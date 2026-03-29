ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীতকৈ তেওঁ পত্নীহে যোগ্য: কিয় ক'লে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানশ্ৰী বৰাই

বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান জ্ঞানশ্ৰী বৰাৰ । গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত মৰিয়নী নগৰৰ মাজেৰে বৃহৎ নিৰ্বাচনী ৰেলী ।

Opposition alliance candidate Gyanasree Bora strongly criticizes Rupjyoti Kurmi
মৰিয়নী নগৰৰ মাজেৰে বৃহৎ নিৰ্বাচনী ৰেলী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 29, 2026 at 1:10 PM IST

যোৰহাট: মৰিয়নীত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ তথা ৰাইজৰ দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী জ্ঞানাশ্ৰী বৰাৰ সমৰ্থনত শনিবাৰে নিশা মৰিয়নী নগৰৰ মাজেৰে বাহিৰ কৰা হয় এক বিশাল নিৰ্বাচনী ৰেলী । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত বাহিৰ কৰা হয় এই বৃহৎ ৰেলী । মৰিয়নীৰ থানা তিনিআলিৰ পৰা বাহিৰ কৰা এই ৰেলীত ৰাইজৰ দলৰ উপ-সভাপতি তথা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা বেদান্ত লস্কৰ তথা ৰাইজৰ দলৰ বহুকেইগৰাকী নেতা-কৰ্মী উপস্থিত থাকে ।

গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত উলিওৱা এই বৃহৎ সমদলত নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধিকে আদি কৰি জ্যেষ্ঠজনলৈকে সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰে । জ্ঞানশ্ৰী বৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীত উলিওৱা বিশাল ৰেলীত চাৰিওপিনে শুনা গ’ল জয় জুবিন দা ধ্বনি আৰু জয় আই অসম ধ্বনি ।

ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান জ্ঞানশ্ৰী বৰাৰ (ETV Bharat Assam)

নিৰ্বাচনী ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানশ্ৰী বৰাই কয়,"মৰিয়নী সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বাট পথ বিধস্ত, সেইয়া ২৫ বছৰে মেৰামতি বা নিৰ্মাণ কৰিব লাগে বুলি গম নাপালে মৰিয়নী বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে, বাট-পথ নোহোৱা বাবে কিদৰে ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগিছে সেই বিষয়ে মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড দিয়া বাবে মোৰ ওপৰত অসন্তুষ্ট ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী । এইবাৰ মৰিয়নীবাসীয়ে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে । কাৰণ এশ এবুৰি সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত মৰিয়নী, এইবাৰ নিৰ্বাচনত মই জয়ী হ'ম ।"

লগতে তেওঁ কয়, "নৱপ্ৰজন্মই তৰল আৰু ব্যক্তিগত আক্ৰমণৰ ৰাজনীতি বেয়া পায় । মোক সহায় কৰিবলৈ নৱপ্ৰজন্ম বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে আৰু নিৰৱে সহায় কৰা লগতে প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আছে । এই ৰেলীত নৱপ্ৰজন্ম প্ৰতিনিধিৰ পৰা অগপ, বিজেপি কৰ্মীয়েও আহি মোক সমৰ্থন কৰিছে ।"

ইফালে মৰিয়নীৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ হৈ পত্নীয়ে প্ৰচাৰ চলোৱা সন্দৰ্ভত জ্ঞানশ্ৰী বৰাই কয়, "ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীতকৈ তেওঁ পত্নী বেছি যোগ্য । কিন্তু তেওঁৰ বহুত পলম হ'ল, তেওঁ স্বামীক মৰিয়নী সমষ্টি সমস্যাসমূহৰ কথা জনোৱাত আৰু সমাধান পথ দেখুওৱাত অসমৰ্থ হ'ল ।" উল্লেখ্য যে মৰিয়নী সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী যুজঁখন দিন বাগৰা লগে লগে অতি আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে ।

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
জ্ঞানশ্ৰী বৰা
ৰাইজৰ দল
গৌৰৱ গগৈ
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

