আছে । আৰএছএছ আমোলৰ শাসন ব্যৱস্থা পৰিৱৰ্তন হ'বই ! জয় হিন্দ !" X পোষ্টত তেওঁ এনেদৰে কয় ।
সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত ৰাউতে এপষ্টেইনৰ ফাইলসমূহ মুকলি কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি এপষ্টেইনৰ সৈতে হোৱা যোগাযোগৰ বিষয়ে পুৰীৰ পূৰ্বৰ বক্তব্যক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে আৰু অভিযোগ কৰে যে ফটোত দুয়োকে একেলগে দেখা গৈছে ।
Didn’t Puri claim that he never had a personal meeting with Epstein?— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 21, 2026
তেওঁ কয়, "আমি এই বিষয়ে কেৱল টুইট কৰায়ে নহয়; বিষয়টো সমগ্ৰ দেশতে আলোচনা চলি আছে । এপষ্টেইনৰ ফাইলসমূহ এতিয়া ৰাজহুৱা কৰা হৈছে । মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৰদীপ পুৰীয়ে দাবী কৰিছিল যে তেওঁ কেতিয়াও এপষ্টাইনক লগ পোৱা নাছিল, নিশ্চিতভাৱে ব্যক্তিগতভাৱে সেয়া কেতিয়াও হোৱা নাছিল । অৱশ্যে আমেৰিকাৰ ন্যায় বিভাগে সত্য উদঙাই দিছে ।"
ৰাউতে কয়, "ফটো ওলাইছে যে তেওঁ এপষ্টেইনৰ সৈতে পাৰ্টী কৰি আছে; ছবিবোৰত গিলাচ আৰু অন্যান্য বস্তুও তেওঁলোকৰ সন্মুখত ৰখা হৈছে । ইয়াৰ আচলতে অৰ্থ কি ? তেওঁ এপষ্টেইনক কিয় সাক্ষাৎ কৰিছিল ? তেওঁ কাৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই লৈ গৈছিল ? মোদীজীৰ বাৰ্তা আছিল নেকি ? আপুনি মোক কওক । আৰু এনে এজন ব্যক্তি মোদীজীৰ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী । এয়া মাত্ৰ আৰম্ভণিহে; আৰু বহু কথা পোহৰলৈ আহি আছে । মাত্ৰ শুনি থাকক ।"
একেদৰে কংগ্ৰেছ নেতা শ্ৰীনিবাস বিভিয়েও এই বিষয়টোক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰীৰ মুম্বাই ভ্ৰমণ আৰু ভাৰত-আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক চুক্তিক লৈ হোৱা আলোচনাৰ সৈতে জড়িত কৰি এই বিষয়টোক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
गोदी मीडिया के लंपटों, तुम्हे सांप क्यों सूंघ गया है? विदेशी मीडिया अब तक तांड़व कर देती... ये तुम्हारे ताऊ लगते है क्या...? या फिर अब्बा का कोई वीडियो आने का डर है?? https://t.co/XrHxvvTGZq— Srinivas BV (@srinivasiyc) October 21, 2026
এটা X পোষ্টত শ্ৰীনিবাসে কয়, "কালি আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 'মুম্বাই'ত অৱতৰণ কৰিলে, আৰু ঠিক সেই মুহূৰ্ততে আমেৰিকাৰ ন্যায় বিভাগৰ ফাইলৰ পৰা হৰদীপ 'এপষ্টেইন' পুৰীৰ ছবি ওলাই আহিল । আমেৰিকাৰ বাণিজ্য চুক্তিৰ কাৰিকৰী দিশবোৰ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ কৰা কোনো ভিডিঅ'ও ওলাই আহিব পাৰে নেকি ?"
ইণ্ডিয়া ব্লকৰ নেতাসকলেও ভাইৰেল ফটোত থকা কোঠাটো আৰু 'টেবুলৰ কাপোৰ'ৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰায় । সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰই কয়, "নমস্কাৰ হৰদীপ পুৰী, কোঠাটো চিনি পাইছেনে ? এপষ্টেইনৰ সৈতে আপোনাৰ 'ডিজিটেল ইণ্ডিয়া'ৰ বৈঠক (যাক আপুনি কেতিয়াও অকলে লগ পোৱা নাছিল বুলি দাবী কৰিছিল) এই ব'ড'য়াৰত হৈছিল নেকি ? অলপ লজ্জাবোধ কৰক আৰু এতিয়া অন্ততঃ কেবিনেটৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰাটো বন্ধ কৰক ।"
ককৰোচ জনতা পাৰ্টীৰ কৰ্মী অভিজিত দীপকেয়েও এপষ্টেইনৰ সৈতে হোৱা মত বিনিময় সন্দৰ্ভত পুৰীৰ পূৰ্বৰ মন্তব্যক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । এপষ্টেইনৰ সৈতে পুৰীক দেখা বুলি দাবী কৰা ফটো এখন শ্বেয়াৰ কৰি ডিপকেয়ে এটা X পোষ্টত সুধিছে, “পুৰীয়ে দাবী কৰা নাছিলনে যে তেওঁৰ এপষ্টেইনৰ সৈতে কেতিয়াও ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ হোৱা নাছিল ?”
উল্লেখ্য যে চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হৰদীপ পুৰীয়ে লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে ‘এপষ্টাইন ফাইল’ সন্দৰ্ভত কৰা অভিযোগ খণ্ডন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ‘এপষ্টাইন ফাইল’ৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই আৰু এই দাবী 'ভিত্তিহীন' বুলি দাবী কৰিছিল ।
Hello @HardeepSPuri - recognise the room? Did your “Digital India” meetings with Epstein (who you claimed you never met one on one) take place in this boudoir? Have some shame & stop attending Cabinet meetings now at least. https://t.co/MzfjYzeeeD— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) October 21, 2026
এপষ্টেইনৰ সৈতে তেওঁৰ পাৰস্পৰিক সাক্ষাতৰ বিষয়ে আৰু অধিক স্পষ্ট কৰি পুৰীয়ে জনাইছিল যে তেওঁ এপষ্টেইনক ৯ বছৰত মুঠ চাৰিবাৰ লগ পাইছিল ।
"তেওঁ মোক কৈছিল যে আপোনাৰ নামটো আকৰ্ষণীয় ঠাইত আছে । মই তেওঁলৈ এটা টোকা পঠিয়াইছিলোঁ য'ত স্পষ্ট কৰা হৈছিল যে ২০০৯ চনৰ ভিতৰত, যেতিয়া মই নিউয়ৰ্কলৈ গৈছিলোঁ আৰু তাৰ পিছত ২০১৭ চনৰ ভিতৰত মই এপষ্টেইনক মুঠ ৪ বাৰ লগ পাইছিলোঁ । ৯ বছৰত চাৰিবাৰকৈ মই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ৭৫ বছৰীয়া জয়ন্তীত যোগদানৰ উদ্দেশ্যে কোন উপযুক্ত সেয়া চাবলৈ নিযুক্তি দিয়া আইপিআইৰ সদস্য আছিলোঁ । এপষ্টেইনৰ সৈতে মোৰ কোনো স্বতন্ত্ৰ বৈঠক হোৱা নাছিল । আৰু এপষ্টেইনৰ যৌন অনুগ্ৰহৰ বিষয়ে যি অভিযোগ, সেইবোৰ পেড’ফিলিয়াৰ বিষয়, অন্যান্য অন্যায়ৰ বিষয়... তাৰ লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই ।” পুৰীয়ে উল্লেখ কৰিছিল ।