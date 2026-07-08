বিধানসভাত অযথা হুলস্থূল কৰি সময় নষ্ট কৰে অখিল গগৈয়ে ! একালৰ মিত্ৰ কংগ্ৰেছেই ক'লে

বিধানসভাত অযথা হুলস্থূল কৰি সময় নষ্ট কৰে অখিল গগৈয়ে ! একালৰ মিত্ৰ কংগ্ৰেছেই ক'লে
"প্ৰথমে হুলস্থূল কৰে আৰু পাছত মানৱ ডেকাৰ লগত বহি হাঁহি-ধেমালি কৰি থাকে ।" কংগ্ৰেছৰ নিৰিক্ষণ ৷
Published : July 8, 2026 at 3:21 PM IST
গুৱাহাটী: বিধায়ক অখিল গগৈৰ বিধানসভাৰ ভূমিকাক লৈ শাসকীয় দলৰ উপৰি বিৰোধী পক্ষৰ পৰাও সমালোচনা কৰা হৈছে । সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ বিগত দুটা দিনত বিধায়ক অখিল গগৈক সদনত বিশেষভাৱে সৰৱ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল ।
আনকি সদনৰ বাহিৰতো বিধায়কগৰাকীয়ে গুৱাহাটীৰ কৃত্রিম বানপানী আৰু ইথানল মিহলি পে'ট্ৰলৰ বিৰোধিতাৰে অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল । সদনৰ ভিতৰত বিভিন্ন যুক্তি তৰ্কত লিপ্ত হোৱা দেখা গৈছে । এনে কাৰ্যৰ বাবে শাসকীয় পক্ষই বিধায়কগৰাকীক সমালোচনা কৰাটো স্বাভাৱিক যদিও বিৰোধী দল কংগ্ৰেছেও সমালোচনা কৰিছে ।
অধিৱেশনৰ বুধবাৰে তৃতীয় দিনা বিধায়ক অখিল গগৈৰ প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে বিৰোধী দলপতি ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে । বিধানসভা চৌহদত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে কয়,"সদনত অখিল গগৈয়ে বিৰোধীৰ কোনো ভূমিকা পালন নকৰে । মন্ত্রীৰ লগত কেৱল তৰ্ক-বিতৰ্ক কৰে আৰু সেইটো সংবাদ মাধ্যমত হাইলাইট হয় । বেলেগ কোনো মেটেৰিয়েলচ নাই ।"
বিধায়কগৰাকীয়ে কয়,"তেওঁ সদায় এটা 'চিন' ক্ৰিয়েট কৰে, তেওঁ নিজকে কি বুলি ভাবে ? ভিত্তিহীন কথা কয় । একো তথ্য নোহোৱাকৈ কেৱল চিঞৰ-বাখৰ কৰে । গণতান্ত্রিক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি যিবোৰ বিষয় আনিব লাগে সেইবোৰত অখিল গগৈৰ কোনো গুৰুত্ব নাই । কেৱল মন্ত্রীৰ লগত তৰ্ক-বিতৰ্ক কৰি হাইলাইট হ'ব খোজে ।"
ইফালে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক তথা বিৰোধী উপ-দলপতি ডাঃ জয়প্ৰকাশ দাসেও বিধায়ক অখিল গগৈৰ ভূমিকাক সমালোচনা কৰে। তেওঁ কয়,"প্ৰশ্নকালীন ঘণ্টাত অখিল গগৈয়ে হুলস্থূল কৰি সময় নষ্ট কৰে । যাতে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নবোৰ আলোচনা নহয় । ইয়াত এটা নেক্সাছ আছে বুলি আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ । প্ৰথমে হুলস্থূল কৰে আৰু পাছত মানৱ ডেকাৰ লগত বহি হাঁহি-ধেমালি কৰি থাকে । আচলতে বেচিকৈ প্ৰশ্ন আহিলে চৰকাৰ বেছিকৈ জবাবদিহি হ'ব । অখিল গগৈয়ে হুলস্থূল কৰি প্ৰশ্নকালিন ঘণ্টাত সময়টো নষ্ট কৰে ।"