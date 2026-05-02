গৌৰৱ গগৈ সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্রী হ'বই ! হোটেলৰ বৈঠকত জটিল অংকৰ উত্তৰ উলিয়ালে বিৰোধীয়ে

গৌৰৱ গগৈ সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্রী হ'বই ! হোটেলৰ বৈঠকত জটিল অংকৰ উত্তৰ উলিয়ালে বিৰোধীয়ে
বিৰোধী দলসমূহৰ মাজত গুৱাহাটীত দ্বিতীয়খন পৰ্যালোচনা বৈঠক ৷ কোনো এগজিট প'লকে বিশ্বাস নকৰে বিৰোধী শিবিৰৰ নেতাই ৷
Published : May 2, 2026 at 7:17 PM IST
গুৱাহাটী : ৯ এপ্ৰিলতে ইভিএমত বন্দী হৈছিল ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ ৰথী-মহাৰথীৰ ভাগ্য ৷ সোমবাৰে খোল খাব সেই ভাগ্যৰ তলা ৷ ফলাফল প্ৰকাশৰ পূৰ্বে বিৰোধী শিবিৰত চৰকাৰ গঠনৰ যো-জা চলিছে ৷ ফলাফলৰ পূৰ্বে শনিবাৰে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধী দলসমূহৰ মাজত দ্বিতীয়খন পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠস্থিত হোটেল ৰত্নমৌলী পেলেচত অনুষ্ঠিত বৈঠকত বিৰোধী মিত্রদলৰ নেতৃত্বই অংশগ্ৰহণ কৰে ।
উক্ত পৰ্যালোচনা সভাত উপস্থিত আছিল প্রদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়কৰ দায়িত্বত থকা কংগ্রেছ নেতা জীতেন্দ্র সিং, অসমৰ নিৰ্বাচনৰ পৰ্যবেক্ষকৰ দায়িত্ব থকা কর্ণাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিৱকুমাৰ, ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল, প্রদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ বহু জ্যেষ্ঠ নেতা, ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ, অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ লগতে বিৰোধী ঐক্যৰ নেতাসকল ৷
বৈঠকৰ পাছতে ২৯ এপ্ৰিলত সংবাদমাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা এগজিট প'লৰ সন্দৰ্ভত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে বিৰোধী দলৰ নেতাসকলে ৷ এই সন্দৰ্ভত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "এইবাৰ বহু নীৰৱ ভোটাৰ আছে ৷ মহিলাৰ ভোটদানৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে ৷ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অপশাসনৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে এইবাৰ ভোটদান কৰিছে ৷ সেয়ে এগজিট প'লক আমি বিশ্বাসত লোৱাৰ কোনো কথাই নাই ৷ এগজিট প'ল হৈছে বিজেপিৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত ৷ বিজেপিয়ে ৰচনা কৰা চক্ৰবেহুত বিৰোধীয়ে ভৰি দিয়া নাই আৰু নিদিয়ে ৷"
সংবাদমেলত কর্ণাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিৱকুমাৰে কয়, "আমাৰ টীম শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ আৰু প্ৰৱল আত্মবিশ্বাসী। আমি ভালদৰে নিৰ্বাচন খেলিছো । এগজিট প'লক মই ব্যক্তিগতভাৱে বিশ্বাস নকৰো। অসমত ভয়ৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলা হৈছিল । ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াটো গোপনীয় । কোনেও আগতীয়াকৈ ক'ব নোৱাৰে। আমি আমাৰ নিজা ছাৰ্ভেত জানিব পাৰিছো আমাৰ সকলো প্ৰাৰ্থী আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে । আমি চৰকাৰ গঠন কৰিম । আনহাতে বিজেপিৰ মন্ত্রী-বিধায়কসকলে আত্মবিশ্বাস হেৰুৱাইছে ৷ ভোটগণনাৰ সময়ত যাতে কোনোধৰণৰ খেলিমেলি নহয় তাৰ বাবে আমি সজাগ-সচেতন হৈ আছো ।"
আনহাতে কংগ্ৰেছ নেতা জীতেন্দ্ৰ সিঙে কয়, "ভয়-ভাবুকি প্ৰদান কৰি বিজেপি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । কোটি কোটি টকা বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনত ব্যয় কৰিছিল । ভোট ক্ৰয় কৰাৰ কাম কৰিছিল । তথাপিও কংগ্ৰেছ আৰু মিত্রদলে শক্তিশালীভাৱে এই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । বিজেপি যদি ইমান আত্মবিশ্বাসী তেন্তে কিয় প্ৰধানমন্ত্রী, গৃহমন্ত্রী বাৰে বাৰে অসমলৈ আহিবলগীয়া হৈছিল । মুখ্যমন্ত্রীৰ ভাষাত হতাশা স্পষ্টৰূপে প্ৰতিফলিত হয় । এগজিট প'ল সম্পূৰ্ণ ভুল । মেনেজ কৰি এগজিট প'ল প্ৰকাশ কৰা হৈছে । এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হোৱাটো নিশ্চিত।"
ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে কয়, "২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত অসমৰ মানুহে পৰিৱৰ্তনৰ বাবে, বিজেপিক হৰুৱাবৰ বাবে ভোট দিছে । ৭০ খনৰো অধিক আসনত আমি জয়ী হ'ম আৰু গৌৰৱ গগৈ আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী হ'ব । এইবাৰ ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰি ভোট দিছে । মই মানুহৰ মনৰ ভাব উপলব্ধি কৰিছো । এগজিট প'লৰ কোনো কথা নাই । ৪ মে'ৰ দিনৰ ১ বজাৰ ভিতৰত বিৰোধীৰ চৰকাৰ হোৱাটো নিশ্চিত হ'ব ।"
অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই চৰকাৰ কৰিব । বিৰোধীয়ে সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে চৰকাৰ কৰিব আৰু সেইটো নিশ্চিত । গৌৰৱ গগৈ আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী হ'ব । বিজেপি এইবাৰ বেয়াকৈ হাৰিব । আমি বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ আৰু বিজেপি বহুধা বিভক্ত । ৪ মে'ত নিৰ্বাচনী ফলাফল ওলাব আৰু অসমৰ ৰাইজে বিচৰা ধৰণে বিৰোধীয়ে চৰকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ।"
এপিএইচএলচিৰ সভাপতি জ'ন ইংতি কাথাৰে কয়, "আমি বিৰোধী এক হৈ আছো আৰু আমি চৰকাৰ কৰিম । বিজেপিৰ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাইজে বুজি পাইছে । যাৰ বাবে এইবাৰ বিজেপিৰ মানুহেও আমাক ভোট দিছে । মই এগজিট প'লক বিশ্বাস নকৰো । এইবাৰ আমি জিকিম আৰু আমাৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি আমি নিশ্চিত।"
উল্লেখ্য যে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটদানৰ পাছত ১৯ এপ্ৰিলত কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধী দলসমূহৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ সৈতে গুৱাহাটীত পর্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হৈছিল কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব । এই বৈঠকৰ পাছতে বিৰোধী মিত্র শক্তিৰ সকলো নেতাই কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দাবী কৰিছিল । কিন্তু ২৯ এপ্ৰিলৰ সন্ধিয়া প্ৰকাশ পোৱা এগজিট প’লসমূহৰ কোনো এটা সমীক্ষাতে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত অসমত চৰকাৰ গঠন হ'ব বুলি সদৰী কৰা নাই । এগজিট প’লৰ সমীক্ষা শুদ্ধ নে প্রার্থীসকলে জয়লাভ কৰাৰ দাবী শুদ্ধ সেই কথা পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ শনিবাৰে পুনৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধী বৈঠকত মিলিত হয় । পিছে সোমবাৰে সকলো উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পৰিব ৷
লগতে পঢ়ক:চৰকাৰ কাৰ ? ভোটগণনাৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ হোটেলত কংগ্ৰেছ-মিত্ৰদলৰ বৈঠক