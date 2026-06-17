মমতাৰ দৰেই দশা হ'ব নেকি উদ্ধৱ থাকৰেৰ ! 'অপাৰেশ্ব'ন টাইগাৰ'ত বিধ্বস্ত শিৱসেনাৰ থাকৰে গোট
টিএমচিৰ পছত শিৱসেনাৰ থাকৰে গোটত বিদ্ৰোহ ৷ বিদ্ৰোহী ছয় সাংসদে লোকসভাৰ অধ্যক্ষক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ সাজু ৷
Published : June 17, 2026 at 4:55 PM IST
মুম্বাই: বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছতে পশ্চিমবংগত তৃণমূল কংগ্ৰেছত বৃহৎ ফাঁট মেলিল ৷ একাংশই যদি কংগ্ৰেছ বা বিজেপিত যোগদান কৰিছে আন কোনোৱে আকৌ মমতা বেনাৰ্জীৰ সংগ ত্যাগ কৰি তেওঁলোকেই প্ৰকৃত তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা বুলি দাবী কৰিছে ৷ কেইমাহমান পূৰ্বলৈকে পশ্চিমবংগত দপদপাই থকা নেতাই বিদ্ৰোহ কৰি বিভাজন ঘটাইছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলটোৰ ৷ বৰ্তমান টিএমচিৰ দুটা ফৈদৰ সৃষ্টিক লৈ সৰ্বত্ৰে চৰ্চা চলিছে ৷
দেশজুৰি পশ্চিমবংগৰ ৰাজনীতি বিষয়টো চৰ্চা কৰি থকা সময়তে মহাৰাষ্ট্ৰতো দেখা গৈছে পশ্চিমবংগৰ দৰে অনুৰূপ ঘটনা ৷ ২০২২ চনত ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক যুঁজৰ বাবে মহাৰাষ্ট্ৰত শিৱসেনা দল দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছিল ৷ এটা ফৈদ হৈছিল একনাথ সিন্দেৰ শিৱসেনা গোট আৰু আনটো আছিল উদ্ধৱ থাকৰেৰ শিৱসেনা গোট ৷ পুনৰ প্ৰায় চাৰি বছৰৰ পাছত শিৱসেনা গোটত আৰম্ভ হৈছে বিদ্ৰোহ ৷ মঙলবাৰ নিশা পৰা চলা বিদ্ৰোহক অপাৰেশ্ব'ন টাইগাৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে ৷
কিয়নো উদ্ধৱ থাকৰেৰ শিৱসেনা গোটৰ ছয় সাংসদে একনাথ সিন্দে গোটত যোগদান কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ৷ ইতিমধ্যে বিদ্ৰোহী উদ্ধৱ থাকৰেৰ শিৱসেনা গোটৰ ছয় সাংসদে বাহৰ পাতিছে দিল্লীত আৰু ছয় সাংসদে সাক্ষাৎ কৰিব পাৰে লোকসভাৰ অধ্যক্ষক ৷ পশ্চিমবংগৰ টিএমচিৰ সাংসদে যিদৰে লোকসভাৰ অধ্যক্ষক সাক্ষাৎ কৰিছিল, সেই আৰ্হিৰে মহাৰাষ্ট্ৰতো আৰম্ভ হৈছে ৰাজনৈতিক পাকচক্ৰ ৷
উল্লেখ্য যে, শিৱসেনা(থাকৰে) গোটৰ ৯ গৰাকী সাংসদৰ ভিতৰত ছয়গৰাকী সাংসদে দিল্লীত বাহৰ পাতিছে ৷ বুধবাৰে নিশাৰ ভাগতে বিদ্ৰোহী ছয় সাংসদে শিৱসেনাৰ(সিন্দে) গোটত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ সেই বিদ্ৰোহী সংসদসকলৰ ভিতৰত আছে সঞ্জয় যাদৱ, ভৌচাহেব ৱাকচৌৰে, সঞ্জয় দেশমুখ, নাগেশ পাটিল আষ্টিকাৰ, ওমৰাজে নিম্বালকাৰ আৰু সঞ্জয় পাটিল ৷
বুধবাৰে দিল্লীত শ্ৰীকান্ত সিন্দেৰ বাসগৃহত নিশালৈ বিদ্ৰোহী সাংসদসকলে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ উক্ত বৈঠকতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্দে আৰু সাংসদ শ্ৰীকান্ত সিন্দে উপস্থিত থকাৰ কথা ৷
#WATCH दिल्ली: शिवसेना UBT में फूट की अटकलों के बीच पार्टी सांसद संजय राउत ने कहा, " अगर कोई जाना चाहता है, तो वो इस्तीफा देकर जा सकता है। अगर हमारे सांसदों के बारे में ऐसी खबरें आती हैं, तो उन्हें उनका खंडन करना चाहिए। इस बार महाराष्ट्र के लोग चुप नहीं रहेंगे।" pic.twitter.com/O1q4fTpQSz— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 17, 2026
অপাৰেশ্ব'ন টাইগাৰক লৈ শিৱসেনাৰ উদ্ধৱ থাকৰে গোটৰ মুখপাত্ৰ সঞ্জয় ৰাৱাটে কয়, "মহাৰাষ্ট্ৰৰ একাংশ সাংসদক ৫০ কোটি প্ৰদান কৰিছে ৷ এই তথ্য মঙলবাৰে নিশা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে মোক জনাইছিল ৷ কিয়নো মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্দেই বিদ্ৰোহী নেতা ওমপ্ৰকাশ ৰাজে নিম্বালকাৰক তেওঁৰ পিতৃ পৱন ৰাজে নিম্বালকাৰৰ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সহায় কৰিছিল ৷ তাৰ পিছতে ছয় সাংসদক ক্ৰয়ৰ কথা আলোচনা হৈছিল ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ লগতে আমাৰ দলে তেওঁলোকৰ জয়ৰ বাবে দিনে-ৰাতিয়ে কাম কৰিছে ৷ তেওঁলোকে ৰাইজৰ মতামতক অৱমাননা কৰি দল ত্যাগ নকৰাকৈ শিৱসেনাৰ একনাথ সিন্দে গোটত যোগদানৰ চিন্তা কৰিছে ৷ তেওঁলোকে ল'ৰা-ধেমালি কৰি আছে বুলি ভাবি আছে নেকি ? সেয়ে আমি হুইপ জাৰি কৰাৰ লগতে বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত আদালতৰ কাষ চাপিম ৷ লোকসভাৰ অধ্যক্ষক বিষয়টো অৱগত কৰিম ৷"
মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিৰ বাবে চৰম লজ্জাৰ বিষয় বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে, টকা লৈ ৰাজনৈতিক দল সলনি কৰাটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় ৷ তেওঁলোকৰ সাহস আছে যদি দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰক ৷ তাৰ পিছত যি দলতে যোগদানৰ ইচ্ছা তাতে তেওঁলোকে যোগদানক কৰক বুলিও ৰাৱাটে উল্লেখ কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: এইবাৰ পাটনা গুচি পাটলিপুত্ৰ হ'ব: প্ৰাচীন গৌৰৱক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ প্ৰয়াস !