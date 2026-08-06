ETV Bharat / politics

বানৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে অসমৰ মানুহৰ লগত আছোঁ বুলি কিয় নকয় ? প্ৰশ্ন বিৰোধী দলপতিৰ

অসমৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ স্থিতিক সমালোচনা কৰে বিৰোধী দলপতি ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে ।

Opposition leader criticizes the PM's stance on flood situation in Assam
অসমৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ স্থিতিক সমালোচনা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 6, 2026 at 9:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: "শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাত হোৱা বান এটা ডাঙৰ দুৰ্যোগ । হঠাতে অহা এই বানে নিমিষতে সকলো ধ্বংস কৰিলে । সেই জিলা কেইখনত আগতে কেতিয়াও বান হোৱা নাই । ৯০ জনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পাৰিছোঁ যদিও আৰু মৃতদেহ ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এতিয়াও মানুহ সন্ধানহীন হৈ আছে । এনেকুৱা বান আগতে হোৱা নাছিল আৰু ভৱিষ্যতে হোৱাটো আশা নকৰোঁ ।" -এই মন্তব্য বিৰোধী দলপতি ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ।

বৃহস্পতিবাৰে দিছপুৰত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উজনি অসমৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । তেওঁ কয়, "উজনিৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে ইফালে ভূটানৰ কুৰিশ্বু নদী বান্ধৰ পানী এৰি দিয়াৰ ফলত ওদালগুৰিৰ ফালে বান হৈছে । নামনিটো হোৱাৰ আশংকা আছে । ধুবুৰীতো বান হ'ব পাৰে ।"

অসমৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ স্থিতিক সমালোচনা (ETV Bharat Assam)

প্ৰধানমন্ত্রী অসমলৈ নহাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "যদিও মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৈ আছে যে প্ৰধানমন্ত্রী, গৃহমন্ত্রীৰ লগত কথা হৈ আছে । কিন্তু প্ৰধানমন্ত্রীয়ে নিজে মুখেৰে কিয় নকয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসমৰ মানুহৰ লগত আছোঁ ? সাহায্য হিচাপে যিমান ধন প্ৰয়োজন সিমান দিম বুলি কিয় কোৱা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ? প্ৰধানমন্ত্রীয়ে সেইদৰে একো কোৱা নাই । জেপি নাড্ডা বহু দিন পাছত আহিছে যদিও আমি ভাবোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অসমৰ প্ৰতি নিৰ্বাচনত যিদৰে গুৰুত্ব বাঢ়ে সেইদৰে বানৰ সময়ত গুৰুত্ব দিয়া দেখা নাপালোঁ । বানৰ ক্ষেত্রত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ সেইদৰে গুৰুত্ব দিয়া নাই ।"

আনহাতে ৰাহুল গান্ধী অসমলৈ নহাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমৰ বানকলৈ ইতিমধ্যে টুইট কৰিছে । অসমৰ ৰাইজলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে । কিন্তু অহা নাই সেইটো হয় । অহা ১০ আগষ্টত মিটিং পাতিছে । অসমৰ পৰা আমাৰ সভাপতি আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতিসকলক আৰু মোক মাতিছে । তাত নিশ্চয় অসমৰ বানৰ বিষয়ে আলোচনা হ'ব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "বিজেপিৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত বিজেপি শাসিত সকলো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী আহিছিল । কিন্তু এই বিপদৰ সময়ত বিজেপি শাসিত কোনো এখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী অহাটো দূৰৈৰে কথা খবৰ এটা লোৱা নাই । দুখ প্ৰকাশো কৰা নাই । কেৱল নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভালপোৱা দেখুৱায় ।"

বানৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"শিল-বালি খনন কৰাৰ ফলতে যে এই বান হৈছে এই কথাটো সাধাৰণ লোকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক মহলে কৈছে । আনহাতে কথাটো চৰকাৰে একেবাৰে নুই কৰিব পৰা নাই । তাৰ মানে কথাটো হয় যে খননকাৰ্যৰ বাবেই বান হোৱাটো নিশ্চিত । এইটো বন্ধ হ'ব লাগে ।"

নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্তগৰাকী উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব বুলি চৰ্চা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "ইয়াৰ আগতেও বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ আদি ৰাজ্যৰ আইপিএছ, আইএএছ বিষয়াসকল বিজেপিৰ হৈ কাম কৰাটো আমি দেখা পাইছিলোঁ । নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্তগৰাকী উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব বুলি শুনা পাইছোঁ । আমি নাজানোঁ, কিন্তু যদি নগাঁও জিলা আয়ুক্তগৰাকী প্ৰাৰ্থী হয় তেন্তে আমি নিৰপেক্ষতা ক'ত পাম ? তাৰমানে নিৰপেক্ষ ভূমিকা পালন কৰা নাই ? বিজেপি তথা চৰকাৰৰ হৈ কাম কৰি আছে । এইটো গণতন্ত্রৰ বাবে সাংঘাতিক ভাবুকি ।"

লগতে পঢ়ক: দিল্লীৰ পৰা টকা ল’বলৈও মই অসুবিধা পাওঁ, লণ্ডন দূৰৰে কথা : মুখ্যমন্ত্ৰী

নিজৰ টকাৰে বান সাহায্য দিয়ক, বাকচত স্কেনাৰ লগাই পইচা উঠাই নহয় : মুখ্যমন্ত্রীৰ আহ্বান

TAGGED:

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
বিৰোধী দলপতি
ৱাজেদ আলী চৌধুৰী
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM FLOODS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.