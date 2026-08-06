বানৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে অসমৰ মানুহৰ লগত আছোঁ বুলি কিয় নকয় ? প্ৰশ্ন বিৰোধী দলপতিৰ

বানৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে অসমৰ মানুহৰ লগত আছোঁ বুলি কিয় নকয় ? প্ৰশ্ন বিৰোধী দলপতিৰ
অসমৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ স্থিতিক সমালোচনা কৰে বিৰোধী দলপতি ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে ।
Published : August 6, 2026 at 9:10 PM IST
গুৱাহাটী: "শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাত হোৱা বান এটা ডাঙৰ দুৰ্যোগ । হঠাতে অহা এই বানে নিমিষতে সকলো ধ্বংস কৰিলে । সেই জিলা কেইখনত আগতে কেতিয়াও বান হোৱা নাই । ৯০ জনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পাৰিছোঁ যদিও আৰু মৃতদেহ ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এতিয়াও মানুহ সন্ধানহীন হৈ আছে । এনেকুৱা বান আগতে হোৱা নাছিল আৰু ভৱিষ্যতে হোৱাটো আশা নকৰোঁ ।" -এই মন্তব্য বিৰোধী দলপতি ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ।
বৃহস্পতিবাৰে দিছপুৰত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উজনি অসমৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । তেওঁ কয়, "উজনিৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে ইফালে ভূটানৰ কুৰিশ্বু নদী বান্ধৰ পানী এৰি দিয়াৰ ফলত ওদালগুৰিৰ ফালে বান হৈছে । নামনিটো হোৱাৰ আশংকা আছে । ধুবুৰীতো বান হ'ব পাৰে ।"
প্ৰধানমন্ত্রী অসমলৈ নহাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "যদিও মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৈ আছে যে প্ৰধানমন্ত্রী, গৃহমন্ত্রীৰ লগত কথা হৈ আছে । কিন্তু প্ৰধানমন্ত্রীয়ে নিজে মুখেৰে কিয় নকয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসমৰ মানুহৰ লগত আছোঁ ? সাহায্য হিচাপে যিমান ধন প্ৰয়োজন সিমান দিম বুলি কিয় কোৱা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ? প্ৰধানমন্ত্রীয়ে সেইদৰে একো কোৱা নাই । জেপি নাড্ডা বহু দিন পাছত আহিছে যদিও আমি ভাবোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অসমৰ প্ৰতি নিৰ্বাচনত যিদৰে গুৰুত্ব বাঢ়ে সেইদৰে বানৰ সময়ত গুৰুত্ব দিয়া দেখা নাপালোঁ । বানৰ ক্ষেত্রত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ সেইদৰে গুৰুত্ব দিয়া নাই ।"
আনহাতে ৰাহুল গান্ধী অসমলৈ নহাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমৰ বানকলৈ ইতিমধ্যে টুইট কৰিছে । অসমৰ ৰাইজলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে । কিন্তু অহা নাই সেইটো হয় । অহা ১০ আগষ্টত মিটিং পাতিছে । অসমৰ পৰা আমাৰ সভাপতি আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতিসকলক আৰু মোক মাতিছে । তাত নিশ্চয় অসমৰ বানৰ বিষয়ে আলোচনা হ'ব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বিজেপিৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত বিজেপি শাসিত সকলো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী আহিছিল । কিন্তু এই বিপদৰ সময়ত বিজেপি শাসিত কোনো এখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী অহাটো দূৰৈৰে কথা খবৰ এটা লোৱা নাই । দুখ প্ৰকাশো কৰা নাই । কেৱল নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভালপোৱা দেখুৱায় ।"
বানৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"শিল-বালি খনন কৰাৰ ফলতে যে এই বান হৈছে এই কথাটো সাধাৰণ লোকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক মহলে কৈছে । আনহাতে কথাটো চৰকাৰে একেবাৰে নুই কৰিব পৰা নাই । তাৰ মানে কথাটো হয় যে খননকাৰ্যৰ বাবেই বান হোৱাটো নিশ্চিত । এইটো বন্ধ হ'ব লাগে ।"
নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্তগৰাকী উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব বুলি চৰ্চা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "ইয়াৰ আগতেও বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ আদি ৰাজ্যৰ আইপিএছ, আইএএছ বিষয়াসকল বিজেপিৰ হৈ কাম কৰাটো আমি দেখা পাইছিলোঁ । নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্তগৰাকী উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব বুলি শুনা পাইছোঁ । আমি নাজানোঁ, কিন্তু যদি নগাঁও জিলা আয়ুক্তগৰাকী প্ৰাৰ্থী হয় তেন্তে আমি নিৰপেক্ষতা ক'ত পাম ? তাৰমানে নিৰপেক্ষ ভূমিকা পালন কৰা নাই ? বিজেপি তথা চৰকাৰৰ হৈ কাম কৰি আছে । এইটো গণতন্ত্রৰ বাবে সাংঘাতিক ভাবুকি ।"