ETV Bharat / politics

মমতাৰ দৰেই দশা হ'ব নেকি উদ্ধৱ থাকৰেৰ ! 'অপাৰেশ্ব'ন টাইগাৰ'ত বিধ্বস্ত শিৱসেনাৰ থাকৰে গোট

টিএমচিৰ পছত শিৱসেনাৰ থাকৰে গোটত বিদ্ৰোহ ৷ বিদ্ৰোহী ছয় সাংসদে লোকসভাৰ অধ্যক্ষক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ সাজু ৷

OPERATION TIGER AT MAHARASHTRA
'অপাৰেশ্ব'ন টাইগাৰ'ত বিধ্বস্ত শিৱসেনাৰ থাকৰে গোট (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 17, 2026 at 4:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মুম্বাই: বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছতে পশ্চিমবংগত তৃণমূল কংগ্ৰেছত বৃহৎ ফাঁট মেলিল ৷ একাংশই যদি কংগ্ৰেছ বা বিজেপিত যোগদান কৰিছে আন কোনোৱে আকৌ মমতা বেনাৰ্জীৰ সংগ ত্যাগ কৰি তেওঁলোকেই প্ৰকৃত তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা বুলি দাবী কৰিছে ৷ কেইমাহমান পূৰ্বলৈকে পশ্চিমবংগত দপদপাই থকা নেতাই বিদ্ৰোহ কৰি বিভাজন ঘটাইছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলটোৰ ৷ বৰ্তমান টিএমচিৰ দুটা ফৈদৰ সৃষ্টিক লৈ সৰ্বত্ৰে চৰ্চা চলিছে ৷

দেশজুৰি পশ্চিমবংগৰ ৰাজনীতি বিষয়টো চৰ্চা কৰি থকা সময়তে মহাৰাষ্ট্ৰতো দেখা গৈছে পশ্চিমবংগৰ দৰে অনুৰূপ ঘটনা ৷ ২০২২ চনত ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক যুঁজৰ বাবে মহাৰাষ্ট্ৰত শিৱসেনা দল দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছিল ৷ এটা ফৈদ হৈছিল একনাথ সিন্দেৰ শিৱসেনা গোট আৰু আনটো আছিল উদ্ধৱ থাকৰেৰ শিৱসেনা গোট ৷ পুনৰ প্ৰায় চাৰি বছৰৰ পাছত শিৱসেনা গোটত আৰম্ভ হৈছে বিদ্ৰোহ ৷ মঙলবাৰ নিশা পৰা চলা বিদ্ৰোহক অপাৰেশ্ব'ন টাইগাৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে ৷

কিয়নো উদ্ধৱ থাকৰেৰ শিৱসেনা গোটৰ ছয় সাংসদে একনাথ সিন্দে গোটত যোগদান কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ৷ ইতিমধ্যে বিদ্ৰোহী উদ্ধৱ থাকৰেৰ শিৱসেনা গোটৰ ছয় সাংসদে বাহৰ পাতিছে দিল্লীত আৰু ছয় সাংসদে সাক্ষাৎ কৰিব পাৰে লোকসভাৰ অধ্যক্ষক ৷ পশ্চিমবংগৰ টিএমচিৰ সাংসদে যিদৰে লোকসভাৰ অধ্যক্ষক সাক্ষাৎ কৰিছিল, সেই আৰ্হিৰে মহাৰাষ্ট্ৰতো আৰম্ভ হৈছে ৰাজনৈতিক পাকচক্ৰ ৷

উল্লেখ্য যে, শিৱসেনা(থাকৰে) গোটৰ ৯ গৰাকী সাংসদৰ ভিতৰত ছয়গৰাকী সাংসদে দিল্লীত বাহৰ পাতিছে ৷ বুধবাৰে নিশাৰ ভাগতে বিদ্ৰোহী ছয় সাংসদে শিৱসেনাৰ(সিন্দে) গোটত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ সেই বিদ্ৰোহী সংসদসকলৰ ভিতৰত আছে সঞ্জয় যাদৱ, ভৌচাহেব ৱাকচৌৰে, সঞ্জয় দেশমুখ, নাগেশ পাটিল আষ্টিকাৰ, ওমৰাজে নিম্বালকাৰ আৰু সঞ্জয় পাটিল ৷

বুধবাৰে দিল্লীত শ্ৰীকান্ত সিন্দেৰ বাসগৃহত নিশালৈ বিদ্ৰোহী সাংসদসকলে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ উক্ত বৈঠকতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্দে আৰু সাংসদ শ্ৰীকান্ত সিন্দে উপস্থিত থকাৰ কথা ৷

অপাৰেশ্ব'ন টাইগাৰক লৈ শিৱসেনাৰ উদ্ধৱ থাকৰে গোটৰ মুখপাত্ৰ সঞ্জয় ৰাৱাটে কয়, "মহাৰাষ্ট্ৰৰ একাংশ সাংসদক ৫০ কোটি প্ৰদান কৰিছে ৷ এই তথ্য মঙলবাৰে নিশা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে মোক জনাইছিল ৷ কিয়নো মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্দেই বিদ্ৰোহী নেতা ওমপ্ৰকাশ ৰাজে নিম্বালকাৰক তেওঁৰ পিতৃ পৱন ৰাজে নিম্বালকাৰৰ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সহায় কৰিছিল ৷ তাৰ পিছতে ছয় সাংসদক ক্ৰয়ৰ কথা আলোচনা হৈছিল ৷"

তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ লগতে আমাৰ দলে তেওঁলোকৰ জয়ৰ বাবে দিনে-ৰাতিয়ে কাম কৰিছে ৷ তেওঁলোকে ৰাইজৰ মতামতক অৱমাননা কৰি দল ত্যাগ নকৰাকৈ শিৱসেনাৰ একনাথ সিন্দে গোটত যোগদানৰ চিন্তা কৰিছে ৷ তেওঁলোকে ল'ৰা-ধেমালি কৰি আছে বুলি ভাবি আছে নেকি ? সেয়ে আমি হুইপ জাৰি কৰাৰ লগতে বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত আদালতৰ কাষ চাপিম ৷ লোকসভাৰ অধ্যক্ষক বিষয়টো অৱগত কৰিম ৷"

মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিৰ বাবে চৰম লজ্জাৰ বিষয় বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে, টকা লৈ ৰাজনৈতিক দল সলনি কৰাটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় ৷ তেওঁলোকৰ সাহস আছে যদি দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰক ৷ তাৰ পিছত যি দলতে যোগদানৰ ইচ্ছা তাতে তেওঁলোকে যোগদানক কৰক বুলিও ৰাৱাটে উল্লেখ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক: এইবাৰ পাটনা গুচি পাটলিপুত্ৰ হ'ব: প্ৰাচীন গৌৰৱক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ প্ৰয়াস !

TAGGED:

অপাৰেশ্যন টাইগাৰ
মহাৰাষ্ট্ৰ
শিৱসেনা
একনাথ সিন্দে
OPERATION TIGER AT MAHARASHTRA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.