ETV Bharat / politics

বিৰোধী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী মেহবুব মুক্তাৰৰ দাবী, ২০ বছৰৰ অভাৱ ৫ বছৰতে কৰি দেখুৱাই দিম

মোক এবাৰ সুযোগ দিয়, মই ২০ বছৰৰ অভাৱ ৫ বছৰতে কৰি দেখুৱাই দিম বুলি দাবী বিৰোধী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী মেহবুব মুক্তাৰৰ ৷

author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 23, 2026 at 4:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ধিং : সোমবাৰে মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন আছিল ৷ সেয়ে হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থক লগত লৈ প্ৰতিটো দলৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ ৷ সোমবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে ধিং সমষ্টিৰ বিৰোধী উমৈহতীয়া তথা ৰাইজৰ দলৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী মেহবুব মুক্তাৰে ৷ ইফালে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ পাছতে ধিং সমষ্টিক লৈ কেইবাটাও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মেহবুব মুক্তাৰে ৷

তেওঁ সাংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "যদি মই জয়লাভ কৰো তেতিয়া হ'লে ধিং সমষ্টিৰ যিসমূহ জ্বলন্ত সমস্যা আছে সেয়া সমাধান কৰা হ'ব ৷ ধিং সমষ্টিত স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ভূমিপট্টা, বাট-পথ আদি জলন্ত সমস্যাৰে জৰ্জৰিত ৷ কিন্তু এ আই ইউ ডি এফৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত বিধায়কগৰাকীয়ে ২০ বছৰত এই সমস্যাবিলাকৰ কথা বিধানসভাত উথাপন নকৰিলে ৷ লগতে সমাধানৰ বাবেও ইচ্ছা নকৰিলে ৷ সেই সমস্যাসমূহ বিধানসভাত মই সবলভাৱে উত্থাপন কৰি সমাধান কৰাটোৱে মোৰ মূল লক্ষ্য হ'ব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে বিধানসভাত মাত মাতি যাম আৰু ৰাইজৰ কন্ঠ হিচাপে সেৱা আগৱঢ়ায় যাম ৷ ধিং সমষ্টিবাসী ৰাইজে মোক এবাৰ সুযোগ দিয়ক মই ২০ বছৰৰ অভাৱ ৫ বছৰতে কৰি দেখুৱাই দিম ৷ মই কেতিয়াও মৌন হৈ নাথাকো, ২৪ ঘণ্টাই ৰাইজ লগত থাকি তেওঁলোকৰ সমভাগী হ'ম আৰু সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে কাম কৰি যাম ।"

উল্লেখ্য যে, মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিনটোত বৃহৎ সমৰ্থকক লগত লৈ নগাঁও জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে মেহবুব মুক্তাৰে ৷ যাত্ৰা পথত দেখা গ'ল ৰাইজৰ ব্যাপক সঁহাৰি ৷ মেহবুব মুক্তাৰৰ এই যাত্ৰাৰ ফলত নগাঁও চলচলিত প্ৰায় ডেৰ ঘন্টা ধৰি যান-জঁটৰ সৃষ্টি হয় ৷

লগতে পঢ়ক: কলিয়াবৰত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশীৰ চমক; বিদ্ৰোহ দেখি উপস্থিত সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ধিং সমষ্টি
ৰাইজৰ দল
কংগ্ৰেছ
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.