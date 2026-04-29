আমাৰ দলত থকা চিপৰাংবোৰ বিজেপিয়ে লৈ গ'ল: দেৱব্ৰত শইকীয়া

আমাৰ দলত থকা চিপৰাংবোৰ বিজেপিয়ে লৈ গ'ল: দেৱব্ৰত শইকীয়া
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ প্ৰাকক্ষণত চিপৰাং ৰাজনীতিয়ে উত্তাল কৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি ৷
Published : April 29, 2026 at 5:34 PM IST
ডিব্ৰুগড় : "আমাৰ দলত থকা চিপৰাংবিলাক বিজেপি দলে আদৰণি জনাই লৈ গৈছে ৷ আমাৰ দলত চিপৰাং নাই এইটো নিশ্চিত ৷ কিন্তু কালি মই এবাৰ সুধি চাইছো আমাৰ দলত চিপৰাং আছে নেকি ৷ ক’ৰবাত এখন-দুখন পৰি থাকিব পাৰে সেইটো নাজানো বাৰু ৷ কিন্তু বিজেপি আৰু অগপ দলত তামাম চিপৰাং ওলাইছে ৷" এই মন্তব্য বিৰোধী দলপতি তথা নাজিৰা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ৷
বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পূৰ্বে বৰ্তমান ৰাজ্যত চৰ্চিত হৈ থকা চিপৰাং ৰাজনীতিক লৈ বুধবাৰে চৰাইদেউ জিলাৰ সদৰ সোণাৰিত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কৰে শইকীয়াই ৷ এই প্ৰসংগত তেওঁ লগতে কয়, "বিজেপি-এজিপি দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলে এই কথা সামাজিক মাধ্যমত ৰাজহুৱা কৰিছে ৷ এইটোৱে শাসক পক্ষৰ বিপদ মাতিব যেন লাগিছে ৷"
ইফালে ৪ মে'ত ঘোষণা হ'বলগীয়া ফলাফলক লৈ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে লগতে কয়, "অসমৰ ৰাইজ এতিয়া সচেতন হ'ল ৷ গতিকে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বিষয়টোৱে বহুত ঠাইত নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ পেলাইছে ৷ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণক লৈ দল-সংগঠনক বিজেপিয়ে জনতা ভৱনত চাহ খুৱাই আছিল, কিন্তু গাঁৱৰ ৰাইজে ইয়াক প্ৰতাৰণা বুলি ধৰি লৈছে ৷ সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি , চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি নকৰা এইবিলাকক লৈ চৰকাৰখনে ফল ভুগিব ৷ জয় ভাৰত পাৰ্টীয়ে চাহ বাগিচাৰ ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত সমাদৰ লাভ কৰিছে, ইয়ে বিজেপিক বিপদত পেলাইছে ৷"
উল্লেখযোগ্য যে, ৪ মে'ত ঘোষণা হ'ব ৰাজ্যৰ ১২৬ টা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ৷ ফলাফল ঘোষণাৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগ ৷ ফলাফল ঘোষণাক লৈ নিৰ্বাচন আয়োগে ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক দলসমূহলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ ইয়াৰ মাজতে কংগ্ৰেছ দলে জিলাই জিলাই স্থাপন কৰা ষ্ট্ৰংৰূমসমূহ পৰিদৰ্শন কৰাৰ বাবে একাংশ নেতাক দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছে ৷ আজি চৰাইদেউ জিলাৰ সদৰ সোণাৰিত ষ্ট্ৰংৰূম পৰিদৰ্শন কৰি সমগ্ৰ ব্যৱস্থাপনাৰ বুজ ল'লে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই ৷ কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীৰ সৈতে উপস্থিত থাকে সোণাৰি সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী উৎপল গগৈ আৰু মাহমৰা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানদীপ মহন ৷